«Ανακαινίζω - Νοικιάζω»: «Βροχή» οι ανακλήσεις αιτήσεων - 1.200 απάτες από την ίδια περιοχή

Δεν έχουν τέλος οι απάτες ιδιοκτητών σε βάρος του προγράμματος «Ανακαινίζω-Νοικιάζω»

Newsbomb

«Ανακαινίζω - Νοικιάζω»: «Βροχή» οι ανακλήσεις αιτήσεων - 1.200 απάτες από την ίδια περιοχή
Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Απάτες εντοπίστηκαν στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω», με χιλιάδες αιτήσεις να έχουν ανακληθεί, αφού πολλές από αυτές έγιναν από την ίδια περιοχή.

Από τις 3.794 αιτήσεις που έγιναν στα τέλη Οκτωβρίου, οι 2.978 ανακλήθηκαν, εκ των οποίων οι 1.200 ήταν από την περιοχή της Ηλείας.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ιδιοκτήτη που δήλωσε 20 φορές το ίδιο σπίτι στο πρόγραμμα.

Το όριο δαπάνης που μπορεί να δηλώσει κάποιος για ένα σπίτι είναι 13.500 ευρώ. Η επιδότηση είναι 60%, που στην πράξη σημαίνει επιστροφή 8.100 ευρώ. Επομένως, σκοπός της απάτης ήταν η εκταμίευση του ποσού των 162.000 ευρώ.

Την Τετάρτη (12/11), η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μίλησε στο ΕΡΤnews για τις εξελίξεις στα προγράμματα «Σπίτι μου 2», «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» και «Προσβασιμότητα κατοίκον», ανακοινώνοντας σημαντικές αλλαγές, ανάκληση αιτήσεων λόγω παρατυπιών και παράταση προθεσμιών υποβολής αιτήσεων έως τις 18 Νοεμβρίου.

«Οι αριθμοί αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Το υπουργείο εντόπισε τις αστοχίες και ανέστειλε εγκαίρως τις αιτήσεις, προστατεύοντας τα χρήματα των φορολογουμένων», σημείωσε η υπουργός.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε ότι έχουν ήδη απορροφηθεί το 62% των 20.000 στεγαστικών δανείων του προγράμματος «Σπίτι μου 2», ενώ προωθούνται αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια και την ηλικία των δικαιούχων. Σύμφωνα με μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδας, οι τιμές των ακινήτων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ακολουθούν την γενική τάση της αγοράς και σε ορισμένες περιπτώσεις μειώνονται, καθώς το πρόγραμμα ενισχύει τη ζήτηση και απελευθερώνει κλειστά ακίνητα.

Παράλληλα, επισήμανε πως η διαδικασία αυτή δίνει τη δυνατότητα σε νέους δικαιούχους να ενταχθούν στο πρόγραμμα. «Οι πόροι που δεν διατέθηκαν θα κατευθυνθούν σε πολίτες που πληρούν πραγματικά τα κριτήρια. Αυτή είναι η ουσία της κοινωνικής πολιτικής: δικαιοσύνη, διαφάνεια και ουσιαστική στήριξη των πολιτών», επεσήμανε η κα. Μιχαηλίδου.

«Η κοινωνική πολιτική δεν περιορίζεται στην παροχή. Οφείλει να δημιουργεί συνθήκες ανεξαρτησίας, συμμετοχής και αξιοπρέπειας για όλους», τόνισε η υπουργός.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:20ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:11WHAT THE FACT

Μια «τερατώδης» έκρηξη σε άστρο κοντά στο Ηλιακό μας Σύστημα: «Θα μπορούσε να εξαφανίσει οποιονδήποτε πλανήτη»

07:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Άνδρες άνω των 60 η πλειοψηφία των βουλευτών - Νέοι, γυναίκες και εργάτες οι μεγάλοι απόντες

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά είναι τα επικίνδυνα TikTok Challenges φαγητού: Από καυτερά σνακ μέχρι φρούτα με οδοντόκρεμα

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

«Γαλάζιες μάχες» σε Βόρειο και Νότιο Τομέα, ο Σαμαράς και το σενάριο της απόλυτης ανατροπής, η Eurobank, o Κωτσόβολος πήγε Skroutz και η Zalando

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Νοεμβρίου

06:36ΑΠΟΨΕΙΣ

Η νέα ενεργειακή σκακιέρα: Από το «Πλάνο Μπους» στη ρωσο-καζακική συμμαχία

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω - Νοικιάζω»: «Βροχή» οι ανακλήσεις αιτήσεων - Ιδιοκτήτης προσπάθησε να εκταμιεύσει 162.000 ευρώ

06:28LIFESTYLE

The Voice: Έρχονται τα Knockouts με special guest - Ποιους καλλιτέχνες θα δούμε

06:24ΕΛΛΑΔΑ

«Το Άγιο Δισκοπότηρο της Ευρυτανίας»: Αναδύθηκε ο βυζαντινός ναός της Επισκοπής, 60 χρόνια μετά τη βύθισή του στη Λίμνη Κρεμαστών

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Ιερέας Youtuber: Το Άγιο Φως με πλαστές πινακίδες και συνοδεία της ΕΛ.ΑΣ.

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2025: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε η πληρωμή της πρώτης δόσης

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Σήμερα η κηδεία του 3χρονου Ανδρέα - «Είμαι συντετριμμένος, καλύτερα να είχα πεθάνει εγώ», είπε ο 25χρονος θείος του

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μαρίνα Ζέας: Τέσσερα σκάφη τυλίχθηκαν στις φλόγες

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Πώς συνελήφθη ο δράστης και διασώθηκαν οι 58 κακοποιημένες γάτες στη Δονούσα

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο μικροσκόπιο του Κυριάκου Μητσοτάκη η νεολαία ενόψει των εκλογών του 2027

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Γονείς μετά θάνατον: Πώς το Ισραήλ «διασώζει την γενιά» των πεσόντων στο πεδίο της μάχης - Ανασύρθηκε μετά θάνατον γενετικό υλικό από πάνω από 250 στρατιώτες και 21 πολίτες

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγκρατημένη αισιοδοξία και ταυτόχρονος προβληματισμός στο Μαξίμου για τα παράδοξα των δημοσκοπήσεων

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοιξιάτικες συνθήκες στη μέση του Νοεμβρίου – Πότε επιστρέφουν οι βροχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένουν οι Ιταλοί μετεωρολόγοι - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοντά στην κατάρρευση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα συμβεί σε Ευρώπη και Αμερική

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος στο μακροβιότερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ με υπογραφή Τραμπ – Επανεκκινεί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Σήμερα η κηδεία του 3χρονου Ανδρέα - «Είμαι συντετριμμένος, καλύτερα να είχα πεθάνει εγώ», είπε ο 25χρονος θείος του

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

«Γαλάζιες μάχες» σε Βόρειο και Νότιο Τομέα, ο Σαμαράς και το σενάριο της απόλυτης ανατροπής, η Eurobank, o Κωτσόβολος πήγε Skroutz και η Zalando

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Γονείς μετά θάνατον: Πώς το Ισραήλ «διασώζει την γενιά» των πεσόντων στο πεδίο της μάχης - Ανασύρθηκε μετά θάνατον γενετικό υλικό από πάνω από 250 στρατιώτες και 21 πολίτες

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Το Τέρας των Άνδεων»: Ο serial killer που σκότωσε 110 κορίτσια και κυκλοφορεί... ελεύθερος!

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Ιερέας Youtuber: Το Άγιο Φως με πλαστές πινακίδες και συνοδεία της ΕΛ.ΑΣ.

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μαρίνα Ζέας: Τέσσερα σκάφη τυλίχθηκαν στις φλόγες

21:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2025: Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγκρατημένη αισιοδοξία και ταυτόχρονος προβληματισμός στο Μαξίμου για τα παράδοξα των δημοσκοπήσεων

09:44ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Φουλ της... καλοκαιρίας - Η πρόβλεψη του έως και τις 22 Νοεμβρίου

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Σύλληψη 23χρονου για την βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κόλπος του Ρεύματος κοντά στην κατάρρευση - Επιστήμονες προειδοποιούν για νέα εποχή παγετώνων

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά είναι τα επικίνδυνα TikTok Challenges φαγητού: Από καυτερά σνακ μέχρι φρούτα με οδοντόκρεμα

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Γαλλία: Σκληρό πορνό σε τηλεόραση πλοίου που ταξίδευε προς Βρετανία - «Παιδιά ούρλιαζαν»

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κυβέρνηση κλείνει τα αγροτικά μέτωπα - Πώς θα γίνουν οι πληρωμές;

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ