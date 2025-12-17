Ιράν: Στα κόκκινα «βάφτηκαν» τα Στενά του Ορμούζ - Viral το βίντεο

Ένα ισχυρό μπουρίνι μετέτρεψε την παραλία Σαχέλ Σορκ, στο ιρανικό νησί Χορμούζ, σε ένα εντυπωσιακό –και viral– θέαμα.

Τα όμβρια ύδατα παρέσυραν προς τη θάλασσα ιζήματα πλούσια σε οξείδιο του σιδήρου από τους γύρω λόφους, βάφοντας την άμμο και τα κύματα σε έντονο κόκκινο χρώμα.

Το φαινόμενο οφείλεται στην υψηλή συγκέντρωση αιματίτη στο έδαφος και τα πετρώματα του νησιού και είναι απολύτως φυσικό, καθώς εκδηλώνεται μετά από έντονες βροχοπτώσεις, χωρίς καμία βιολογική εμπλοκή.

