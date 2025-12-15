Το Ιράν θα συνεχίσει να «υποστηρίζει αποφασιστικά» τη Χεζμπολάχ

Το Ιράν, θεωρεί τη Χεζμπολάχ, έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες του «μετώπου της αντίστασης».

Το Ιράν θα συνεχίσει να «υποστηρίζει αποφασιστικά» τη Χεζμπολάχ
Το Ιράν θα συνεχίσει «να υποστηρίζει αποφασιστικά» τη Χεζμπολάχ, σύμμαχό του στον Λίβανο, στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει το Ισραήλ, ορκισμένο εχθρό της Τεχεράνης, δήλωσε την Κυριακή σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αλί Χαμενεΐ.

«Η Χεζμπολάχ, ως ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες του μετώπου της αντίστασης, διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στον αγώνα εναντίον του σιωνισμού», επισήμανε ο Αλί Ακμπάρ Βελαγιατί απευθυνόμενος σε αντιπρόσωπο της Χεζμπολάχ στην Τεχεράνη, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, υπό την κατεύθυνση και τις διαταγές του (ανώτατου) ηγέτη (Χαμενεΐ), θα συνεχίσει να υποστηρίζει αποφασιστικά αυτή την πολύτιμη και αλτρουιστική οργάνωση στην πρώτη γραμμή της αντίστασης», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις αυτές καταγράφονται καθώς το λιβανικό κίνημα έχει βρεθεί αντιμέτωπο με εντεινόμενη πίεση από πλευράς των ΗΠΑ στις λιβανικές αρχές για να αφοπλίσουν τη Χεζμπολάχ, που θεωρείται πως βγήκε αποδυναμωμένη από τον πόλεμο με το Ισραήλ, ενώ η Τεχεράνη έχει εκφράσει δημόσια την αντίθεσή της στο ενδεχόμενο αυτό.

Το λιβανικό κίνημα είναι μέρος της οργανωτικά χαλαρής συμμαχίας ένοπλων κινημάτων που υποστηρίζονται από το Ιράν και είναι εχθρικά έναντι του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των Χούθι της Υεμένης και ιρακινών παρατάξεων. Στην πλειονότητά τους, τα κινήματα αυτά χαρακτηρίζονται τρομοκρατικές οργανώσεις από την Ουάσιγκτον.

Τον Αύγουστο, η κυβέρνηση του Λιβάνου εξέφρασε σε Ιρανό κορυφαίο αξιωματούχο, τον Αλί Λαριτζανί, ο οποίος επισκεπτόταν στη Βηρυτό, την κατηγορηματική απόρριψη από πλευράς της «κάθε ανάμιξης» στις εσωτερικές υποθέσεις της, αφού η Τεχεράνη επέκρινε την απόφασή της να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ.

Το Ιράν καταγγέλλει συχνά τα πλήγματα του Ισραήλ εναντίον του λιβανικού κινήματος. Οι Φρουροί της Επανάστασης κάλεσαν τον Νοέμβριο το κίνημα να «εκδικηθεί» τη δολοφονία από τον ισραηλινό στρατό στον Λίβανο του Χάιθαμ Αλί Ταμπαταμπάι, στρατιωτικού ηγέτη της Χεζμπολάχ.

