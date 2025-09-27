Ελαφόνησος: Το «πράσινο» νησί της Λακωνίας που κερδίζει τη μάχη με τα σκουπίδια

Η Ελαφόνησος είναι συνώνυμη με την ηρεμία, τις χρυσαφένιες παραλίες και τα κρυστάλλινα νερά. Σίμος, Λεύκη, Παναγία, το γραφικό λιμανάκι με τον Άγιο Σπυρίδωνα και η βυθισμένη πολιτεία του Παυλοπετρίου συνθέτουν την εικόνα ενός τόπου που μοιάζει βγαλμένος από καρτ ποστάλ. Τα τελευταία χρόνια όμως, το νησί δεν ξεχωρίζει μόνο για τη φυσική του ομορφιά, αλλά και για τη στροφή του σε πιο «πράσινες» πρακτικές, με αιχμή την ολοκλήρωση του πρώτου Δημοτικού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στη Λακωνία, στη θέση Βάρδια – Βίγκλα.

Μέχρι πρόσφατα, η εικόνα ήταν διαφορετική: όπως υπενθύμισε ο γ.γ. Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ, Μανώλης Γραφάκος, «σε έναν τόπο που στοιβάζονταν περίπου 800 τόνοι σκουπιδιών, γυρίζουμε σήμερα σελίδα». Το θέμα της καθαριότητας τέθηκε εξαρχής ως προτεραιότητα από τον δήμαρχο Άγγελο Τσιριγωτάκη, ο οποίος από τις πρώτες κιόλας μέρες της θητείας του (αρχές 2024) πίεσε για λύση. Το ΥΠΕΝ προχώρησε στη χρηματοδότηση μέσω του Πράσινου Ταμείου, εξασφαλίζοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό.

«Στις 25 Ιουλίου 2025 παραλάβαμε ένα έργο-σταθμό που δίνει οριστική λύση στο πρόβλημα των απορριμμάτων. Η Ελαφόνησος είναι πλέον καθαρή και προστατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία», τονίζει ο κ. Τσιριγωτάκης. Τα απορρίμματα του νησιού μεταφέρονται πλέον στη μονάδα επεξεργασίας στη Σκάλα, ενώ η δημοτική αρχή προχώρησε σε ενίσχυση του προσωπικού καθαριότητας, προσθήκη νέων κάδων και προμήθεια δύο απορριμματοφόρων.

Παράλληλα, η Ελαφόνησος συμμετέχει στο πρόγραμμα «Πράσινο Νησί» του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, που προωθεί την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία. Στον σχεδιασμό της δημοτικής αρχής περιλαμβάνονται επίσης η δημιουργία βιολογικού καθαρισμού (έργο 4 εκατ. ευρώ), μελέτη για μονάδα αφαλάτωσης, η αναβάθμιση του οδικού δικτύου και η διεκδίκηση νέας σύγχρονης μαρίνας.

Με περισσότερους από 200.000 επισκέπτες ετησίως, το ζητούμενο είναι πλέον η ισορροπία: «Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε βιώσιμο τουρισμό, νέες θέσεις εργασίας και καλύτερη ποιότητα ζωής για τους κατοίκους», εξηγεί ο δήμαρχος. «Η Ελαφόνησος, προστατευμένη από το δίκτυο Natura 2000, στηρίζεται στον φυσικό της πλούτο και στην παράδοση. Οφείλουμε να τη θωρακίσουμε ώστε να παραμείνει ένα από τα ομορφότερα μέρη της Ελλάδας».