Ηράκλειο: Έτοιμο να υποδεχθεί τους αυτοδύτες τη νέα σεζόν το Καταδυτικό Πάρκο στη Σταλίδα

Έτοιμο να υποδεχθεί τους επισκέπτες που είναι λάτρεις των καταδύσεων, θα είναι τη νέα σεζόν το Καταδυτικό Πάρκο στη Σταλίδα

Newsbomb

Ηράκλειο: Έτοιμο να υποδεχθεί τους αυτοδύτες τη νέα σεζόν το Καταδυτικό Πάρκο στη Σταλίδα
TRAVEL
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα πάρκο που αδειοδοτήθηκε τον Δεκέμβριο του 2023 και στο οποίο ήδη έχουν τοποθετηθεί 40 τεχνητά ενδιαιτήματα - καινοτομικοί ύφαλοι του ΕΛΚΕΘΕ - που προσαρμόζονται στο περιβάλλον και εποικίζονται από ψάρια και άλλους θαλάσσιους οργανισμούς. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Βαγγέλης Καρκανάκης, ανέφερε ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, αναμένεται να τοποθετηθούν ακόμα δεκαοκτώ ύφαλοι, συμπληρώνοντας τον αριθμό που προβλέπεται στην άδεια χωροθέτησης. Ωστόσο, ήδη, οι εικόνες που καταγράφονται από τον βυθό είναι μοναδικές. Το Καταδυτικό Πάρκο στη Σταλίδα, όπως σημείωσε ο κ. Καρκανάκης, είναι ένα από τα ελάχιστα αδειοδοτημένα πάρκα στη χώρα, με επίπεδο βυθό και βάθος από 17,7 έως 21,5 μέτρα. Η έκταση που καταλαμβάνει προσεγγίζει τα 22,5 στρέμματα, είναι τετραγωνικού σχήματος και διαστάσεων 150m επί 150m.

Το πάρκο θα είναι σε πλήρη λειτουργία και επισκέψιμο από τους αυτοδύτες, τη νέα σεζόν και αυτή ήταν και η πρόταση που έκαναν κατά τη συνάντησή τους τον περασμένο Φεβρουάριο, τα μέλη των καταδυτικών σχολών και των κέντρων εκπαίδευσης δυτών του Ηρακλείου.

«Η πρόταση αυτή συνδέθηκε με τη λογική ότι πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ωρίμανσή του πάρκου. Μάλιστα, σε αυτή τη συνάντηση, συζητήσαμε με τα καταδυτικά κέντρα και τους σχετικούς φορείς, για ένα κοινό πλαίσιο λειτουργίας, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2026. Αυτή τη στιγμή, όμως, υλοποιούνται συμβάσεις χαρτογράφησης και αποτύπωσης του βυθού ώστε να βελτιστοποιηθούν οι διαδρομές και να τεθούν τα θεμέλια για την πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία. Οι επόμενες κινήσεις αφορούν την ενίσχυση υποδομών (π.χ. πόντιση ναυαγίου, αποκατάσταση λιβαδιών Ποσειδωνίας), την πιλοτική παρακολούθηση με χρήση νέων τεχνολογιών και την προώθηση του πάρκου σε διεθνές επίπεδο με τη συμμετοχή μας σε διεθνείς εκθέσεις» επισήμανε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ο οποίος έκανε γνωστό πως μέσα από πρόταση στο Interreg VI-A Ελλάδα Κύπρος που θα υποβάλλουν με την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, προωθούν τη δημιουργία και κέντρου πληροφόρησης για το θαλάσσιο περιβάλλον και τις καταδύσεις στο Δήμο Χερσονήσου. Θα είναι δηλαδή ένας χώρος επίδειξης για τις καταδύσεις, ο οποίος θα παρέχει τη δυνατότητα εικονικής περιήγησης (VR) σε συνθήκες πραγματικού χρόνου, που μπορεί να γίνει χρήση από ΑΜΕΑ, αναβαθμίζοντας τη διάσταση της προσβασιμότητας και της καινοτομίας.

«Η στόχευση είναι λοιπόν, το πάρκο να αποτελέσει έναν νέο, ποιοτικό πόλο έλξης για αυτοδύτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι πρώτοι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να καταδυθούν σε έναν χώρο με πλούσια βιοποικιλότητα, προστατευόμενο περιβάλλον και οργανωμένες διαδρομές».

Σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά του καταδυτικού πάρκου, θα διαθέτει δύο καταδυτικές διαδρομές, μήκους περίπου 300-320 μέτρων, σε βάθος 17,5-21 μέτρα. Η διάρκεια κάθε κατάδυσης θα κυμαίνεται από 40 έως 60 λεπτά, ανάλογα με τις συνθήκες. Για τη σήμανσή του έγινε η πόντιση τεσσάρων φωτοσημαντήρων επισήμανσης των ορίων του Πάρκου, έχει γίνει η σχετική γνωστοποίηση στην Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού με κοινοποίηση στην Υδρογραφική Υπηρεσία και έχει εκδοθεί σχετική αγγελία ενημέρωσης των ναυτιλλομένων.

Για να επισκεφθεί κάποιος το καταδυτικό πάρκο, όπως διευκρίνισε ο Βαγγέλης Καρκανάκης, δεν θα απαιτούνται εξειδικευμένες δεξιότητες πέρα από την πιστοποίηση αυτοδύτη ανοιχτής θάλασσας (Open Water Diver), καθώς οι διαδρομές έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι προσιτές αλλά και ελκυστικές για πιο έμπειρους δύτες.

«Οι 40 καινοτομικοί τεχνητοί ύφαλοι δημιουργούν μικροενδιαιτήματα και φιλοξενούν ήδη ροφοειδή, σαργούς, λεοντόψαρα και πλήθος άλλων ειδών. Η περιοχή έχει εξαιρετική διαύγεια νερών, βυθό με λιβάδια ποσειδωνίας και πλούσια βενθική πανίδα, ενώ στο άμεσο μέλλον προβλέπεται η δημιουργία και υποβρύχιου εκθεσιακού χώρου με την πόντιση ναυαγίου, προσδίδοντας μοναδική ταυτότητα στο πάρκο» είπε ο κ. Καρκανάκης.

Πριν ξεκινήσει να υποδέχεται αυτοδύτες, το καταδυτικό πάρκο στη Σταλίδα έλαβε την πρώτη του σημαντική διάκριση, αφού πρόσφατα εντάχθηκε στα έργα επίδειξης («Success Stories») της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτά παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας (DG MARE). Μια διάκριση για την οποία ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου τόνισε μεταξύ άλλων, ότι έρχεται να επιβεβαιώσει την αξία του έργου, που υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Leader) «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» και την ενεργή υποστήριξη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, με την εποπτεία και στενή συνεργασία της Αναπτυξιακής Ηρακλείου. Όπως μάλιστα γνωστοποίησε, μέσα στον Οκτώβριο στο Ηράκλειο θα βρεθούν μέλη της Famenet (Fisheries and Aquaculture Monitoring, Evaluation and Local Support Network) που θα δημιουργήσουν ένα video με το συγκεκριμένο έργο, το οποίο θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, ενώ ως «καλή πρακτική» το έργο θα παρουσιαστεί και στην επικείμενη συνάντηση των Διαχειριστικών Αρχών στις Βρυξέλλες.

«Μια διεθνής αναγνώριση που νομίζω ότι θα συμβάλει σημαντικά στην εξωστρέφεια, στην προσέλκυση επισκεπτών αλλά και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς το εγχείρημα» ανέφερε ο Βαγγέλης Καρκανάκης, ο οποίος δεν έκρυψε την αισιοδοξία του, ότι η Κρήτη μπορεί να γίνει προορισμός και για τους λάτρεις των καταδύσεων.

«Είναι ευρέως γνωστό ότι η δημιουργία και ανάπτυξη ενός δικτύου Καταδυτικών Πάρκων θεωρείται σήμερα μία αναγκαιότητα για την τουριστική αξιοποίηση του Κρητικού Bυθού, δεδομένου ότι αυτά μπορούν να αποτελέσουν σημαντικές οικονομικές πηγές ενώ παράλληλα ο καταδυτικός τουρισμός αποτελεί έναν τομέα του τουρισμού ιδιαίτερα ποιοτικό και επικερδή. Το πάρκο εμπλουτίζει το τουριστικό προϊόν της Κρήτης, διευρύνει την τουριστική περίοδο, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και ισχυροποιεί το brand name του νησιού ως προορισμού αειφόρου τουρισμού. Ενισχύει τις υπάρχουσες τουριστικές υποδομές και προσφέρει προστασία στο θαλάσσιο περιβάλλον » τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, προσθέτοντας ότι διεθνείς μελέτες δείχνουν ότι με την απαγόρευση της αλιείας σε προστατευόμενες περιοχές, τα ιχθυοαποθέματα μπορούν να αυξηθούν θεαματικά μέσα σε μόλις τρία χρόνια, ενώ τέτοιου είδους πάρκα μπορούν να αποτελέσουν όχι απλά μια νέα τουριστική επιλογή, αλλά εργαλεία βιώσιμης ανάπτυξης με σημαντικά οφέλη για την τοπική κοινωνία και την οικονομία. Υπό αυτό το πρίσμα, όπως σημείωσε ο κ. Καρκανάκης προωθούνται οι διαδικασίες για τη δημιουργία κι άλλων πάρκων.

Καταδυτικά πάρκα σε Μονοναύτη και στα νότια του Ηρακλείου

Σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες που προωθούνται, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, σχετίζονται με τη δημιουργία πάρκου στον Μονοναύτη, στην Αγία Πελαγία του Δήμου Μαλεβιζίου, ενώ ήδη υπάρχουν ώριμες σκέψεις και για άλλες περιοχές στο νότιο τμήμα του νομού. «Ένα δίκτυο καταδυτικών πάρκων θα καθιερώσει την Κρήτη ως κορυφαίο προορισμό καταδύσεων στη Μεσόγειο, με δυνατότητα πολυήμερων καταδυτικών εμπειριών».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευθέριος Βενιζέλος: Σύλληψη 25χρονου που είχε κρύψει 18 κιλά κάνναβης σε βαλίτσα

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Τι θα συμβεί στην Αττική σε περίπτωση ενός «Daniel» - Ειδικός κρούει «καμπανάκι» κινδύνου

13:08LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ατάκα του για το Δρομοκαΐτειο στο «Voice» - «Πάγωσε» το πλατό

13:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συνεχόμενες καταιγίδες και πολύ νερό - Η πρόβλεψη του αμερικανικού GFS για την Ελλάδα

12:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Super Cup 2025: Super Αποτυχία!

12:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Η κυβέρνηση δεν εμπαίζει για την ακρίβεια, έχουμε μειώσει 85 φόρους

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε Ι.Χ. στην έξοδο Καισαριανής της Περιφερειακής Υμηττού

12:34WHAT THE FACT

Απίστευτο και όμως ελληνικό: Γυναίκα έβγαλε βόλτα πόνυ (!) στο κέντρο της Αθήνας

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Το Κίεβο χτυπήθηκε από τη Μόσχα σε μια «βίαιη επίθεση» που διήρκεσε 12 ώρες - Τέσσερις νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί

12:16TRAVEL

Ηράκλειο: Έτοιμο να υποδεχθεί τους αυτοδύτες τη νέα σεζόν το Καταδυτικό Πάρκο στη Σταλίδα

12:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ξάνθη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απήγαγε, ξυλοκόπησε και εγκατέλειψε 40χρονο Έλληνα πολίτη

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο επιχειρηματίας Απόστολος Αλεξάκης

11:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης της ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες

11:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα γίνει η πληρωμή - Το λάθος που «κόβει» τους δικαιούχους

11:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Πότε θα γίνει η πληρωμή - Ημερομηνίες για όλα τα ταμεία

11:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα ματς ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, αλλά και όλη τη δράση

11:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Ντούσκο: Ευχαριστούμε που σήκωσες την Ελλάδα ψηλά

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ινδία: Τουλάχιστον 39 νεκροί σε προεκλογική συγκέντρωση ηθοποιού - Ανάμεσά τους εννιά παιδιά - Σκληρές εικόνες

11:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για τον «χρυσό» Ντούσκο: «Με τα κουπιά σου ανεβάζεις την Ελλάδα ψηλά»

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Καρολίνα: Ένοπλος προσέγγισε παραθαλάσσιο μπαρ με βάρκα και άνοιξε πυρ - Τρεις νεκροί, οκτώ τραυματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:08LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ατάκα του για το Δρομοκαΐτειο στο «Voice» - «Πάγωσε» το πλατό

08:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: «Παγώνουν» οι αλλαγές στα όρια ηλικίας - Οι μεγάλοι κερδισμένοι

11:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης της ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Οι Ρομά στην Ευρώπη και η αντιμετώπισή τους - Το ολοκαύτωμα των Σίντι και το κυνήγι από τους Ναζί

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του Νίκου Πλακιά για τη διαρροή φωτογραφιών των σορών από τα Τέμπη - «Επώδυνο να βλέπεις πως παραδώσανε τα παιδιά μας»

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο επιχειρηματίας Απόστολος Αλεξάκης

08:10ΚΟΣΜΟΣ

«Χορόν»: Ο χορός που οι Τούρκοι νομίζουν... δικό τους, παραβλέποντας το ίδιο του το όνομα - Πώς απάντησαν οι Έλληνες

08:53WHAT THE FACT

Οι κατασκευαστές προειδοποιούν: Μην το κάνετε αυτό στο πλυντήριο ρούχων σας αμέσως μετά τη χρήση του

10:12LIFESTYLE

Κόντρα Καλλιακμάνη-Μπαλάσκα για το... στέρνο: «Δεν είναι καθόλου αστείο»

10:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα πρόγνωση Τσατραφύλλια - Γιατί η κακοκαιρία δεν έχει «χτυπήσει» ακόμα

10:01ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Ντούσκος: Η κούρσα του Έλληνα πρωταθλητή που τον έκανε Παγκόσμιο Πρωταθλητή!

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

18:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: 'Ασχημα νέα από το GFS - Νέα ισχυρή κακοκαιρία από Τετάρτη «βλέπουν» οι Αμερικανοί

13:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συνεχόμενες καταιγίδες και πολύ νερό - Η πρόβλεψη του αμερικανικού GFS για την Ελλάδα

12:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Super Cup 2025: Super Αποτυχία!

10:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσα χρόνια δουλειάς για ένα σπίτι στην Αθήνα - Τα αποκαλυπτικά στοιχεία στο Newsbomb

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Το Κίεβο χτυπήθηκε από τη Μόσχα σε μια «βίαιη επίθεση» που διήρκεσε 12 ώρες - Τέσσερις νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί

13:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευθέριος Βενιζέλος: Σύλληψη 25χρονου που είχε κρύψει 18 κιλά κάνναβης σε βαλίτσα

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Η 62χρονη ανακαίνισε το σπίτι μετά την ταφή της μητέρας της

12:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ξάνθη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απήγαγε, ξυλοκόπησε και εγκατέλειψε 40χρονο Έλληνα πολίτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ