Γράμμα στην άκρη του κόσμου: Η Ανταρκτική αποκτά το δικό της ταχυδρομείο με βασιλική σφραγίδα

Σε μια εποχή που κυριαρχεί το διαδίκτυο, οι ερευνητές των πάγων επιλέγουν το χαρτί και το στυλό για να στείλουν τις χριστουγεννιάτικες ευχές τους

Newsbomb

Γράμμα στην άκρη του κόσμου: Η Ανταρκτική αποκτά το δικό της ταχυδρομείο με βασιλική σφραγίδα
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με προσωπική πρωτοβουλία του βασιλιά Καρόλου Γ’, ένα παραδοσιακό κόκκινο ταχυδρομικό κουτί τοποθετήθηκε στον ερευνητικό σταθμό Rothera, φέρνοντας κοντά τους επιστήμονες με τις οικογένειές τους ενόψει Χριστουγέννων.

Σε ένα από τα πιο απομονωμένα σημεία του πλανήτη, εκεί όπου η επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο περιορίζεται συνήθως σε ψηφιακά μηνύματα, η βρετανική αποστολή στην Ανταρκτική (British Antarctic Survey - BAS) βιώνει μια επιστροφή στον ρομαντισμό της χειρόγραφης επιστολής. Το νέο ταχυδρομικό κουτί, που φέρει το μονόγραμμα του βασιλιά Καρόλου, μεταφέρθηκε στον σταθμό Rothera -1.850 χιλιόμετρα νότια των νησιών Φώκλαντ- με το πολικό ερευνητικό σκάφος RRS Sir David Attenborough.

Μια «ζεστή» σύνδεση στον πάγο

Για τους επιστήμονες που εργάζονται επί μήνες υπό συνθήκες ακραίου ψύχους και απομόνωσης, η λήψη ενός γράμματος αποτελεί κάτι παραπάνω από απλή ενημέρωση.

«Όταν εργάζεσαι για τόσους μήνες, η αίσθηση του να λαμβάνεις ένα γράμμα -ένα πραγματικό κομμάτι χαρτί με τον γραφικό χαρακτήρα φίλων και συγγενών- σου δίνει απίστευτη δύναμη», δηλώνει η Kirsten Shaw, υπεύθυνη του ταχυδρομείου της Βρετανικής Επικράτειας της Ανταρκτικής. «Είναι ένας μοναδικός τρόπος σύνδεσης που ξεπερνά τις δυνατότητες ενός email ή ενός SMS».

Η διαδρομή της αλληλογραφίας

Η μεταφορά της αλληλογραφίας προς αυτό το απομακρυσμένο άκρο της Γης αποτελεί πρόκληση. Τα γράμματα ταξιδεύουν από την Οξφόρδη προς τα νησιά Φώκλαντ και από εκεί μεταφέρονται με πλοία ή αεροσκάφη της BAS στους επιστημονικούς σταθμούς και τα σημεία έρευνας.

royal-mail-bas.jpg

Η Kirsten Shaw και η Aurelia Reichardt, επικεφαλής σταθμού στη Rothera, μαζί με το νέο γραμματοκιβώτιο

BAS / Jake Martin

Επιστροφή στον ρομαντισμό

Το Royal Mail παραμένει ένας από τους πιο εμβληματικούς θεσμούς της Μεγάλης Βρετανίας. Τα χαρακτηριστικά κόκκινα ταχυδρομικά κουτιά, διάσπαρτα σε κάθε γωνιά της πρώην Κοινοπολιτείας —από τις Μαλδίβες μέχρι τώρα και την παγωμένη Ανταρκτική— συνεχίζουν να συμβολίζουν τη σύνδεση των ανθρώπων, ανεξάρτητα από τις αποστάσεις.

Καθώς ο χειμώνας στο νότιο ημισφαίριο υποχωρεί, οι επιστήμονες που μελετούν την κλιματική αλλαγή στην «άκρη του κόσμου» έχουν πλέον τη δυνατότητα να στείλουν τις δικές τους χριστουγεννιάτικες κάρτες, διατηρώντας ζωντανή μια παράδοση που αρνείται να σβήσει στην ψηφιακή εποχή.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:07ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μπρους Λι «επέστρεψε» στη Βοσνία - Επανεγκαταστάθηκε το άγαλμά του στην πόλη Μόσταρ

18:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καβάλα - Παναθηναϊκός 1-2: Πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας με Ταμπόρδα

18:05ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χριστουγεννιάτικα δώρα: Γιατί τα τοπικά βιβλιοχαρτοπωλεία αξίζουν ξανά την προσοχή μας

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άφαντος ο 33χρονος γιατρός - Χειροπέδες στον ερευνητή με την «κβαντική τεχνολογία»

18:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Καβάλα - Παναθηναϊκός 1-2 (ΤΕΛΙΚΟ): Νίκη-πρόκριση στα προημιτελικά

17:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγχαρητήρια Γκίλφοϊλ για την εξάρθρωση του διεθνούς κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης: «Μια σημαντική νίκη στον συνεχιζόμενο αγώνα κατά του εμπορίου ναρκωτικών»

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες ενδέχεται να εντόπισαν τον πλανήτη που γέννησε τη Σελήνη

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Αντιμέτωποι με σύλληψη διαδηλωτές που φωνάζουν το σύνθημα «παγκοσμιοποιήστε την Ιντιφάντα» - Αντίδραση στην τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ

17:50ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγγυήσεις «μαμούθ» για να μην προφυλακιστούν σύζυγος και αδερφή του αρχηγού του κυκλώματος

17:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέα πτήση της AEGEAN Αθήνα – Βαγδάτη

17:36ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Στα κόκκινα «βάφτηκαν» τα Στενά του Ορμούζ - Viral το βίντεο

17:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει ευρωβουλευτή του έπειτα από καταγγελία για ξυλοδαρμό δημοσιογράφου

17:22ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Autodia: Δυναμική επικοινωνιακή στρατηγική με νέο λογότυπο

17:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ρόλος του ατλαντικού αντικυκλώνα και τα σενάρια για ψύχος στην Ευρώπη

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Επικίνδυνη στιγμή σε συναυλία: Τραγουδιστής υπέστη ηλεκτροπληξία από το μικρόφωνο - Βίντεο

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Γράμμα στην άκρη του κόσμου: Η Ανταρκτική αποκτά το δικό της ταχυδρομείο με βασιλική σφραγίδα

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Η Βρετανία επιστρέφει στο πρόγραμμα Erasmus, παρά το Brexit - Τι αλλάζει για όσους θέλουν να σπουδάσουν στην Αγγλία

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Καβγάς μεταξύ ανηλίκων στο κέντρο της πόλης - «Όλα έγιναν για τα likes», λέει συγγενής της 17χρονης

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή στο κέντρο της πόλης - Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

16:58ΥΓΕΙΑ

Γρίπη ή κορονοϊός; Τα συμπτώματα πού ξεδιαλύνουν το ερώτημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει» ο αντικυκλώνας – Πρόβλεψη για Χριστούγεννα με κακοκαιρία

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Στη φυλακή η 16χρονη που επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθήτριά της

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Μητέρα μετέφερε στο νοσοκομείο νεκρό το τρίχρονο παιδί της - Ήταν σκελετωμένο

17:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει ευρωβουλευτή του έπειτα από καταγγελία για ξυλοδαρμό δημοσιογράφου

13:51ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Βροχές και ισχυροί άνεμοι από το Σάββατο – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Η Βρετανία επιστρέφει στο πρόγραμμα Erasmus, παρά το Brexit - Τι αλλάζει για όσους θέλουν να σπουδάσουν στην Αγγλία

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Έχω λάβει 30 email για να το υιοθετήσουν - Δεν έχω δει πιο απαθές ζώο», λέει ο άνθρωπος που έχει αναλάβει προσωρινά την εποπτεία του πιτμπουλ

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Επικίνδυνη στιγμή σε συναυλία: Τραγουδιστής υπέστη ηλεκτροπληξία από το μικρόφωνο - Βίντεο

17:50ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγγυήσεις «μαμούθ» για να μην προφυλακιστούν σύζυγος και αδερφή του αρχηγού του κυκλώματος

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Δίχτυ προστασίας υψηλού προφίλ στους Ουκρανούς που έκαψαν τον 20χρονο γιο αντιδημάρχου του Χάρκοβο

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Νεκρός 48χρονος κυνηγός μπροστά στα μάτια του πατέρα του

16:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Να μπείτε στο καβούκι σας!» - Είστε σεξίστρια»: Ριάλιτι για βουλευτές με Κωνσταντόπουλου και Λαζαρίδη στην κατάθεση Μυλωνάκη

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 17 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άφαντος ο 33χρονος γιατρός - Χειροπέδες στον ερευνητή με την «κβαντική τεχνολογία»

22:45ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Aναζητείται αν είμαι εγώ ή άλλο πρόσωπο o "Φραπές"» λέει τώρα ο Ξυλούρης

09:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χαράς ευαγγέλια» για τους συνταξιούχους: Από Παρασκευή η καταβολή των αυξημένων συντάξεων – Δείτε παραδείγματα

14:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας για Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δημοσιογράφος την κατηγορεί ότι την αποκάλεσε «απατεώνισσα»

11:11ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Αλλάζει το σκηνικό από το Σάββατο - Έρχονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι τα Χριστούγεννα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ