Γράμμα στην άκρη του κόσμου: Η Ανταρκτική αποκτά το δικό της ταχυδρομείο με βασιλική σφραγίδα

Με προσωπική πρωτοβουλία του βασιλιά Καρόλου Γ’, ένα παραδοσιακό κόκκινο ταχυδρομικό κουτί τοποθετήθηκε στον ερευνητικό σταθμό Rothera, φέρνοντας κοντά τους επιστήμονες με τις οικογένειές τους ενόψει Χριστουγέννων.

Σε ένα από τα πιο απομονωμένα σημεία του πλανήτη, εκεί όπου η επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο περιορίζεται συνήθως σε ψηφιακά μηνύματα, η βρετανική αποστολή στην Ανταρκτική (British Antarctic Survey - BAS) βιώνει μια επιστροφή στον ρομαντισμό της χειρόγραφης επιστολής. Το νέο ταχυδρομικό κουτί, που φέρει το μονόγραμμα του βασιλιά Καρόλου, μεταφέρθηκε στον σταθμό Rothera -1.850 χιλιόμετρα νότια των νησιών Φώκλαντ- με το πολικό ερευνητικό σκάφος RRS Sir David Attenborough.

Μια «ζεστή» σύνδεση στον πάγο

Για τους επιστήμονες που εργάζονται επί μήνες υπό συνθήκες ακραίου ψύχους και απομόνωσης, η λήψη ενός γράμματος αποτελεί κάτι παραπάνω από απλή ενημέρωση.

«Όταν εργάζεσαι για τόσους μήνες, η αίσθηση του να λαμβάνεις ένα γράμμα -ένα πραγματικό κομμάτι χαρτί με τον γραφικό χαρακτήρα φίλων και συγγενών- σου δίνει απίστευτη δύναμη», δηλώνει η Kirsten Shaw, υπεύθυνη του ταχυδρομείου της Βρετανικής Επικράτειας της Ανταρκτικής. «Είναι ένας μοναδικός τρόπος σύνδεσης που ξεπερνά τις δυνατότητες ενός email ή ενός SMS».

Η διαδρομή της αλληλογραφίας

Η μεταφορά της αλληλογραφίας προς αυτό το απομακρυσμένο άκρο της Γης αποτελεί πρόκληση. Τα γράμματα ταξιδεύουν από την Οξφόρδη προς τα νησιά Φώκλαντ και από εκεί μεταφέρονται με πλοία ή αεροσκάφη της BAS στους επιστημονικούς σταθμούς και τα σημεία έρευνας.

Η Kirsten Shaw και η Aurelia Reichardt, επικεφαλής σταθμού στη Rothera, μαζί με το νέο γραμματοκιβώτιο BAS / Jake Martin

Επιστροφή στον ρομαντισμό

Το Royal Mail παραμένει ένας από τους πιο εμβληματικούς θεσμούς της Μεγάλης Βρετανίας. Τα χαρακτηριστικά κόκκινα ταχυδρομικά κουτιά, διάσπαρτα σε κάθε γωνιά της πρώην Κοινοπολιτείας —από τις Μαλδίβες μέχρι τώρα και την παγωμένη Ανταρκτική— συνεχίζουν να συμβολίζουν τη σύνδεση των ανθρώπων, ανεξάρτητα από τις αποστάσεις.

Καθώς ο χειμώνας στο νότιο ημισφαίριο υποχωρεί, οι επιστήμονες που μελετούν την κλιματική αλλαγή στην «άκρη του κόσμου» έχουν πλέον τη δυνατότητα να στείλουν τις δικές τους χριστουγεννιάτικες κάρτες, διατηρώντας ζωντανή μια παράδοση που αρνείται να σβήσει στην ψηφιακή εποχή.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

