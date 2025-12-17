Αχαΐα: Νεκρός 48χρονος κυνηγός μπροστά στα μάτια του πατέρα του

Ο άτυχος άνδρας αισθάνθηκε ξαφνικά έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε ενώ βρισκόταν για κυνήγι στην περιοχή της Άνω Ζήριας

Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Αιγίου ο αιφνίδιος θάνατος ενός 48χρονου άνδρα, ο οποίος το πρωί βρισκόταν για κυνήγι στην περιοχή της Άνω Ζήριας μαζί με τον πατέρα του.

Ο άτυχος άνδρας, κάτοικος Καμαρών Αιγιαλείας, αισθάνθηκε ξαφνικά έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε, σύμφωνα με το aigiovoice.gr

Παρά τις προσπάθειες για παροχή βοήθειας, ο 48χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο θάνατός του αποδίδεται σε καρδιακό επεισόδιο.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, φέρεται να υπήρχε οικογενειακό ιστορικό καρδιολογικών προβλημάτων, γεγονός που εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Η αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν πλήρως μετά τις προβλεπόμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις.

