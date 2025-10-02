Η ποδηλατική διαδρομή που υπόσχεται να γίνει μία από τις πιο θεαματικές εμπειρίες στην Ευρώπη

Η Trans Dinarica είναι μία νέα ποδηλατική διαδρομή μεγάλων αποστάσεων μήκους 5.500 χιλιομέτρων που ξεκίνησε επίσημα τον Ιούλιο του 2024 και συνδέει οκτώ χώρες των Βαλκανίων.

Από τη Σλοβενία μέχρι την Αλβανία, η πορεία σκαρφαλώνει, στρίβει και διασχίζει εθνικά πάρκα, μνημεία UNESCO και απομακρυσμένα χωριά, διασχίζοντας τα Διναρικά Όρη, μια από τις πιο ανέγγιχτες και λιγότερο επισκέψιμες περιοχές της Ευρώπης.

Unsplash

Η Trans Dinarica εμπνεύστηκε από τη δημοφιλή Via Dinarica, ένα μονοπάτι πεζοπορίας 2.000 χιλιομέτρων που άνοιξε το 2010 με στόχο να ξαναφέρει κοντά τους ανθρώπους μιας πρώην πολεμικής περιοχής και να προσελκύσει τουρίστες σε λιγότερο γνωστές γωνιές των Βαλκανίων.

Ενώ πλήθη τουριστών συρρέουν στα παράλια της Κροατίας και του Μαυροβουνίου, τα τραχιά βουνά, τα άγρια ποτάμια και οι δραματικοί φαράγγια της Δυτικής Βαλκανικής παραμένουν άγνωστα στους περισσότερους ταξιδιώτες.

Η ανέγγιχτη φύση δεν είναι το μόνο αξιοθέατο των Διναρικών Ορέων. Πάνω από τρεις δεκαετίες μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και τις εθνοτικές συγκρούσεις της δεκαετίας του 1990, η περιοχή αποτελεί σήμερα ένα μωσαϊκό πολιτισμών. Καθολικοί, μουσουλμάνοι, Σέρβοι, Κροάτες, Αλβανοί, Σλοβένοι και άλλοι ζουν πλέον μαζί ως γείτονες.

Η πολυπολιτισμικότητα των Βαλκανίων φαίνεται σε όλη τη Trans Dinarica, όπως στο Theth, ένα απομακρυσμένο χωριό της βόρειας Αλβανίας. Αν και η Αλβανία είναι σήμερα κυρίως μουσουλμανική χώρα, αυτό το απομακρυσμένο χωριό έχει διατηρήσει την καθολική του ταυτότητα. Καθώς ποδηλατούσα προς τον ψηλό καθεδρικό της Theth, περιτριγυρισμένο από τις κορυφές των Απωλειμένων Ορέων, ένιωθα σαν να φτάνω σε ένα τυπικό ελβετικό χωριό των Άλπεων.

The Trans Dinarica trail cuts through remote villages, Unesco sites and stunning national parks: https://t.co/nhCttUoOCP #greenkarst @BBC_Travel pic.twitter.com/W8IKATJ9NU — Green karst (@Zelenikras) December 31, 2024

Σε άλλα σημεία, αρχαία ελληνιστικά ερείπια, ορθόδοξα μοναστήρια και οθωμανικές πόλεις μαρτυρούν την πολυπλοκότητα της ιστορίας των Βαλκανίων, ενώ φυσικά θαύματα όπως το φαράγγι του ποταμού Τάρα (το βαθύτερο φαράγγι στην Ευρώπη) και η λίμνη Οχρίδα (η αρχαιότερη λίμνη της Ευρώπης) βρίσκονται διάσπαρτα κατά μήκος της διαδρομής.

«Ήμουν η τελευταία γενιά παιδιών που μεγάλωσε στη Γιουγκοσλαβία, μαθαίνοντας Σερβοκροατικά με τη φωτογραφία του Τίτο στον τοίχο της τάξης», λέει ο Jan Klavora, διευθύνων σύμβουλος της σλοβενικής εταιρείας υπαίθριων δραστηριοτήτων Visit Good Place και ένας εκ των δημιουργών της Trans Dinarica, στο BBC. «Ελπίζω η Trans Dinarica να μπορέσει να συνδέσει την περιοχή με έναν νέο τρόπο».

Μέχρι πρόσφατα, οι μεγάλες ποδηλατικές διαδρομές στα Βαλκάνια ήταν δύσκολες στην οργάνωση. Κατά την πρώτη μου περιήγηση σε Σλοβενία, Κροατία και Βοσνία το 2018, η αναζήτηση ασφαλών και γραφικών διαδρομών ήταν σχεδόν αδύνατη. Πολλοί ποδηλάτες περιορίζονταν σε παραλιακούς δρόμους, χάνoντας την ηρεμία και την πολιτισμική εμπειρία που προσφέρουν τα βουνά. Η Trans Dinarica, όμως, ανοίγει για πρώτη φορά έναν από τους πιο απομακρυσμένους και ανέγγιχτους τόπους της Ευρώπης στους ποδηλάτες.

Unsplash

«Από μια βάση δεδομένων 27.000 χιλιομέτρων ποδηλατικών δρόμων και μονοπατιών, επιλέξαμε τα καλύτερα 5.500 χιλιόμετρα και τα χαρτογραφήσαμε, προσθέτοντας σημεία ενδιαφέροντος κατά μήκος της διαδρομής», εξηγεί ο Klavora.

Ωστόσο, ο στόχος της Trans Dinarica δεν είναι μόνο τουριστικός: οι δημιουργοί της ελπίζουν να αναζωογονήσουν περιοχές που έχουν αδειάσει λόγω μετανάστευσης για καλύτερες ευκαιρίες εργασίας. «Πιστεύουμε ότι η Trans Dinarica μπορεί να έχει αναγεννητική επίδραση. Με την ανάπτυξη τουρισμού και υπηρεσιών, οι κάτοικοι θα έχουν την ευκαιρία να μείνουν», λέει η Jana Apih, ιδρύτρια και ειδική στον βιώσιμο τουρισμό της GoodPlace.

Ο Klavora υπογραμμίζει ότι έργα όπως η Via Dinarica και η Trans Dinarica μπορούν να προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον κοινοτικό τουρισμό. «Εμείς, οι ποδηλάτες, κινούμαστε αργά και πεινάμε. Επισκεπτόμαστε μέρη που άλλοι δεν βλέπουν. Είμαστε καλοί πελάτες», αστειεύεται. Ωστόσο, τόσο ο Klavora όσο και η Apih ανησυχούν για πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή, όπως το νέο αεροδρόμιο Vlorë στην Αλβανία, προγραμματισμένο να ανοίξει το καλοκαίρι του 2025, που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον και τις τοπικές κοινότητες.

Διαβάστε επίσης