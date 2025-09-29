Κάλυμνος: Αναβιώνει το Διεθνές Φεστιβάλ Αναρρίχησης δίνοντας δυναμικό στοίχημα με τον τουρισμό

Η Κάλυμνος δεν είναι ένα τυπικό νησί του Αιγαίου. Είναι ένας τόπος με ισχυρή ταυτότητα, που συνδυάζει μοναδικά την αυθεντικότητα με τη διεθνή αναγνώριση.

Το νησί των Δωδεκανήσων, με περίπου 18.000 κατοίκους, προσελκύει πλέον επισκέπτες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι επιστρέφουν ξανά και ξανά, πολλοί αγοράζοντας μάλιστα και σπίτια. Από τα παγκοσμίως γνωστά και μοναδικά πετρώματά του για αναρρίχηση, μέχρι τη γαστρονομία, τη σπογγαλιεία και τον θαλάσσιο τουρισμό, η Κάλυμνος δίνει το δικό της στοίχημα να αξιοποιήσει όλη τη δυναμική της και να εξελιχθεί με όρους βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Η αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Καλυμνίων, Πόπη Κουτούζη, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επισημαίνει ότι η αναρρίχηση αποτελεί το μεγάλο «asset» του νησιού, ωστόσο δεν είναι το μοναδικό. «Δεν είναι θέμα μόνο αναρρίχησης. Το νησί μας έχει εξαιρετική γαστρονομία, μοναδικά πολιτιστικά χαρακτηριστικά και όλες τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού. Το όραμά μας είναι η ποιότητα και όχι η ποσότητα. Θέλουμε τουρίστες που έρχονται όλο τον χρόνο και σέβονται τον τόπο και το περιβάλλον», σημειώνει.

Μετά από αρκετά χρόνια απουσίας, η Κάλυμνος ετοιμάζεται να αναβιώσει το Φεστιβάλ Αναρρίχησης (από τις 16 έως τις 19 Οκτωβρίου 2025), ένα γεγονός διεθνούς εμβέλειας, που θα περιλαμβάνει εκτός από αναρριχητικές δραστηριότητες και μια σειρά από πολιτιστικά δρώμενα, σεμινάρια, ομιλίες, προβολές και γαστρονομικές εμπειρίες. «Θέλουμε οι επισκέπτες να γνωρίσουν και να αγαπήσουν την ταυτότητα της Καλύμνου: τους τοπικούς χορούς, την παράδοση, τη γεύση», υπογραμμίζει η κυρία Κουτούζη.

Η Κάλυμνος είναι πλέον σημείο αναφοράς για χιλιάδες αναρριχητές, κυρίως από την Κεντρική Ευρώπη (Αυστρία, Ελβετία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία), αλλά και από την Αμερική και άλλες χώρες. Οι περισσότεροι επισκέπτονται το νησί από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο και ξανά από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Νοέμβριο, αποφεύγοντας τους ιδιαίτερα ζεστούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Η σεζόν του νησιού, όπως εξηγεί η αντιδήμαρχος, ξεκινά νωρίς την άνοιξη και τελειώνει αργά το φθινόπωρο, «προσφέροντας ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για την τοπική οικονομία».

Ωστόσο, το ζήτημα της συνδεσιμότητας παραμένει καθοριστικό. Η Κάλυμνος διαθέτει μεν αεροδρόμιο, αλλά αφορά μόνο πτήσεις εσωτερικού και μικρά αεροσκάφη, χωρίς δυνατότητα να δεχθεί charter από το εξωτερικό. Έτσι, οι τουρίστες που έρχονται στο νησί, φτάνουν με απευθείας πτήσεις στην Κω, η οποία αποτελεί βασικό ενδιάμεσο σταθμό. Από τον Νοέμβριο μέχρι τον Μάρτιο, όμως, οι συνδέσεις αυτές σταματούν, περιορίζοντας την προσβασιμότητα του νησιού στην περίοδο εκτός σεζόν.

Στο ίδιο πνεύμα, ο πρόεδρος του Σωματείου Εστίασης και Συναφών Επαγγελμάτων, Ιωάννης Τυράκης, επισημαίνει ότι η Κάλυμνος είναι value for money προορισμός. «Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι υψηλού επιπέδου και οι τιμές πολύ καλές. Φέτος, όπως και πέρυσι, υπήρξε μείωση στη μέση κατανάλωση, κάτι που σχετίζεται με τη γενικότερη παγκόσμια οικονομική συγκυρία. Ωστόσο, ο τουρισμός πήγε καλά και φέτος - ενώ στο νησί μας γίνονται συστηματικές προσπάθειες στη γαστρονομία και μπορούμε να καλύψουμε κάθε επισκέπτη», τονίζει.

Στην ανάδειξη της τοπικής κουζίνας συμβάλλουν καθοριστικά οι επαγγελματίες της εστίασης. Μεταξύ αυτών και ο Καλύμνιος βραβευμένος σεφ Μιχάλης Μάρθας. «Η γαστρονομία του νησιού είναι ιδιαίτερη και τίμια. Σχεδόν σε κάθε εστιατόριο θα βρεις αυτό το "μαμαδίστικο" φαγητό. Εγώ χρησιμοποιώ τοπικές πρώτες ύλες και παραδοσιακές συνταγές, τις παρουσιάζω με πιο σύγχρονο τρόπο, αλλά χωρίς να παρεκκλίνω από την ουσία τους. Θέλω να συνδέσω την καινοτομία με την παράδοση και να βάλουμε την Κάλυμνο στον παγκόσμιο γαστρονομικό χάρτη», λέει χαρακτηριστικά.

Η Κάλυμνος πάντα είχε τη δική της γαστρονομική ταυτότητα, όπως ο καβουρμάς που έπαιρναν μαζί τους οι σφουγγαράδες στα μεγάλα ταξίδια, τα παραδοσιακά «φύλλα» (ντολμαδάκια με κρέας) που σερβίρονται κάθε Κυριακή και τα ρεβίθια στον φούρνο με κρεμμυδάκι και δεντρολίβανο και φυσικά η παραδοσιακή σαλάτα με την κρίθινη κουλούρα, μερμιζέλι.

Με το μοναδικό της τοπίο -από το φιορδ στο Βαθύ και τις δεκάδες παραλίες, μέχρι το μοναστήρι του Αγίου Σάββα, το μεγάλο κάστρο της Χώρας, το κάστρο της Χρυσοχεριάς και τον ναό του Δήλιου Απόλλωνα- και με ισχυρές αναφορές στην ιστορία και την παράδοση, η Κάλυμνος έχει όλα τα συστατικά για να στηρίξει ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν. Η ανάπτυξη νέων μαρινών, η αξιοποίηση των λουτρών που παραμένουν ανενεργά εδώ και δεκαετίες και η βελτίωση της συνδεσιμότητας, αποτελούν βασικά αιτήματα του Δήμου.

Η Κάλυμνος αναπτύσσεται τουριστικά με ρυθμούς που σέβονται τη βιωσιμότητα. Το ζητούμενο, όπως τονίζουν ο δήμαρχος Καλυμνίων Ιωάννης Μαστροκούκος και τοπικοί φορείς, δεν είναι η μαζικότητα, αλλά η ποιότητα: να συνεχίσει το νησί να προσελκύει επισκέπτες που αγαπούν τον τόπο, την απλότητα και την αυθεντικότητά του, ώστε να δίνεται ταυτόχρονα ώθηση στην τοπική οικονομία και να διατηρείται ζωντανή η ταυτότητα της Καλύμνου.

