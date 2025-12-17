Αταμάν: «Έτοιμος με Χάποελ ο Σλούκας, θα αποφασίσουμε πριν το ματς για Χολμς»

Ο Εργκίν Αταμάν επιβεβαίωσε πως ο Κώστας Σλούκας είναι καλά και θα αγωνιστεί κόντρα στη Χάποελ, ενώ πρόσθεσε πως ο Ρισόν Χολμς είναι μεν διαθέσιμος αλλά ακόμα δεν έχει αποφασίσει αν θα τον χρησιμοποιήσει ή όχι. 

Ο Εργκίν Αταμάν δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την νίκη αλλά και την εμφάνιση της ομάδας του κόντρα στη Φενέρ και τόνισε ότι την Πέμπτη (18/12) κόντρα στη Χάποελ ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι έξυπνος επιθετικά και σκληρός αμυντικά.

Παράλληλα τόνισε ότι ο Κώστας Σλούκας θα αγωνιστεί κανονικά και πως ο Ρισόν Χολμς έχει μπει σε ρυθμούς προπονήσεων αλλά λόγω του ότι έχει μείνει εκτός δράσης για πολύ καιρό δεν έχει αποφασίσει αν τελικά θα τον χρησιμοποιήσει.

Αναλυτικά ο Εργκίν Αταμάν είπε:

Για το «κλειδί» της νίκης στην Πόλη: «Η άμυνα και το ότι ξεκινήσαμε πολύ καλά το ματς. Στην τρίτη περίοδο δεν ήμασταν καθόλου καλοί, αλλά συνεχίσαμε να παλεύουμε και να το πιστεύουμε. Στην τέταρτη περίοδο επιστρέψαμε και πήραμε την νίκη. Επιθετικά δεν ήμασταν καλοί, αλλά αμυντικά ήταν πολύ καλό το παιχνίδι μας».

Για την κατάσταση του Σλούκα: «Είναι καλά είναι μια χαρά. Θα είναι στο γήπεδο αύριο κανονικά. Φοβήθηκε για κάτι χειρότερο αλλά όλα καλά».

Για την Χάποελ είπε: «Είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Είναι μια πολύ καλή ομάδα με μεγάλους προπονητές και εξαιρετικούς παίκτες. Μίσιτς, Μπράιαντ, είναι φοβεροί παίκτες. Έχουν ψηλούς όπως τον Μότλει και τον Οτούρου και θα πρέπει πάλι να είμαστε σκληροί και αποφασιστικοί».

Για την κατάσταση του Χολμς: «Ο Χολμς θα είναι διαθέσιμος. Είναι ΟΚ τώρα. Πέρασε ο τραυματισμός του αλλά είναι καιρό που είναι εκτός. Θα το δούμε αύριο αν θα είναι σε θέση να είναι στη δωδεκάδα. Θα το σκεφτούμε. Είναι πολύ δύσκολος ο αυριανός αγώνας και θα πρέπει να σκεφτούμε πως θα τον χρησιμοποιήσουμε».

Για το τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός για να πάρει την νίκη είπε: «Πρέπει να παίξουμε σκληρά από το πρώτο λεπτό. Παίκτες, προπονητές και κόσμος. Να είμαστε επιθετικοί. Παίζουμε στην έδρα μας. Το πιο δύσκολο γήπεδο της Ευρώπης. Ξέρω ότι και στους αντιπάλους μας αρέσει να παίζουν στην ατμόσφαιρα αυτή, αλλά αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε εμείς. Να παίξουμε σωστό μπάσκετ. Έξυπνα στην επίθεση και επιθετικά στην άμυνα».

