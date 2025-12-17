Κωνσταντοπούλου: Βίντεο με τον Λαζαρίδη και τον Μυλωνάκη να συνομιλούν σε διακοπή της Εξεταστικής

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Βίντεο μέσα από την αίθουσα όπου συνεδριάζει η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δημοσίευσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Το βίντεο έχει καταγραφεί σε ώρα διακοπής της διαδικασίας και δείχνει τον σημερινό μάρτυρα και υφυπουργό παρα τω πρωθυπουργό Γιώργο Μυλωνάκη να συνομιλεί σε χαλαρό κλίμα με τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη.

Μάλιστα οι δυο τους αντιλαμβάνονται ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου τους καταγράφει χωρίς όμως να διακόπτουν άμεσα τη συνομιλία τους.

Σε ανάρτησή της, αλλά και εντός της επιτροπής, η κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι «Η επικοινωνία του μάρτυρα με οποιονδήποτε μετά την όρκισή του απαγορεύεται».

Παράλληλα, καταγγέλλει ότι «διαρκούσης της διακοπής ο Λαζαρίδης προσέβαλε ύπουλα για άλλη μια φορά τον πατέρα μου. Δείτε πόσο «γενναίος» είναι ο συκοφάντης… Αυτοί είναι οι «άνθρωποι του Προέδρου» Θαυμάστε τους και αναλογιστείτε ποιος και πώς κυβερνά».

«Θαυμάστε τους… Τύφλα να έχει ο Ξυλούρης. Οι στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού, Γιώργος Μυλωνάκης, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Μακάριος Λαζαρίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΝΔ στο διάλειμμα-διακοπή που τεχνηέντως έκανε η ΝΔ στην Εξεταστική Επιτροπή, για να τους δώσει χρόνο, προφανώς κατ´εντολή Μητσοτάκη», τονίζει η κ. Κωνσταντοπούλου.

Το βίντεο της κ. Κωνσταντοπούλου:

