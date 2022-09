Οι Madrugada στην κάμερα του Newsbomb.gr: Οι άγνωστες ιστορίες και η δοκιμασία που τους βάλαμε

Τζωρτζίνα Ντούτση

Οι Madrugada τον περασμένο Μάιο βρέθηκαν στην Ελλάδα με αφορμή τη μεγάλη τους συναυλία στο Καλλιμάρμαρο στις 24 Σεπτεμβρίου. Το Newsbomb.gr είχε την ευκαιρία να συναντήσει το δημοφιλές συγκρότημα και να κάνει ένα «ταξίδι» μαζί τους, σε σημαντικούς σταθμούς της πορείας τους, στην αγγλική εκδοχή του podcast από το Α έως το Ω (Α - Ζ), το οποίο μπορείτε να δείτε και οπτικοποιημένο.



Ο Σίβερτ Χογιεμ, ο Φρόντε Γιάκομπσεν και ο Τζον Λάουβλαντ Πέτερσεν, βρέθηκαν μαζί μας στο στούντιο όπου μοιράστηκαν την ιστορία αλλά και τα συναισθήματά τους για την επανένωση της μπάντας και μίλησαν για την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ «Chimes at Midnight», 13 χρόνια μετά τη διάλυση του γκρουπ.

«Νομίζω ότι οι αυτή τη στιγμή οι Madrugada βγαίνουν λίγο από τη σκιά, σε μια πιο φωτεινή πλευρά», ανέφεραν χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια του αλφαβητικού ταξιδιού μας.



Από αυτό το «ταξίδι» δεν μπορούσε να λείπει ο αξέχαστος Ρόμπερτ Μπούρας, ενώ μας μίλησαν για μακρόχρονη φιλία τους και μοιράστηκαν άγνωστες ιστορίες.

Η μοναδική σχέση που έχουν οι Madrugada με την Ελλάδα και το ελληνικό κοινό είναι πλέον πασίγνωστη, έτσι δεν παρέλειψαν να στείλουν από το μικρόφωνο το δικό τους μήνυμα σε όλους τους Έλληνες φαν!



Από τις ευχάριστες εκπλήξεις αυτής της μοναδικής συνάντησής μας με τους Madrugada ήταν η αποκάλυψη της κωμικής πλευράς του Σίβερτ και της παρέας του και το αστείρευτο χιούμορ που διαθέτουν. Μάλιστα η παρέα των τριών δεν δίστασε να ανταποκριθεί με... τόλμη στο challenge που τους βάλαμε!



Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί όσα έγιναν στη συνάντησή μας με τους Madrugada



Οι σταθμοί μας με τους Madrugada «from A to Z».

- Abbeys Adoption (Το πρώτο όνομα της μπάντας το 1993)



- Buras Robert



- Chimes at Midnight (O τίτλος του νέου τους δίσκου)



- Darkness (σκοτάδι)



- End (Το τέλος. Η διάλυση της μπάντας το 2008)



- Frode Jacobsen



- Greece – Greek Audience (Ελλάδα και ελληνικό κοινό)



- Herodion Theater (Ηρώδειο)



- Industrial Silence (Το πρώτο τους άλμπουμ το 1999)



- Jon Lauvland Pettersen



- Kallimarmaro Stadium (Καλλιμάρμαρο, με αφορμή της συναυλία στις 24 Σεπτεμβρίου)



- Life Lessons (Μαθήματα ζωής)



- Motivation (Κίνητρο)



- Norway (Νορβηγία)



- Øystein Wingaard Wolf (Οστάιν Βίνγκορντ Βολφ. Ο Νορβηγός ποιητής και συγγραφέας που τους «βάφτισε» Madrugada)



- Plans (σχέδια)



- Quarantine of Covid-19 (Η καραντίνα του κορονοϊού)



- Reunion (Επανένωση)



- Sivert Hoyem



- Tours (Περιοδείες)



- Untold or unknown story (Άγνωστη ιστορία)



- Vesterålen Project (Το πρότζεκτ των νέων τους music video)



- Working Process



- X (Το challenge που βάλαμε στους Madrugada)



- Your best song (To καλύτερο τραγούδι σας)



- Z (Φινάλε με μήνυμα προς το ελληνικό κοινό)

Στο στούντιο με τους Madrugada

