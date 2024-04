Ο Sivert Hoyem στo Newsbomb.gr: Αμφιβάλλω για τον εαυτό μου συνέχεια αλλά το δουλεύω

Τζωρτζίνα Ντούτση

19/04/2024 15:46

Με τον Sivert Hoyem έχω κάνει δεκάδες συνεντεύξεις. πραγματικά έχω χάσει το λογαριασμό. Πάντα όμως υπάρχει κάτι καινούριο να μάθεις ή να εκμαιεύσεις και σίγουρα είναι ένας καλλιτέχνης που πάντοτε έχει πολλά να πει.



Όταν τον κάλεσα στο κινητό του τηλέφωνο, τον πέτυχα ακριβώς τη στιγμή του απολάμβανε μια μοναχική βόλτα σε κάποια παραλία της Γερμανίας. Η συνέντευξή μας έγινε λίγο καιρό μετά τη συνέντευξή μου με τον Πάνο Κοκκινόπουλο, τον σκηνοθέτη που έμαθε στο ελληνικό κοινό τους Madrugada, «ντύνοντας» τις σειρές του με τραγούδια της μπάντας πίσω στα μακρινά 90s. Έτσι, μοιράστηκε την ιστορία με τον Sivert, ακριβώς όπως μου την αφηγήθηκε ο ίδιος ο σκηνοθέτης: «Αυτά τα συγκροτήματα τότε δεν τα ήξερε κανείς. Τους Madrugada μού τους έμαθε η κόρη μου. Ήταν 15 χρόνων τότε και μου έλεγε "άκουσε αυτό μπορεί να σου αρέσει". Τα άκουσα, μπήκα σιγά σιγά στο τριπάκι και τα έκανα να ταιριάξουν στο mood, στην κατάσταση».

«Δεν γνώριζα αυτή την ιστορία! Ήταν μια πολύ ευτυχής και τυχερή συγκυρία για εμάς αυτό που έκανε. Να του μεταφέρεις τα χαιρετίσματά μου», μου είπε ο Sivert μόλις άκουσε το παρασκήνιο και ολόκληρη την ιστορία για πώς οι Έλληνες γνώρισαν -στην ουσία- τη μουσική του συγκροτήματος.

Ο Sivert αυτή τη φορά επιστρέφει μόνος στην αγαπημένη του Ελλάδα για να κάνει δύο live club shows -σε Αθήνα 27/04 και Θεσσαλονίκη 28/04 - και να ανανεώσει τους όρκους αγάπης με τους Έλληνες φαν του.

Τι διαφορετικό θα έχουν οι δύο συναυλίες σου στην Ελλάδα;

Θα είναι πολύ διαφορετικές από τις συναυλίες σε στάδια και φεστιβάλ καθώς θα είναι σε κλειστό χώρο και πιο παρεΐστικες. Την τελευταία φορά βρέθηκα στην Αθήνα με τους Madrugada και παίξαμε σε καλοκαιρινό φεστιβάλ, οπότε τώρα θα είναι κάτι πολύ μικρότερο και επίσης θα είμαι solo. Πρέπει να σου πω ότι ανυπομονώ να κάνω ένα club σόου, να παίξω σε κλειστό χώρο όπως παλιά. Ακόμα, ανυπομονώ διότι έχει περάσει πολύς καιρός από την τελευταία φορά που βγήκα περιοδεία με το δικό μου προσωπικό υλικό, με τα δικά μου τραγούδια. Οπότε είμαι και εγώ πολύ ενθουσιασμένος.



Σε αυτές τις συναυλίες θα παίξω ορισμένα τραγούδια από το πρόσφατο νέο μου άλμπουμ, παλιότερα δικά μου τραγούδια και φυσικά ορισμένα κομμάτια μας από τους Madrugada. Πιστεύω ότι θα είναι υπέροχες βραδιές.

Έχω ακούσει το νέο σου άλμπουμ «On an Island» και έχω ήδη ξεχωρίσει ως αγαπημένα κομμάτια τα The Rust, Two Green Feathers, When Your True Love Is Gone, Aim For The Heart. Ποια είναι τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια μέσα από αυτό;

Από το καινούριο άλμπουμ ξεχωρίζω ως πιο αγαπημένα μου τα The Rust και Two Green Feathers. Επίσης υπάρχουν κάποια πρώτα τραγούδια που έγραψα για αυτό όπως και το ομώνυμο τραγούδι που ανοίγει το άλμπουμ, που τα αγαπώ πολύ. Αντικατοπτρίζουν το συναίσθημα, τον ήχο, τον στίχο όλου του άλμπουμ.

Θα ήταν εύστοχο να πούμε ότι η νέα σου δουλειά έχει ένα είδος νοσταλγίας;

Ναι, αλλά όχι με την έννοια ότι όλα ήταν καλύτερα στο παρελθόν, δεν μου λείπει κάτι υπό αυτή την έννοια, όσο ότι αναβιώνουν αναμνήσεις, ότι επισκέπτομαι ξανά με έναν τρόπο τον τόπο που μεγάλωσα. Υποθέτω ότι αυτό έχει να κάνει με την ηλικία, καθώς μεγαλώνεις δηλαδή. Επισκέπτεσαι αυτούς τους τόπους μέσα στο μυαλό σου ξανά και ξανά. Στην ηλικία που βρίσκομαι με πιάνω να κοιτάζω πίσω λίγο περισσότερο. Δεν θα το έλεγα λοιπόν νοσταλγία με αρνητική έννοια για το παρόν.

Αλλά περισσότερο ως μια εσωτερική «βουτιά» στον εαυτό σου και στη ζωή σου.

Ναι, θα μπορούσα να πω ότι ένα πολύ προσωπικό άλμπουμ χωρίς να είναι όμως αυτοβιογραφικό όπως άλλες δουλειές που έκανα στο παρελθόν, όπως για παράδειγμα το EP «Roses Of Neurosis» το οποίο στην ουσία περιγράφει τη ζωή μου μέσα από τους στίχους του. Είχα λοιπόν την ανάγκη να βρω και έναν άλλον τρόπο να γράψω στίχους πολύ προσωπικούς αλλά να μην έχουν τόσο άμεση ερμηνεία με τη ζωή μου. Αυτό έκανα με το νέο μου άλμπουμ. Είναι προσωπικό, συνδέεται με μέρη που μεγάλωσα, με αναμνήσεις από την παιδική και εφηβική μου ηλικία που τις κόβω σε κομμάτια, τις ενώνω ξανά και φτιάχνω νέες ιστορίες. Αυτό έκανα λοιπόν. είπα ιστορίες που έχουν συμβεί σε εμένα... αλλά και δεν έχουν συμβεί. Ήταν λοιπόν πολύ λυτρωτικό όταν δούλευα με τους στίχους και συγχρόνως ήταν ευχάριστο, είχε πλάκα.

Το 2022 έπαιξες με τους Madrugada στο Καλλιμάρμαρο και πιο πριν στο Ηρώδειο για δεύτερη φορά, καθώς είχες παίξει και μόνος σου εκεί. Ποια συναυλία ξεχωρίζεις περισσότερο;

Στο Ηρώδειο! Και τις δύο φορές που έπαιξα. Γιατί ήταν μια ανέλπιστη εξέλιξη και άνοδος για εμένα στην Ελλάδα. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα είχα την ευκαιρία και τη δυνατότητα να παίξω σε τέτοιο επίπεδο και μάλιστα δύο φορές, δύο μαγικές βραδιές! Θυμάμαι πολύ καλά αυτές τις βραδιές και είμαι τόσο βαθιά συγκινημένος και περήφανος. Πάντα θα έχουν ξεχωριστή θέση στη ζωή μου και στην πορεία μου. Για εμένα είναι πιο πάνω και από το Καλλιμάρμαρο, από οτιδήποτε.

Θυμάμαι που είχες πει ότι ήταν όνειρό σου να εμφανιστείς στο Ηρώδειο.



Ακριβώς! Και να φανταστείς, το έλεγα σαν αστείο όταν είχαμε επισκεφθεί την Ακρόπολη. το έβλεπα από κάτω και το έδειχνα λέγοντας ότι ήταν όνειρο να παίξω εκεί, αλλά ποτέ δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να ζήσω μια τέτοια εμπειρία! Είναι ένα όνειρο ζωής που έγινε πραγματικότητα. Και να σου πω την αλήθεια δεν συνηθίζω να επιτρέπω στον εαυτό μου τέτοια όνειρα. Και να που συνέβη τελικά!

«Από το καινούριο άλμπουμ ξεχωρίζω ως πιο αγαπημένα μου τα The Rust και Two Green Feathers», λέει ο Sivert στη συνέντευξή μας

Έχεις έρθει τόσες φορές στην Ελλάδα για συναυλίες και για διακοπές. Έχεις κάποιο αγαπημένο μέρος;

Έχω πάει πολλές φορές στην Κρήτη για διακοπές με την οικογένειά μου και μάλιστα έχουμε βρει ένα μικρό ξενοδοχείο που μας αρέσει και είναι όλα πολύ όμορφα. Αλλά δεν θα σου πω πού, θα το κρατήσω μυστικό (γέλια)! Εκτός από τις παραλίες, περπατάμε στα βουνά, μας αρέσει να γνωρίζουμε το νησί, είναι πραγματικά από τα πιο όμορφα μέρη. Επίσης, συνηθίζω να πηγαίνω πολύ στην Πάτμο, από όταν ήμουν μικρό παιδί με την οικογένειά μου. Είναι εκπληκτικά όμορφο νησί.

Έχει συμβεί ποτέ να αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου ως μουσικός και καλλιτέχνης;

Φυσικά, όλη την ώρα! Ναι, εννοείται! Και είναι μια πάλη αυτή μερικές φορές. Ξέρεις, όταν δεν σου έρχεται καμία ιδέα και έμπνευση, συμβαίνει και αυτό. Όταν σου παίρνει πολύ καιρό να γράφεις τραγούδια που όμως ξέρεις ότι δεν είναι καλά. Πάντα έχεις τα πάνω και τα κάτω σου. υπάρχουν περίοδοι που νιώθω ότι δεν είμαι καθόλου καλός, και αν τύχει τότε να γράψω κάτι καλό τότε αισθάνομαι υπερεκτιμημένος, ότι υπερεκτιμώ τον εαυτό μου. Πολλές φορές η γυναίκα μου γελάει μαζί μου που αντιδρώ έτσι. Το νιώθω λοιπόν συνέχεια, όμως νομίζω ότι το δουλεύω, το βελτιώνω και πιστεύω σε αυτό βοηθάει ότι παίρνω πολλή χαρά και ενθουσιασμό όταν βρίσκομαι στο δρόμο για περιοδείες. Νιώθω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από ό,τι στο παρελθόν και μια σημαντική πηγή θάρρους -που μου κάνει καλό- είναι όταν βρίσκομαι πάνω στη σκηνή. Νιώθω μια επιβράβευση από τον κόσμο και αυτο είναι λυτρωτικό και σημαντικό για εμένα.

Πώς διαχειρίζεσαι την έλλειψη έμπνευσης, πώς το ξεπερνάς;

Το μόνο πράγμα που κάνω είναι να κάτσω και να συνεχίζω να παίζω. Το 90% από όσων γράφεις δεν πρόκειται να καταλήξει σε κάποιο άλμπουμ, έτσι μπορεί να νιώθεις και λίγη ντροπή για αυτό. οπότε συνεχίζω να γράφω και να παίζω στην κιθάρα ελπίζοντας ότι κάτι θα αλλάξει, ότι κάτι θα σκεφτώ. Αν αυτό δεν έρθει, δεν έγινε και κάτι. Έτσι λοιπόν λειτουργώ, αυτό κάνω τον περισσότερο καιρό. Πρέπει να σου πω ότι δεν το πιέζω ιδιαίτερα, δεν το βλέπω ως δουλειά με την παραδοσιακή έννοια. Ξέρω πολλούς ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τη μουσική ως επάγγελμα, αλλά δεν είναι και δεν θα έπρεπε να είναι! Χρειάζεται πολλή δουλειά για να κάνεις ένα τραγούδι ίσως να μην το προσεγγίζεις και από τη σωστή σκοπιά, όμως στο τέλος το ίδιο το τραγούδι θα έρθει σε εσένα. Ξέρω ότι μπορεί να ακούγεται πολύ περίεργο, αλλά το τραγούδι προέρχεται από το βαθύ ασυνείδητο, από όλο το υλικό που έχεις ακούσει και στο τέλος θα εμφανιστεί.

Όσο μεγαλώνεις τι είναι αυτό που συνειδητοποιείς για εσένα τον ίδιο και τη μουσική σου;

Νομίζω ότι έχω γίνει ικανός να εκτιμήσω τη μουσική τη δική μου και των Madrugada. να μου αρέσουν πράγματα τα οποία θεωρούσα ότι δεν ήταν καλά, να τα αναγνωρίσω και να νιώθω περήφανος για αυτά. Να κατανοήσω τις δικές μου δυνάμεις λίγο περισσότερο από ό,τι παλιότερα και να μην αποζητώ συνέχεια να αλλάζω τα πράγματα, όπως συνήθιζα. Επίσης, αναζητώ νέους τρόπους να είμαι ο εαυτός μου...

Τραγουδάς κυρίως για εσένα ή για τους θαυμαστές σου;

Για τον εαυτό μου, ξακάθαρα! Το κάνω πρωτίστως για εμένα. Και αυτό πιστεύω πως κάνουν οι περισσότεροι τραγουδιστές. Όποιος λέει ότι το κάνει για τον κόσμο λέει ψέματα στα σίγουρα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να κάνεις αυτή τη δουλειά. Κάνω τη μουσική που αρέσει σε εμένα, επιλέγω τον ήχο που κάνει εμένα να νιώθω καλά και απλώς ελπίζω ότι θα αρέσει και σε άλλους ανθρώπους.

«Tραγουδάω για τον εαυτό μου, ξακάθαρα! Το κάνω πρωτίστως για εμένα», παραδέχεται ο Sivert

Πώς προστατεύεις ή πώς εξασκείς τη φωνή σου;

Δεν μπορώ να πω ότι κάνω εντατικές ασκήσεις, κάνω όμως λίγες. Φροντίζω να διατηρούμε σε καλή φυσική κατάσταση γενικά, άρα και φωνητικά. Αυτό που κάνω είναι λίγο ζέσταμα πριν ξεκινήσω να τραγουδάω και όταν είναι η μέρα να ανέβω στη σκηνή να τραγουδήσω είμαι απόλυτος συγκεντρωμένος σε αυτό. H performance που κάνω είναι απαιτητική, άρα απαιτεί να βρίσκομαι σε φόρμα, σε καλή κατάσταση και ξέρεις δεν είμαι και τόσο νέος πια! Οπότε πρέπει να είμαι συνειδητά μέσα σε αυτό, διότι θέλω να το κάνω όσο μπορώ και αντέχω.

Σε ανησυχεί η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη μουσική;

Όχι στο στάδιο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Και δεν πιστεύω ότι θα επηρεάσει τη μουσική που γράφω εγώ. Ωστόσο, μπορεί να επηρεάσει και να διαμορφώσει την ποπ μουσική, να αλλάξει τις προτιμήσεις των ανθρώπων. Άλλωστε, τα αποτελέσματα της τεχνολογίας στην ποπ μουσική έχουν φανεί μέσα στην τελευταία δεκαετία, τα πάντα στην ποπ είναι ένας αλγόριθμος, το ανθρώπινο στοιχείο υπάρχει ελάχιστα. Και μάλιστα η ποπ μουσική σήμερα είναι η χειρότερη που έχει υπάρξει ποτέ. Είναι πραγματικά πολύ κακή. Με το ΑΙ δεν ξέρω τι θα συμβεί, πιθανώς δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσω κάποιο από τα εργαλεία του. Η πραγματική μουσική φτιάχνεται από πραγματικούς ανθρώπους και όχι από μηχανές. Θα δούμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ζούμε σε περίεργους καιρούς.

Ποια είναι τα επόμενα προσωπικά σου σχέδια; Επίσης, θα υπάρξουν άλλα σχέδια με τους Madrugada;

Τα επόμενα χρόνια δεν υπάρχουν σχέδια για τους Madrugada. Κάναμε αρκετά πράγματα, μέχρι πρόσφατα. Έχω τις δικές μου συναυλίες και τώρα που μιλάμε δουλεύω πάνω σε υλικό για ένα νέο άλμπουμ. Η περιοδεία που κάνω τώρα μου αρέσει πολύ, κάνουμε ωραία live και περνάμε πολύ καλά.







