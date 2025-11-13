«Ανακαινίζω - Νοικιάζω»: «Βροχή» οι ανακλήσεις αιτήσεων - 1.200 απάτες από την ίδια περιοχή

Απάτες εντοπίστηκαν στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω», με χιλιάδες αιτήσεις να έχουν ανακληθεί, αφού πολλές από αυτές έγιναν από την ίδια περιοχή.

Από τις 3.794 αιτήσεις που έγιναν στα τέλη Οκτωβρίου, οι 2.978 ανακλήθηκαν, εκ των οποίων οι 1.200 ήταν από την περιοχή της Ηλείας.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ιδιοκτήτη που δήλωσε 20 φορές το ίδιο σπίτι στο πρόγραμμα.

Το όριο δαπάνης που μπορεί να δηλώσει κάποιος για ένα σπίτι είναι 13.500 ευρώ. Η επιδότηση είναι 60%, που στην πράξη σημαίνει επιστροφή 8.100 ευρώ. Επομένως, σκοπός της απάτης ήταν η εκταμίευση του ποσού των 162.000 ευρώ.

Την Τετάρτη (12/11), η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μίλησε στο ΕΡΤnews για τις εξελίξεις στα προγράμματα «Σπίτι μου 2», «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» και «Προσβασιμότητα κατοίκον», ανακοινώνοντας σημαντικές αλλαγές, ανάκληση αιτήσεων λόγω παρατυπιών και παράταση προθεσμιών υποβολής αιτήσεων έως τις 18 Νοεμβρίου.

«Οι αριθμοί αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Το υπουργείο εντόπισε τις αστοχίες και ανέστειλε εγκαίρως τις αιτήσεις, προστατεύοντας τα χρήματα των φορολογουμένων», σημείωσε η υπουργός.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε ότι έχουν ήδη απορροφηθεί το 62% των 20.000 στεγαστικών δανείων του προγράμματος «Σπίτι μου 2», ενώ προωθούνται αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια και την ηλικία των δικαιούχων. Σύμφωνα με μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδας, οι τιμές των ακινήτων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ακολουθούν την γενική τάση της αγοράς και σε ορισμένες περιπτώσεις μειώνονται, καθώς το πρόγραμμα ενισχύει τη ζήτηση και απελευθερώνει κλειστά ακίνητα.

Παράλληλα, επισήμανε πως η διαδικασία αυτή δίνει τη δυνατότητα σε νέους δικαιούχους να ενταχθούν στο πρόγραμμα. «Οι πόροι που δεν διατέθηκαν θα κατευθυνθούν σε πολίτες που πληρούν πραγματικά τα κριτήρια. Αυτή είναι η ουσία της κοινωνικής πολιτικής: δικαιοσύνη, διαφάνεια και ουσιαστική στήριξη των πολιτών», επεσήμανε η κα. Μιχαηλίδου.

«Η κοινωνική πολιτική δεν περιορίζεται στην παροχή. Οφείλει να δημιουργεί συνθήκες ανεξαρτησίας, συμμετοχής και αξιοπρέπειας για όλους», τόνισε η υπουργός.

