«Σπίτι μου 2»: Νέα διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων – Παράταση ένταξης στο πρόγραμμα

Πώς διαμορφώνονται τα νέα εισοδηματικά κριτήρια και ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα

Newsbomb

«Σπίτι μου 2»: Νέα διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων – Παράταση ένταξης στο πρόγραμμα
EUROKINISSI.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Διευρύνονται τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλεξιμότητας και παρατείνεται η χρονική διάρκεια υπαγωγής στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, με τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Συγκεκριμένα, με την τροποποίηση της ΚΥΑ, την οποία συνυπογράφουν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης και ο υφυπουργός Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, τα νέα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής:

Το ελάχιστο όριο εισοδήματος παραμένει στις 10.000 ευρώ για άγαμους, έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, καθώς και για μονογονεϊκές οικογένειες.

Ωστόσο, το μέγιστο όριο εισοδήματος βάσει του τελευταίου φορολογικού έτους ή του μέσου όρου της τελευταίας τριετίας αυξάνεται στις:

  • 25. 000 ευρώ (από 20.000 ευρώ) για τους άγαμους.
  • 35. 000 ευρώ (από 28.000 ευρώ) για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί (έναντι 4.000 ευρώ ανά παιδί).
  • 39. 000 ευρώ (από 31.000 ευρώ) για μονογονεϊκές οικογένειες. Με την προσαύξηση των 5.000 ευρώ ανά παιδί, πέραν του πρώτου, να παραμένει σταθερή.

Ως προς το κατώτατο εισοδηματικό όριο των 10.000 ευρώ λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ετήσιων φορολογητέων εισοδημάτων –πραγματικών ή τεκμαρτών– ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης και του κωδικού εγγραφής τους στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του τελευταίου φορολογικού έτους, πλέον των εισοδημάτων, επίσης του τελευταίου φορολογικού έτους που αφορούν αποκλειστικά σε συντάξεις και προνοιακά επιδόματα των εξαρτώμενων τέκνων τους.

Ως προς το ανώτατο ανά περίπτωση εισοδηματικό όριο, στο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα –πραγματικό ή τεκμαρτό– ανεξαρτήτως κατηγορίας και του κωδικού εγγραφής του στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του τελευταίου φορολογικού έτους, δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα εκείνο, το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος του ν. 4172/2013, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο για το έτος 2024, για τη λήψη του επιδόματος θέρμανσης.

Παράταση για ένταξη στο πρόγραμμα

Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα ορίζεται η 31η Μαΐου 2026, (έναντι της 31ης Δεκεμβρίου 2025) με δυνατότητα παράτασης κατόπιν απόφασης του αρμοδίου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ), εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι.

Ως καταληκτική ημερομηνία σύναψης σύμβασης δανεισμού τελικού αποδέκτη ορίζεται η 31η Αυγούστου 2026 (έναντι της 30ής Ιουνίου 2026).

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, υπογράμμισε ότι «η αναπροσαρμογή των εισοδηματικών κριτηρίων στο “Σπίτι μου ΙΙ” ανοίγει την πόρτα της πρώτης κατοικίας σε ακόμη περισσότερους νέους και οικογένειες που θέλουν να κάνουν με σιγουριά το επόμενο βήμα στη ζωή τους.

Δεν είναι απλώς μία τεχνική διόρθωση, αλλά μία ουσιαστική ενίσχυση που δίνει σταθερότητα, αυτονομία και πραγματικές δυνατότητες σε όσους θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια. Με τη νέα τροποποίηση κάνουμε το πρόγραμμα πιο ανοιχτό, πιο δίκαιο και πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Η στήριξη της οικογένειας ξεκινά από τη στέγη και αποτελεί βασικό άξονα του συνολικού μας σχεδίου: ενός ολοκληρωμένου πλέγματος 43 μέτρων, συνολικού ύψους 7 δισ. ευρώ, που μετατρέπει τη στεγαστική πολιτική σε πραγματική προοπτική για τους πολίτες.»

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε πως «η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων του προγράμματος “Σπίτι μου ΙΙ” δίνει νέα προοπτική και ανταποκρίνεται στις ελπίδες και τις επιτακτικές ανάγκες ακόμη περισσότερων νέων στη χώρα μας.

Αποτελεί μέρος μίας συνολικής κυβερνητικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση της κρίσιμης κοινωνικής πρόκλησης που αφορά την πρόσβαση σε αξιοπρεπή κατοικία και στήριξη της ελληνικής οικογένειας. Με αυξημένο προϋπολογισμό, το πρόγραμμα θα προσφέρει τη δυνατότητα σε συνολικά 20.000 συμπολίτες μας να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι και να σχεδιάσουν με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση την επόμενη ημέρα της ζωής τους».

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, σημείωσε ότι «σε συνέχεια προηγούμενων παρεμβάσεων για τη διεύρυνση των ηλικιακών και εισοδηματικών κριτηρίων των δυνητικά ωφελούμενων του προγράμματος “Σπίτι μου ΙΙ”, αλλά και στο πλαίσιο του συνολικού σχεδίου της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του πανευρωπαϊκού στεγαστικού προβλήματος, προχωρούμε σε δύο ακόμα σημαντικές τροποποιήσεις προκειμένου ακόμα περισσότεροι συμπολίτες μας να αποκτήσουν τη δική τους κατοικία.

Η υλοποίηση του προγράμματος συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς, όπως πιστοποιεί το γεγονός ότι η απορρόφηση του προϋπολογισμού ξεπερνά το 67%, με αποτέλεσμα πάνω από 11.000 συμπολίτες μας να έχουν ήδη βρει σπίτι, πολλοί από αυτούς σε Περιφέρειες εκτός Αττικής.

Ωστόσο, ο στόχος μας είναι στο χρονικό διάστημα έως τη λήξη του προγράμματος, τον Αύγουστο του 2026, να έχει διατεθεί κάθε διαθέσιμο ευρώ από τα 2 δισ. που εξασφαλίσαμε μέσα και από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Συμπολίτες μας να ζήσουν στην ασφάλεια και τη σταθερότητα του δικού τους σπιτιού, πληρώνοντας δόση δανείου χαμηλότερη από ένα μέσο ενοίκιο. Με συνέπεια και αποφασιστικότητα εργαζόμαστε για την βελτίωση της καθημερινότητας και για τη στήριξη του εισοδήματος όλων».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:48ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υποστηρίζει κάθε χρόνο πάνω από 8.500 παιδιά που χρειάζονται στήριξη

13:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαμαντής Καραναστάσης: Ποιος θα πάρει την έδρα του αν το εγκρίνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου

13:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαμαντής Καραναστάσης: Από το θέατρο στην πολιτική και πίσω

13:39LIFESTYLE

Αριάνα Γκράντε: «Χρειάζομαι μια παύση» - Γιατί η σταρ αποφασίζει να κάνει διάλειμμα από τη μουσική

13:37ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο ο 27χρονος που κατήγγειλε ότι τον λήστεψαν και συνελήφθη για ερωτικό ραντεβού με 14χρονη

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη Μητσοτάκη στο νέο ΚΕΠΑ του Πειραιά: «Πολυδιάστατη η πολιτική μας για τους για τους συμπολίτες μας με αναπηρία»

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνεται η ένταση ΝΑΤΟ - Ρωσίας: Τα μαχητικά της Συμμαχίας σε Ρουμανία, Πολωνία και οι πύραυλοι ATACMS - 20 oι νεκροί στην Oυκρανία

13:21ΕΛΛΑΔΑ

«Τουρισμός για όλους 2025»: Νέος οριστικός πίνακας δικαιούχων χαμηλής περιόδου

13:17ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κυριακή Γρίβα: Ελεύθερος ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης που της είπε «το περιπολικό δεν είναι ταξί»

13:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Ασάφεια στρατηγικής και πολιτική διπλής βάρκας» από το ΠΑΣΟΚ – Αυτοαναφορικός ο Τσίπρας

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στον Βόλο: Αρουραίοι εμφανίστηκαν σε σχολικό συγκρότημα στο κέντρο της πόλης

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόρινθο: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας εντός του Ισθμού

12:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σπίτι μου 2»: Νέα διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων – Παράταση ένταξης στο πρόγραμμα

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ψήφισε σαρωτικούς νόμους για να ενισχύσει την άμυνά της -Έφεδροι σε διυλιστήρια, αυστηρότερες ποινές για πράξεις δολιοφθοράς

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία διαψεύδει το σχέδιο ειρήνης 28 σημείων για την Ουκρανία - «Δεν έχουμε τίποτα νέο» λέει το Κρεμλίνο

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στις φυλακές Λάρισας: Κρατούμενος επιτέθηκε και έστειλε στο νοσοκομείο δύο υπαλλήλους

12:34ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ ανατολικά της Κεφαλονιάς στο Ιόνιο

12:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δημήτρης Παπαϊωάννου: Ξεκίνησε η προπώληση για το «Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα» με αυξημένη αναμονή

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σύλληψη άνδρα για φωτιά σε οικοπεδικό χώρο

12:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Η απάντηση Μανδά στα σενάρια για «άκυρο» στους «πράσινους»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαμαντής Καραναστάσης: Παραιτήθηκε από βουλευτής της «Πλεύσης Ελευθερίας»

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνεται η ένταση ΝΑΤΟ - Ρωσίας: Τα μαχητικά της Συμμαχίας σε Ρουμανία, Πολωνία και οι πύραυλοι ATACMS - 20 oι νεκροί στην Oυκρανία

18:40WHAT THE FACT

Εργάτες ανακάλυψαν σχεδόν 1500 τόνους χρυσού στην Κίνα, αξίας πάνω από 166 δισεκατομμύρια ευρώ

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πλησιάζει ψυχρή εισβολή στην Ελλάδα - Νέα κακοκαιρία από την Πέμπτη

08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την Ελλάδα - Πώς θα κυλήσουν Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος

12:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σπίτι μου 2»: Νέα διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων – Παράταση ένταξης στο πρόγραμμα

13:17ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κυριακή Γρίβα: Ελεύθερος ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης που της είπε «το περιπολικό δεν είναι ταξί»

08:07ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνοκαναδή σκότωσε τους δύο γιους για «να ενωθούν όλοι στον Παράδεισο» με τον 72χρονο άντρα της

10:52ΚΟΣΜΟΣ

«Αυτή είμαι εγώ, όταν γνώρισα τον Έπσταϊν»: Το νέο βίντεο για τα θύματα και η ιστορική ψήφος για τα αρχεία Έπσταϊν

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια - Επικίνδυνες καταιγίδες τις επόμενες ώρες και στο βάθος... κρύα!

10:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σοκ στην Πετρούπολη: Ανήλικος Αλβανός πήγε στο σχολείο με μπαλτά 29 εκατοστών!

13:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαμαντής Καραναστάσης: Ποιος θα πάρει την έδρα του αν το εγκρίνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου

21:23LIFESTYLE

Μετά το «Σόι σου» έρχονται δύο ακόμη θρυλικά reunion

17:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Λειτουργία πτήσης: Πότε πρέπει να την ενεργοποιείτε και γιατί - Όχι μόνο στα αεροπλάνα

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σπάνια φαινόμενα που φέρνουν βαρυχειμωνιά φέτος - Το SSW, η La Nina και το Polar Vortex

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόρινθο: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας εντός του Ισθμού

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Δεν άντεξε τον χαμό της συζύγου του και αυτοκτόνησε

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Στην ανακρίτρια η χήρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη

12:34ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ ανατολικά της Κεφαλονιάς στο Ιόνιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ