Η Μαρίζα Ρίζου «Άρτα λέει και κλαίει»: To X-Factor και ο λόγος που θέλει να «σφάξει» τον Μουζουράκη

Η Μαρίζα Ρίζου ξεδιπλώνει ιστορίες της ζωής και της πορείας της από το Α έως το Ω.

Στο στούντιο με τη Μαρίζα Ρίζου περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω! Άλλωστε είναι κάτι που καταλαβαίνεις καλά όταν το Podcast ξεκινάει με Μαζωνάκη, «Άρτα λέω και κλαίω», συνεχίζει με το Πυθαγόρειο Θεώρημα στα κυπριακά, αστείες ιστορίες από τα live και τελειώνει με γέλια και σφιχτές αγκαλιές...



Η κουβέντα όμως με τη Μαρίζα δεν έχει μόνο γέλια και χαβαλέ. Έχει επίσης συγκίνηση, παραδοχές, αλήθειες, αυτοκριτική, σκοτάδια και πολλή ψυχοθεραπεία. Μία κατάθεση ψυχής που τα έχει όλα, τη μια στιγμή θα σε ελαφρύνει, την άλλη θα σε προβληματίσει και την έτερη θα σε κάνει να γελάσεις.



Με τη Μαρίζα «ταξίδεψαμε» από την Άρτα μέχρι την Κύπρο, γνωρίσαμε τους γονείς της (γιατρούς στο επάγγελμα), μάθαμε πού ήπιε τον πρώτο της ελληνικό καφέ, ποια η σχέση της με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς, πώς προέκυψε το ταλέντο στις μιμήσεις και αν θα ξανακάτσει στη θέση του κριτή στο X Factor.



Επίσης μοιράστηκε μαζί μας την επιθυμία της κάποια στιγμή να κάνει μια μουσική παράσταση με τους κολλητούς της, Κωστή Μαραβέγια και Πάνο Μουζουράκη με τον οποίο έκανε φωνητικά σε δίσκο του Λέοναρντ Κοέν!



Απολαύστε το κορίτσι με το πλατύ χαμόγελο που λατρεύει να τραγουδάει ξυπόλητη (όταν το νιώθει), βρίζει ασταμάτητα, είναι freak control για αυτό άλλωστε δεν πίνει και δεν έχει πάρει ναρκωτικά, έχει εμμονή με τα νύχια και το μανικιούρ της το οποίο θεωρεί ιεροελεστία και είναι σίγουρη ότι θα τραγουδήσει με τον Μάικλ Μπουμπλέ.

Αυτό τον καιρό, η Μαρίζα ετοιμάζει το νέο της άλμπουμ, ενώ την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου, μας υποδέχεται για πρώτη φορά στο φιλόξενο και αγαπημένο Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» για τη μοναδική της μεγάλη συναυλία στην Αθήνα αυτό το καλοκαίρι, σε μια βραδιά γεμάτη χορό και μουσική! Το μουσικό πρόγραμμα θα αποδοθεί και στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από τη σχολή Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας Smiyl.



Το ταξίδι στη ζωή και την πορεία της Μαρίζας Ρίζου έγινε με «όχημα» τις εξής λέξεις (αλφαβητικά):



Άρτα

Βritney Spears / Βρίζω

Γονείς γιατροί

Δουλειά σε εκδοτικό οίκο και διαφημιστική εταιρεία

Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (σπουδές)

Ζόρια

Η μπόσα νόβα του Ησαΐα

Θέατρο

Iστορίες

Κύπρος

Λου ο σκύλος

Μαραβέγιας - Μουζουράκης

Νύχια

Ξυπόλητη χορεύω

Όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό

Περήφανη

Ρίσκο

Συναυλία στο Θέατρο Βράχων στις 18 Σεπτεμβρίου

Ταλέντο στις μιμήσεις

Υγιεινές συνήθειες

Φωνητικά στον δίσκο του Λέοναρντ Κοέν, Thanks for the dance

X Factor

Ψυχοθεραπεία

Ωριμότητα και ωραίο Φινάλε