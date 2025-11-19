Στεγαστικό: Έρχονται νέα μέτρα για την ανακαίνιση και την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών

Το οικονομικό επιτελείο ανακοινώνει νέες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, με στόχο την αύξηση της προσφοράς κατοικιών και τη στήριξη των νέων ζευγαριών. Η δέσμη μέτρων αναμένεται να ανακοινωθεί ως το τέλος του 2025, με εφαρμογή το 2026.

Υπενθυμίζεται πως ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προανήγγειλε νέες πρωτοβουλίες, ενώ ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τα δύο βασικά προγράμματα.

Νέο πρόγραμμα για ανακαίνιση

Τον Απρίλιο-Μάιο του 2026 αναμένεται να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα ανακαίνισης, για το οποίο συζητείται προϋπολογισμός ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Η καινοτομία του νέου προγράμματος έγκειται στην ευελιξία του συνδυασμού ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης. Ενώ στα τρέχοντα προγράμματα απαιτείται πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση, εδώ θα απαιτείται μόνο περίπου στο 20%, επιτρέποντας στο υπόλοιπο 70% έως 80% του προϋπολογισμού να καλυφθεί από γενική ανακαίνιση της κατοικίας.

Διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων στο «Σπίτι μου 2»

Τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που θα διευρύνει σημαντικά τα εισοδηματικά κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2». Παράλληλα, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως τις 31 Αυγούστου 2025.

Συγκεκριμένα, το εισοδηματικό όριο για τον άγαμο αυξάνεται από 20.000 € σε 25.000 €, στους έγγαμους από 28.000 € σε 35.000 €, ενώ για κάθε παιδί το όριο αυξάνεται από 4.000 € σε 5.000 €. Επίσης, στις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο αυξάνεται από 31.000 € σε 39.000 €. Έτσι, μια τετραμελής οικογένεια, για παράδειγμα, θα έχει πλέον εισοδηματικό όριο 45.000 €.

Στη δέσμη μέτρων περιλαμβάνεται επίσης η αναμενόμενη αύξηση της προσφοράς ακινήτων στην αγορά από Τράπεζες, το Δημόσιο και κοινωφελείς περιουσίες. Επιπλέον, αναμένεται αύξηση του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025».

