Πολιτιστική ατζέντα Newsbomb.gr με βιβλία, βινύλια και ένα ελληνικό ψυχολογικό θρίλερ στα σινεμά

Τζωρτζίνα Ντούτση

26/04/2024 15:05

Ο Sivert Hoyem επιστρέφει στην Ελλάδα για δύο club shows που τόσο μας έχουν λείψει από εκείνον. Το νεανικό κοινό δίνει ραντεβού στις κινηματογραφικές αίθουσες για το ελληνικό ψυχολογικό θρίλερ «Μην ανοίγεις την πόρτα», ενώ οι βιβλιόφιλοι ετοιμάζονται για τον μεγάλο Περίπατο Βιβλίου. Oι εραστές του βινυλίου, θα ψάξουν για τις αγαπημένες τους μουσικές στο Vinyl Market στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Μουσική

Sivert Hoyem, Floyd και Principal Club Theater

Ο Sivert Hoyem, έρχεται στην αγαπημένη του Ελλάδα μόνο για δυο βραδιές, για δύο συναυλίες που υπόσχεται να είναι από τις πιο προσωπικές, πιο οικείες, πιο ζεστές των τελευταίων ετών.



Μετά από 8 ολόκληρα χρόνια - τόσα έχουν περάσει από τις τελευταίες του εμφανίσεις του Sivert Hoyem σε club show τον Απρίλιο του 2016 - έρχεται μαζί με την μπάντα του, για δύο μοναδικές εμφανίσεις.



Μαζί του φέρνει τα τραγούδια που οι φίλοι του έχουν αγαπήσει όλα αυτά τα χρόνια, Sleepwalking Man, Theaving Heart, Moon Landing, Give it a Whirl, κομμάτια όπως τα Aim For The Heart, Two Green Feathers από τον τελευταίο του δίσκο, On an island, που κυκλοφόρησε στα τέλη του Ιανουαρίου και φυσικά πολλά τραγούδια των Madrugada.

Το Σάββατο 27 Απριλίου στο Floyd Live Music Venue της Αθήνας και την Κυριακή 28 Απριλίου στο Principal Club Theater της Θεσσαλονίκης.

Γλυκερία, Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

Την παράσταση «Ω γλυκύ μου έαρ και τα τραγούδια της Άνοιξης» με κεντρικό άξονα το σπαρακτικό μοιρολόι της Παναγίας, θα παρουσιάσει η Γλυκερία την Μεγάλη Δευτέρα και την Μεγάλη Τρίτη, 29 και 30 Απριλίου στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο.

Μέσα σε μια ιδιαίτερα κατανυκτική ατμόσφαιρα, η Γλυκερία θα ερμηνεύσει ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας, Βυζαντινούς ύμνους και εγκώμια για τα Θεία και τα ανθρώπινα πάθη καθώς και επιλεγμένα τραγούδια για την Άνοιξη σε ένα πρόγραμμα που επιμελήθηκε ο Στέλιος Φωτιάδης.

Ο εξαιρετικός ηθοποιός Λεωνίδας Κακούρης θα διαβάσει αποσπάσματα από έργα Ελλήνων ποιητών και πεζογράφων σε επιμέλεια του Χρήστου Προμοίρα.



2ο Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής



Κυριακή των Βαΐων 28, Μ. Δευτέρα 29, Μ. Τρίτη 30 Απριλίου 2024. Πάνω από 50 συναυλίες σε εκκλησίες, μουσεία, αρχαιολογικούς και συναυλιακούς χώρους. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Κουμεντάκης. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.

Το Υπουργείο Πολιτισμού, η Εθνική Λυρική Σκηνή και η Eurolife FFH παρουσιάζουν το 2ο Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής, από την Κυριακή των Βαΐων 28 Απριλίου έως και τη Μεγάλη Τρίτη 30 Απριλίου 2024, σε χώρους ξεχωριστούς, ιδιαίτερους και κατανυκτικούς, όπως ο Κήπος του Προεδρικού Μεγάρου, η Διονυσίου Αρεοπαγίτου, η Μητρόπολη Αθηνών, η Αγγλικανική και η Ευαγγελική Εκκλησία, ο Καθολικός Καθεδρικός Ναός, το Φετιχιέ Τζαμί, το Παλαιό Χρηματιστήριο, τα Μουσεία Ακρόπολης, Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού και Γουλανδρή, οι αίθουσες της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ και ο Παρνασσός.

Το Φεστιβάλ, σε καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργου Κουμεντάκη, θα παρουσιάσει έναν μαραθώνιο περισσότερων από 50 συναυλιών και καλλιτεχνικών δράσεων, προσεγγίζοντας πολυάριθμες και απρόσμενες πτυχές της σχέσης θρησκευτικής λατρείας και μουσικής.

Θέατρο

«Show What» με τον Πάνο Μουζουράκη, VOX

Την Παρασκευή 16 Απριλίου είναι η τελευταία σας ευκαιρία για να δείτε το Show What… με τον Πάνο Μουζουράκη που μαζί με τον Λευτέρη Ελευθερίου τον Στράτο Λύκο και την Ηλιάνα Γαϊτάνη παρουσιάζουν στο VOX με επιτυχία ένα λαϊκό, φουτουριστικό, καμπαρέ για τις αλήθειες μας. Ένα Show για περιορισμένο αριθμό ευφυίας και απεριόριστο φάσμα φαντασίας.

Σινεμά

Μην ανοίγεις την πόρτα

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία των Unboxholics έρχεται σε διανομή Rosebud.



Μακριά από τον πολιτισμό, σε ένα παγωμένο δάσος στην αφιλόξενη πλαγιά ενός βουνού, μια ομάδα ερευνητών δέχεται επίθεση από μια απροσδιόριστη φιγούρα. Μοναδική διασωθείσα, μια νεαρή βιολόγος η οποία βρίσκει καταφύγιο στην απομονωμένη καλύβα ενός μυστήριου άντρα. Μαζί, θα ξεκινήσουν ένα αποκαλυπτικό ταξίδι στα βάθη της ανθρώπινης ψυχής. Τι βρίσκεται άραγε στην σκοτεινή καρδιά του δάσους;

Το theme song «Close To You» της ταινίας γράφει και ερμηνεύει η Kid Moxie.

Βιβλίο

Τα λέμε τον Αύγουστο, Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες



Το ανέκδοτο μυθιστόρημα. Γεμάτο εκπλήξεις και συναισθηματισμό, το Τα λέμε τον Αύγουστο είναι ένας βαθύς στοχασμός πάνω στην ελευθερία, τη λύπη, την προσωπική μεταμόρφωση και τα μυστήρια της αγάπης· ένα απροσδόκητο δώρο από έναν από τους μεγαλύτερους συγγραφείς που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός

Καθισμένη μόνη δίπλα στα καταγάλανα νερά της λιμνοθάλασσας, η Άνα Μαγκνταλένα Μπαχ περιεργάζεται τους άντρες στο μπαρ του ξενοδοχείου. Έχει δύο παιδιά από έναν ευτυχισμένο γάμο εδώ και είκοσι επτά χρόνια από τον οποίο δεν έχει κανένα λόγο να θέλει να ξεφύγει. Κι όμως, κάθε Αύγουστο, ταξιδεύει με το φέρι μέχρι το νησί όπου είναι θαμμένη η μητέρα της, και για μια νύχτα βρίσκει έναν νέο εραστή. Μέσα σε αποπνικτικές βραδιές της Καραϊβικής, γεμάτες σάλσα και μπολέρο, η Άνα ταξιδεύει κάθε χρόνο πιο βαθιά στην ενδοχώρα του πόθου της και των φόβων της καρδιάς της.

Μην χάσετε

Στο πλαίσιο της Ημέρας Βιβλίου, η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου διοργανώνει τον καθιερωμένο Περίπατο Βιβλίου στις 27 Απριλίου, στον οποίο συμμετέχουν δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες, βιβλιοπωλεία και εκδοτικοί οίκοι. Ο Περίπατος Βιβλίου, με ιστορία ήδη 9 ετών, έχει καθιερωθεί στη συνείδηση του κοινού ως η βιβλιοφιλική βόλτα που δίνει την ευκαιρία στους αναγνώστες και φίλους του βιβλίου να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, να γνωρίσουν αγαπημένους συγγραφείς, να συμμετάσχουν σε δρώμενα, να νιώσουν μια διαφορετική εμπειρία από την επαφή τους με το βιβλίο και κυρίως… να βρεθούν μεταξύ τους.

Το Vinyl Market το μεγάλο event της πόλης επιστρέφει με πασχαλινή διάθεση στο καθιερωμένο πλέον ραντεβού, σε μια γιορτή για το βινύλιο στις 26, 27 και 28 Απριλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ανανεωμένο και εμπλουτισμένο με νέες συλλογές δίσκων, συλλεκτικά κομμάτια, φρέσκες, νέες κυκλοφορίες, αλλά και με πολλά άλλα μουσικά εκθέματα. Δίσκοι από όλη τη γκάμα της μουσικής, θα βρίσκονται εκεί για να τους ανακαλύψετε. Rock, Soul, Funk, Jazz, Latin, Blues, Ethnic, Electronica και πολλά άλλα. Όπως πάντα, ευχάριστες μουσικές θα σας συναρπάσουν σε όλη την διάρκεια του event. Στα decks του Vinyl Market θα βρίσκονται γνωστοί DJ’s

Επίσης, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων θα βρίσκεται και η Πασχαλινή έκδοση του The Meet Market στις 27 - 28 Απριλίου 2024. Με πάνω από 150 εκθέτες, Dj sets, Street food & cocktails και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά.





