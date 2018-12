Βρετανία: Επική γκάφα των βασιλικών ταχυδρομείων με τα αναμνηστικά γραμματόσημα

Συγγνώμη αναγκάστηκαν να ζητήσουν τα βρετανικά ταχυδρομεία, αφού αποκαλύφθηκε ότι ένα από τα αναμνηστικά γραμματόσημα που επρόκειτο να κυκλοφορήσουν το 2019 εικόνιζε Αμερικανούς στρατιώτες να αποβιβάζονται στην Ολλανδική Νέα Γουινέα (σημερινή Ινδονησία) αντί για τη... Νορμανδία.

Το επίμαχο γραμματόσημο θα κυκλοφορούσε μαζί με άλλα με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 75 ετών από την απόβαση στη Νορμανδία, στις 6 Ιουνίου 1944, όταν 6.939 σκάφη αποβίβασαν 132.700 στρατιώτες των Συμμάχων στα γαλλικά παράλια.

«Θα θέλαμε να σας ζητήσουμε ειλικρινά συγγνώμη» για το γεγονός πως ένα από τα αναμνηστικά γραμματόσημα εικόνιζε Αμερικανούς στρατιώτες, που κρατούσαν φορεία, να αποβιβάζονται στο Σάρμι της σημερινής Ινδονησίας στις 17 Μαΐου 1944.

Η γκάφα των Βασιλικών Ταχυδρομείων προκάλεσε πολλές αντιδράσεις και επικρίσεις στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. «Είναι σοκαριστικό. Διορθώστε το, γιατί θα σας περάσουν για ηλίθιους», έγραψε χαρακτηριστικά ο ιστορικός Πολ Γούντατζ.

What a shambles! Royal Mail 2019 D-Day stamp shows US Marines coming ashore from USS LCI(L)-30 at Sarmi, Dutch New Guinea, Pacific, 17 May 1944. Wrong theatre; wrong date; wrong vessel; wrong troops. This gross insult to veterans and those who didn't make it should be withdrawn. pic.twitter.com/9RneNN1XFV