H φωτεινή πλευρά των Madrugada - Το γκρουπ ξεδιπλώνει το κωμικό του ταλέντο στο Newsbomb.gr

Oι Madrugada στην αγγλική εκδοχή του podcast από το Α έως το Ω.

Οι Madrugada πρόσφατα βρέθηκαν στην Ελλάδα με αφορμή τη μεγάλη τους συναυλία στο Καλλιμάρμαρο στις 24 Σεπτεμβρίου. Το Newsbomb.gr είχε την ευκαιρία να συναντήσει το δημοφιλές συγκρότημα και να κάνει ένα «ταξίδι» μαζί τους, σε σημαντικούς σταθμούς της πορείας τους, στην αγγλική εκδοχή του podcast από το Α έως το Ω.



Ο Σίβερτ Χογιεμ, ο Φρόντε Γιάκομπσεν και ο Τζον Λάουβλαντ Πέτερσεν, μοιράζονται την ιστορία αλλά και τα συναισθήματά τους για την επανένωση της μπάντας και μιλούν για την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ «Chimes at Midnight», 13 χρόνια μετά τη διάλυση του γκρουπ.

«Νομίζω ότι οι αυτή τη στιγμή οι Madrugada βγαίνουν λίγο από τη σκιά, σε μια πιο φωτεινή πλευρά», θα τους ακούσετε να αναφέρουν χαρακτηριστικά.



Από αυτό το «ταξίδι» δεν λείπει ο αξέχαστος Ρόμπερτ Μπούρας, ενώ βρίσκουν την ευκαιρία να περιγράψουν τους δυνατούς φιλικούς δεσμούς που τους συνδέουν εδώ και δεκαετίες και να αφηγηθούν άγνωστες ιστορίες τους!

Ακόμα, μας μιλούν ακόμα για τη μοναδική σχέση που έχουν με την Ελλάδα και στέλνουν το δικό τους μήνυμα σε όλους τους Έλληνες φαν!



Στη συνάντησή μας, οι Madrugada μας αποκαλύπτουν την κωμική πλευρά τους και το αστείρευτο χιούμορ που διαθέτουν και ανταποκρίνονται με... τόλμη στο challenge που τους βάλαμε!



Πιο πάνω, μπορείτε να ακούσετε το Podcast με τους Madrugada, με voice over στην ελληνική γλώσσα. Παρακάτω, ακολουθεί η αγγλική εκδοχή του Podcast με τους Madrugada, χωρίς μετάφραση στα ελληνικά.

Οι σταθμοί μας με τους Madrugada «from A to Z».

- Abbeys Adoption (Το πρώτο όνομα της μπάντας το 1993)



- Buras Robert



- Chimes at Midnight (O τίτλος του νέου τους δίσκου)



- Darkness (σκοτάδι)



- End (Το τέλος. Η διάλυση της μπάντας το 2008)



- Frode Jacobsen



- Greece – Greek Audience (Ελλάδα και ελληνικό κοινό)



- Herodion Theater (Ηρώδειο)



- Industrial Silence (Το πρώτο τους άλμπουμ το 1999)



- Jon Lauvland Pettersen



- Kallimarmaro Stadium (Καλλιμάρμαρο, με αφορμή της συναυλία στις 24 Σεπτεμβρίου)



- Life Lessons (Μαθήματα ζωής)



- Motivation (Κίνητρο)



- Norway (Νορβηγία)



- Øystein Wingaard Wolf (Οστάιν Βίνγκορντ Βολφ. Ο Νορβηγός ποιητής και συγγραφέας που τους «βάφτισε» Madrugada)



- Plans (σχέδια)



- Quarantine of Covid-19 (Η καραντίνα του κορονοϊού)



- Reunion (Επανένωση)



- Sivert Hoyem



- Tours (Περιοδείες)



- Untold or unknown story (Άγνωστη ιστορία)



- Vesterålen Project (Το πρότζεκτ των νέων τους music video)



- Working Process



- X (Το challenge που βάλαμε στους Madrugada)



- Your best song (To καλύτερο τραγούδι σας)



- Z (Φινάλε με μήνυμα προς το ελληνικό κοινό)





*Voice over στα ελληνικά: Κυριάκος Κορωναίος, Τζωρτζίνα Ντούτση