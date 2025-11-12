Black Friday 2025: Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Η Black Friday 2025 πλησιάζει και η αγορά μπαίνει ήδη σε ρυθμούς προσφορών, με φυσικά καταστήματα και e-shops να προετοιμάζονται για μία από τις πιο εμπορικές περιόδους του χρόνου.

Φέτος, η Black Friday θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη των μεγάλων εκπτώσεων του χειμώνα. Οι επιχειρήσεις έχουν ήδη αρχίσει να λανσάρουν προεκπτώσεις και διαφημιστικές καμπάνιες, ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένονται και οι πρώτες σημαντικές προσφορές.

Ακολουθεί η Cyber Monday, τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, η οποία παραδοσιακά επικεντρώνεται στις ηλεκτρονικές αγορές και τα τεχνολογικά προϊόντα.

Σημειώνετια ότι την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, τα καταστήματα θα είναι προαιρετικά ανοιχτά, δίνοντας την ευκαιρία στους καταναλωτές να κάνουν τις αγορές τους και το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, καθώς το άνοιγμα δεν είναι υποχρεωτικό, συνιστάται να επιβεβαιώνεται εκ των προτέρων η λειτουργία κάθε καταστήματος.

Οι ανακοινώσεις για το εορταστικό ωράριο των εμπορικών κέντρων και πολυκαταστημάτων αναμένονται έως τα τέλη της επόμενης εβδομάδας, καθώς η αγορά προετοιμάζεται για μια δυναμική εκκίνηση της χριστουγεννιάτικης περιόδου.

