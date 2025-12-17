Μαριολάτα Φωκίδας: Τα τελευταία λόγια του άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος στο αυτοκίνητό του

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στη Μαριολάτα Φωκίδας από τον χαμό του 73χρονου που βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητό του λίγο έξω από το χωριό Μαριολάτα στη Φωκίδα, στο ύψος της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής.

Σημειώνεται ότι την ώρα που έγινε αντιληπτή η φωτιά στο αυτοκίνητο του 73χρονου καιγόταν και το σπίτι του στο χωριό που διέμενε μετά τη συνταξιοδότησή του από το Δήμο Περιστερίου, με τη σύζυγο και το γιο τους.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ο 73χρονος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο χωριό και βοηθούσε εθελοντικά τους συγχωριανούς του. Ήταν κοινωνικός, συναναστρεφόταν με τους ντόπιους και έδειχνε ενδιαφέρον για τα προβλήματα τους.

«Τώρα θα πάω στους αγγέλους»

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης, ο 73χρονος πριν εντοπιστεί απανθρακωμένος είχε ανεβάσει ένα ηχητικό μήνυμα - βίντεο στο διαδίκτυο όπου λίγο - πολύ μαρτυρούσε τις προθέσεις του. Ο άνδρας στη συνέχεια πήγε στο βενζινάδικο όπου προμηθευόταν καύσιμα και γέμισε ένα μπιτόνι βενζίνης. Φεύγοντας φέρεται να είπε στους υπάλληλους του καταστήματος ότι πάει στους αγγέλους, αλλά δεν κατάλαβαν τι εννοούσε!

Λίγα λεπτά αργότερα διερχόμενοι οδηγοί είδαν το αυτοκίνητο του 73χρονου να φλέγεται και ειδοποίησαν την πυροσβεστική.

Αρχικά στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο αυτοκίνητο δύο οχήματα και οκτώ πυροσβέστες, εν συνεχεία όμως κλήθηκαν κι άλλες δυνάμεις από Άμφισσα και Αμφίκλεια προκειμένου να σωθεί η κατοικία και να μην κινδυνεύσουν άλλα σπίτια.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής.

