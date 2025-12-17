Νέα πτήση της AEGEAN Αθήνα – Βαγδάτη

Η AEGEAN εγκαινίασε σήμερα ακόμη μία νέα απευθείας διεθνή σύνδεση, προσθέτοντας στο δίκτυό της τη γραμμή Αθήνα – Βαγδάτη, με πτήσεις από το αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης.

Ως η πρώτη ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία που καθιερώνει απευθείας σύνδεση μεταξύ της Ευρώπης και της Βαγδάτης μετά από 35 χρόνια, η AEGEAN ενισχύει περαιτέρω το διεθνές της δίκτυο, ισχυροποιώντας παράλληλα τη στρατηγική της παρουσία στη Μέση Ανατολή.

Με αφορμή την έναρξη της νέας απευθείας πτήσης, η AEGEAN, σε συνεργασία με το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, διοργάνωσε ειδική εκδήλωση για τους επιβάτες της πρώτης πτήσης. Σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν η κα Ιωάννα Παπαδοπούλου, Director Communications & Marketing του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών, ο κ. Πάνος Νικολαΐδης, Chief Ground Operations της AEGEAN, καθώς και η Αυτού Εξοχότης, ο Πρέσβης της Δημοκρατίας του Ιράκ στην Αθήνα, κ. Mouayed Saleh, ο οποίος τίμησε την εκδήλωση με την παρουσία του.

Υπενθυμίζεται ότι η πτήση Αθήνα – Βαγδάτη θα εκτελείται δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Σάββατο.