Βοστώνη: Το «πείραμα» των ποδηλατοδρόμων πέτυχε - Θεαματική αποσυμφόρηση των δρόμων

Σημαντική αύξηση στις μετακινήσεις με ποδήλατο και παράλληλη αποσυμφόρηση των οδικών αρτηριών καταγράφει η νέα επίσημη έκθεση του Δήμου Βοστώνης για το πρόγραμμα «Better Bike Lanes».

Το έργο, που υλοποιήθηκε το διάστημα 2023-2024, αποτέλεσε κεντρικό πυλώνα της πολιτικής της Δημάρχου Michelle Wu. Στόχος ήταν η δημιουργία ενός ασφαλούς δικτύου που θα απαντούσε στην αυξανόμενη ζήτηση για βιώσιμη κινητικότητα. Μέχρι το φθινόπωρο του 2024, η εγκατάσταση προστατευμένων λωρίδων και νέων διαβάσεων είχε ήδη αλλάξει τη φυσιογνωμία πολλών γειτονιών.

Τα δεδομένα της έρευνας

Τα αποτελέσματα της μελέτης είναι σε ορισμένες περιπτώσεις εντυπωσιακά:

Boylston Street: Καταγράφηκε άνοδος 83% στις καθημερινές διελεύσεις, με τις μεταλλικές διαχωριστικές μπάρες να εγγυώνται την ασφάλεια των αναβατών από την παράνομη στάθμευση.

Western Avenue και Milk Street: Και στις δύο περιοχές σημειώθηκε αύξηση άνω των 200 ποδηλάτων ημερησίως, αποδεικνύοντας ότι οι πολίτες επιλέγουν το ποδήλατο όταν νιώθουν προστατευμένοι από την κίνηση των οχημάτων.

Η συμβολή των ποδηλατοδρόμων στην αποσυμφόρηση

Η επένδυση σε ποδηλατικές υποδομές δεν αφορά μόνο τους ποδηλάτες, αλλά αποτελεί κλειδί για τη συνολική επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος. Η μείωση της ροής οχημάτων έως και 14% σε κεντρικά σημεία της Βοστώνης αποδεικνύει πως όταν προσφέρεται μια αξιόπιστη εναλλακτική, ένα ποσοστό οδηγών εγκαταλείπει το αυτοκίνητο.

Κάθε πολίτης που επιλέγει το ποδήλατο, απελευθερώνει τον αντίστοιχο χώρο που θα καταλάμβανε ένα Ι.Χ. στο οδόστρωμα, μειώνοντας άμεσα την ουρά στα φανάρια και την αναμονή για στάθμευση. Επιπλέον, οι διαχωρισμένες λωρίδες οργανώνουν καλύτερα την κίνηση, αποτρέποντας τις επικίνδυνες εναλλαγές λωρίδων και τα διπλοπαρκαρίσματα που προκαλούν «συμφόρηση από το πουθενά». Μακροπρόθεσμα, η ποδηλατοδρόμηση μετατρέπει τους δρόμους από αγωγούς διέλευσης οχημάτων σε δίκτυα μετακίνησης ανθρώπων, αυξάνοντας τη συνολική χωρητικότητα της πόλης χωρίς να απαιτείται διαπλάτυνση των δρόμων.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

