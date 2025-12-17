Καβάλα - Παναθηναϊκός 1-2: Πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας με Ταμπόρδα

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 στην Καβάλα, εξασφάλισε θέση στην πρώτη τετράδα και απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά, αλλά δεν πέτυχε περισσότερα γκολ για ένα καλύτερο μονοπάτι στο Κύπελλο Ελλάδας - Ανησυχία για Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς.

Καβάλα - Παναθηναϊκός 1-2: Πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας με Ταμπόρδα
Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε με πολλές αλλαγές στην Καβάλα, τα βρήκε «σκούρα» στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, ωστόσο, κατάφερε να νικήσει με 2-1 στο πλαίσιο της 5ης -εξ αναβολής- αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έριξε στη μάχη τον Βιλένα μετά από 16 μήνες, ενώ βασικοί για πρώτη φορά επί εποχής του ήταν και οι Νίκας, Μαντσίνι. Μάλιστα, είδε τους Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς να τραυματίζονται στο πρώτο ημίχρονο και να δημιουργείται ανησυχία ενόψει της αναμέτρησης της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ.

Οι «πράσινοι» βρήκαν τη λύση με το γκολ του Ταμπόρδα στο 53’, έκαναν το «4Χ4» και πέρασαν απευθείας στα προημιτελικά, όμως δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν την ΑΕΚ στη διαφορά τερμάτων -κι εφόσον ο Ολυμπιακός νικήσει τον Ηρακλή στο Φάληρο- θα τερματίσουν στην 4η θέση της βαθμολογίας, έχοντας ως υποψήφιο αντίπαλο στους «8» τον νικητή του ζευγαριού Άρης-Παναιτωλικός.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι «πράσινοι» είχαν την πρώτη καλή ευκαιρία τους στο 2’ με την κεφαλιά του Σφιντέρσκι που πέρασε λίγο άουτ σε μία φάση, όπου ο Πολωνός φορ τραυματίστηκε στο κεφάλι, ένιωσε έντονη ζάλη κι αντικαταστάθηκε από τον Πάντοβιτς στο 7’.

Στο 18’ ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ, όταν σε ωραία ανάπτυξη από τα δεξιά και σέντρα του Μαντσίνι, ο Χρούστινετς έδιωξε χλιαρά, «στρώνοντας» στον Μλαντένοβιτς που πλάσαρε με τη μία (και με το δεξί), κάνοντας το 1-0 για τους «πράσινους».

Στο 28’ το «τριφύλλι» έχασε με τραυματισμό και τον Πάντοβιτς με τράβηγμα στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο (έγινε αλλαγή στην αλλαγή), ενώ στο 34’ η Καβάλα έφερε το ματς στα ίσα. Ο διαιτητής Κόκκινος έδειξε πέναλτι σε τάκλιν του Μλαντένοβιτς στον Κατσουλίδη, (απόφαση με την οποία συμφώνησε κι ο Δραμινός VAR Πουλικίδης) με τον Μαρκ Σιφναίο να μην αστοχεί και να ισοφαρίζει σε 1-1.

Ο Παναθηναϊκός άρχισε να πιέζει στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου και στο 52’ είχε μεγάλη ευκαιρία όταν από φάουλ του Βιλένα, η μπάλα κόντραρε στο τείχος κι ο Γιαννίκογλου έδιωξε εντυπωσιακά στη γωνία του. Στο 53’ ο Ταμπόρδα πήρε την ασίστ του Τζούριτσιτς και με ωραίο σουτ απ’ το όριο της περιοχής, έκανε το 2-1 για τους «πράσινους» και πανηγύρισε έξαλλα το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του «τριφυλλιού».

Στο 55’ από καταπληκτικό σουτ του Κώτσιρα από τα 35 μέτρα, η μπάλα εξοστρακίστηκε απ’ το οριζόντιο δοκάρι, χτύπησε στην πλάτη του Γιαννίκογλου κι έφυγε κόρνερ. Ο Σιφναίος στο 59’ πλάσαρε άστοχα από καλή θέση, ενώ στο 69’ από σέντρα του Μαντσίνι, ο Νίκας «σημάδεψε» το οριζόντιο δοκάρι στην τελευταία καλή ευκαιρία του αγώνα, με το 2-1 να «σφραγίζει» τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

ΚΑΒΑΛΑ (Γιάννης Τάτσης): Γιαννίκογλου, Διονέλλης (46’ Κολλαράς), Ελ Καντουσί, Κατσουλίδης, Αλιατίδης (83’ Ξυγκόρος), Γαβριηλίδης, Ρακίπ Μπρέγκου, Σιφναίος, Παπαδόπουλος (58’ Ρόιμπας), Χρούστινετς, Σπανδωνίδης.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Φικάι, Μλαντένοβιτς, Αντριάνο Μπρέγκου (46’ Τζούριτσιτς), Βιλένα, Νίκας (82’ Τσιριβέγια), Ταμπόρδα, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι (7’ λ.τρ. Πάντοβιτς, 28’ λ.τρ Μπόκος).

