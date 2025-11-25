Δώρο Χριστουγέννων 2025: Πότε θα καταβληθεί στους εργαζόμενους

Όλοι οι μισθωτοί με σχέση εξαρτημένης εργασίας δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων

Επιμέλεια - Newsbomb

Νωρίτερα θα καταβληθεί φέτος το Δώρο των Χριστουγέννων στους εργαζόμενους.

Φέτος, η 21η Δεκεμβρίου, η καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή του δώρου, πέφτει Κυριακή. Έτσι οι εργοδότες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλες τις ενέργειες, ώστε το δώρο να δοθεί στους εργαζόμενους πριν από την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, ώστε να μη θεωρηθεί εκπρόθεσμη η καταβολή.

Όλοι οι μισθωτοί με σχέση εξαρτημένης εργασίας δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων, το οποίο αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό για όσους αμείβονται με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για όσους αμείβονται ημερομίσθια.

Δώρο Χριστουγέννων: Πώς υπολογίζεται

Η βάση υπολογισμού του Δώρου είναι οι αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου. Αν η εργασιακή σχέση έχει λυθεί νωρίτερα, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσης της σύμβασης.

Το χρονικό διάστημα αναφοράς είναι από 1η Μαΐου έως 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Οι εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν συνεχώς όλο το διάστημα αυτό δικαιούνται ολόκληρο το δώρο.

Όσοι εργάστηκαν λιγότερο χρονικό διάστημα, λαμβάνουν αναλογικό ποσό: 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες εργασίας.

Στον υπολογισμό συνυπολογίζονται και νόμιμες άδειες (ετήσια, μητρότητας, σπουδαστική κ.ά.). Ειδικά για περιπτώσεις ασθένειας, προσμετρώνται τα «τριήμερα ασθενείας» (όπου δεν καταβάλλεται επίδομα από τον ασφαλιστικό φορέα), ενώ αφαιρούνται οι ημέρες που καταβάλλεται επίδομα ασθενείας.

Για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση, το Δώρο υπολογίζεται με βάση τις μειωμένες αποδοχές και τον χρόνο απασχόλησης από 1η Μαΐου έως 31η Δεκεμβρίου.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να υπολογίσουν το δώρο Χριστουγέννων που θα πάρουν διαδικτυακά, μέσω της εφαρμογής που έχει δημιουργήσει το ΚΕ.ΠΕ.Α.

Υπολογίστε ΕΔΩ πόσα χρήματα θα πάρετε

Δώρο Χριστουγέννων: Τι πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος αν δεν του καταβληθεί

Σε περίπτωση που το Δώρο Χριστουγέννων δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι-ες ή/και τα σωματεία μπορούν και πρέπει να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά. Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη ενώ παράλληλα διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι εργαζόμενοι-ες ή/και τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Επισημαίνεται ότι στη μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία κατοικίας του εργοδότη, εάν αυτό είναι δυνατό, δεδομένου ότι η διαδικασία του αυτοφώρου διαρκεί έως και 48 ώρες.

Σε κάθε περίπτωση μη καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων, μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, οι Επιθεωρητές Εργασίας έχουν υποχρέωση να επεμβαίνουν άμεσα, διενεργώντας ελέγχους και να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, για την άσκηση της διαδικασίας του αυτοφώρου και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

Οι εργαζόμενοι-ες μπορούν να προβαίνουν σε επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες στην ενιαία γραμμή εξυπηρέτησης 1555 ή στην ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής ανώνυμης καταγγελίας της Επιθεώρησης Εργασίας ή με αποστολή μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο Τμήμα Επιθεώρησης του τόπου εργασίας τους.

