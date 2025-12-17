Βόλος: Ποινή σε αγρότη για εικονικά τιμολόγια εταιρείας-«φάντασμα» - Εμφάνιζε τζίρο €1,8 εκατ.

Στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου βρέθηκε ένας 54χρονος αγρότης από τη Μαγνησία, κατηγορούμενος για κατοχή εικονικών φορολογικών παραστατικών που συνδέονται με μια πολυπλόκαμη υπόθεση φοροδιαφυγής.

Η υπόθεση, η οποία εκδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό έπειτα από έφεση, αφορά τη δράση μιας εταιρείας του εν λόγω αγρότη με έδρα τη Λάρισα, η οποία –όπως αποκάλυψαν οι έλεγχοι των φορολογικών αρχών το 2017– λειτουργούσε ως «βιτρίνα». Αν και δεν διέθετε ούτε φυσική έδρα ούτε προσωπικό, η εταιρεία εμφάνιζε έναν «εικονικό» κύκλο εργασιών που άγγιζε το 1,8 εκατ. ευρώ, εκδίδοντας τιμολόγια για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: από εκχερσώσεις αγροτεμαχίων μέχρι προμήθεια εξοπλισμού γραφείου.

Το χρονικό της απάτης και η υπερασπιστική γραμμή

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η εταιρεία είχε ουσιαστικά «εξαφανιστεί» από το 2011, λειτουργώντας αποκλειστικά ως «εργοστάσιο» παραγωγής πλασματικών δαπανών. Στόχος των ληπτών των τιμολογίων ήταν η τεχνητή μείωση των καθαρών τους κερδών και η παράνομη διεκδίκηση κρατικών επιδοτήσεων.

Ο 54χρονος αγρότης βρέθηκε να κατέχει 14 τιμολόγια, συνολικής αξίας περίπου 7.000 ευρώ. Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι έπεσε θύμα παραπλάνησης:

Υποστήριξε ότι, μετά τις καταστροφές που υπέστη από την κακοκαιρία «Ιανός» , αναζήτησε συνεργείο για την εκχέρσωση χωραφιού, προκειμένου να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά.

Ισχυρίστηκε πως ένα τρίτο πρόσωπο του υπέδειξε τη συγκεκριμένη επιχείρηση, χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει την παράνομη δράση της.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το gegonota.news, παρά τους ισχυρισμούς του, το δικαστήριο έκρινε την ενοχή του, ωστόσο το Εφετείο αναγνώρισε το περιορισμένο ύψος της οικονομικής διαφοράς και τις ειδικές συνθήκες της υπόθεσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η πρωτόδικη ποινή μετατράπηκε σε φυλάκιση δύο μηνών με αναστολή.

