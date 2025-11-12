Άνοδος της απασχόλησης στην Ελλάδα την τελευταία εξαετία: Η αγορά εργασίας ανακάμπτει μετά την κρίση

Από τον Ιούλιο του 2021 οι απασχολούμενοι παραμένουν σταθερά πάνω από τα 4 εκατομμύρια

Newsbomb

Άνοδος της απασχόλησης στην Ελλάδα την τελευταία εξαετία: Η αγορά εργασίας ανακάμπτει μετά την κρίση
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η απασχόληση στην Ελλάδα γνωρίζει σημαντική άνοδο την τελευταία εξαετία, αποτυπώνοντας την ανάκαμψη στην αγορά εργασίας έπειτα από τη δεκαετή οικονομική κρίση και την πανδημία, ενισχύοντας παράλληλα την ανάπτυξη και τα εισοδήματα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις συνθήκες διαβίωσης, το ποσοστό απασχόλησης στην ηλικιακή ομάδα 20-64 ετών έφτασε το 71,7% το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη τιμή από την έναρξη της κρίσης. Πρόκειται για αύξηση άνω των 10 μονάδων σε σχέση με το 2019, όταν το ποσοστό ήταν 61,2%, και σχεδόν 17 μονάδων σε σχέση με το 2015.

Τα πρόσφατα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ για τον Σεπτέμβριο δείχνουν ότι οι απασχολούμενοι ξεπέρασαν τα 4,32 εκατομμύρια, αριθμός που αποτελεί την τέταρτη υψηλότερη καταγραφή από το 2010 και τις τρεις ανώτερες μηνιαίες τιμές που σημειώνονται φέτος.

Σταθερά πάνω από τα 4 εκατομμύρια

Αξίζει να σημειωθεί πως από τον Ιούλιο του 2021 οι απασχολούμενοι παραμένουν πάνω από τα 4 εκατομμύρια συνεχόμενα, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη δημιουργία σημαντικού αριθμού νέων θέσεων εργασίας μετά την πανδημία, σε συνθήκες υψηλών ρυθμών ανάπτυξης.

Την ίδια ώρα η ανεργία στη χώρα έχει υποχωρήσει κατά περίπου 10 μονάδες από τον Ιούλιο του 2019 και πλέον βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών. Ωστόσο, αυτή η μείωση μπορεί εν μέρει να οφείλεται σε συνταξιοδοτήσεις ή στην αποχώρηση ατόμων που αν και είναι σε ηλικία εργασίας, δεν αναζητούν πλέον δουλειά λόγω απογοήτευσης.

Σύμφωνα με αναλυτές στην περίπτωση της Ελλάδας, το σημαντικό άλμα στο ποσοστό απασχόλησης κατά την τελευταία εξαετία αποδεικνύει ότι η μείωση της ανεργίας συνοδεύεται πραγματικά από αύξηση των εργαζομένων και όχι μόνο από στατιστικές παραμέτρους, κάτι που καταδεικνύει την ουσιαστική ανάκαμψη της αγοράς εργασίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τεχνολογία - Google: Ξεκινά η διάθεση του Gemini στην πλοήγηση στο Google Maps

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Διαμαντένια καρφίτσα που έχασε ο Ναπολέοντας στις αρχές του 19ου αιώνα πωλήθηκε σε δημοπρασία για 3,7 εκατομμύρια ευρώ

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Καταδικάστηκε η εικαστικός που είχε στήσει ενέδρα και τραυμάτισε δύο άτομα

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Εκκενώθηκε συρμός του μετρό στο Μοναστηράκι λόγω καπνών

20:28ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ - Ρίγα: Ο Κρις Σίλβα έκανε «το κάρφωμα της χρονιάς» στον αγώνα του BCL – Δείτε βίντεο

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Ποινές κάθειρξης 1.892 ετών και πρόστιμο 19,5 εκατομμυρίων ευρώ για διακινητές μεταναστών

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Ρομά εισέβαλλαν στο σπίτι 24χρονου, τον χτύπησαν και τον έβαλαν σε ΙΧ

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Σύλληψη 23χρονου για την βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

20:12ΚΟΣΜΟΣ

FT: Το οχυρό Ποκρόφσκ στα πρόθυρα της κατάρρευσης - Στο σημείο χωρίς επιστροφή

20:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Συγκινητικές στιγμές: Ο Πολονάρα επέστρεψε στο σπίτι του, τον καλωσόρισαν τα παιδιά του (βίντεο)

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Ο συμβολισμός πίσω από τα σκουλαρίκια της στην Ημέρα Ανακωχής - Η τρυφερή «αναφορά» στον πρίγκιπα Τζορτζ

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στη Γερμανία: Ακυρώνονται χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις λόγω φόβων για επιθέσεις ισλαμιστών

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Ήθελα να εξασφαλίσω τη δόση μου» - Ποινή φυλάκισης σε 22χρονη που πιάστηκε να κλέβει ρούχα από κατάστημα

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Λάμπες πέφτουν από το ταβάνι εν ώρα μαθήματος – Τι καταγγέλλουν οι γονείς

19:34WHAT THE FACT

Φασόλια: Ποιο είδος είναι πιο ωφέλιμο για το έντερο και την καρδιά;

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Γαλλία: Σκληρό πορνό σε τηλεόραση πλοίου που ταξίδευε προς Βρετανία - «Παιδιά ούρλιαζαν»

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Ανατροπή στην υπόθεση του θανατηφόρου ξυλοδαρμού - Έφεση από τον εισαγγελέα

19:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Περιστέρι: Πρόκριση με εμφατική «100άρα» στο FIBA Europe Cup

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Πυκνό μυστήριο με τον θάνατο του 27χρονου - Σκότωσαν λάθος άνθρωπο; Το όνομά του είναι ίδιο με το όνομα ατόμου με σοβαρή ποινική δραστηριότητα

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Παραιτήθηκαν η υπουργός Ενέργειας και ο υπουργός Δικαιοσύνης εν μέσω έρευνας για διαφθορά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:19ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Πυκνό μυστήριο με τον θάνατο του 27χρονου - Σκότωσαν λάθος άνθρωπο; Το όνομά του είναι ίδιο με το όνομα ατόμου με σοβαρή ποινική δραστηριότητα

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Σύλληψη 23χρονου για την βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Ανατροπή στην υπόθεση του θανατηφόρου ξυλοδαρμού - Έφεση από τον εισαγγελέα

17:45LIFESTYLE

«Καταπέλτης» ο Κώστας Τσουρός για Λιάγκα και Λεμπιδάκη – Τι συμβαίνει

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Γαλλία: Σκληρό πορνό σε τηλεόραση πλοίου που ταξίδευε προς Βρετανία - «Παιδιά ούρλιαζαν»

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Νεαρός κατάπιε αμάσητο μπέργκερ - «Θα σωθεί με ένα θαύμα», λέει ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Ρομά εισέβαλλαν στο σπίτι 24χρονου, τον χτύπησαν και τον έβαλαν σε ΙΧ

09:44ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Φουλ της... καλοκαιρίας - Η πρόβλεψη του έως και τις 22 Νοεμβρίου

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Το Τέρας των Άνδεων»: Ο serial killer που σκότωσε 110 κορίτσια και κυκλοφορεί... ελεύθερος!

06:37WHAT THE FACT

Πρώτη λήψη ραδιοσήματος από το 3I/ATLAS

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Εξέγερση σε δομή μεταναστών - Προσπάθησαν να δραπετεύσουν κόβοντας το συρματόπλεγμα

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για την δράση του ψευτοϊερέα: Πώς εξαπάτησε καρκινοπαθή και έχτισε την εκκλησία

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοντά στην κατάρρευση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα συμβεί σε Ευρώπη και Αμερική

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στη Γερμανία: Ακυρώνονται χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις λόγω φόβων για επιθέσεις ισλαμιστών

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακές εικόνες από το Fly Over - Πότε ολοκληρώνεται το υπερσύγχρονο έργο

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στις ΗΠΑ: Το δημοφιλέστερο τραγούδι στα charts έχει φτιαχθεί από Τεχνητή Νοημοσύνη - Πως οι ψηφιακοί καουμπόιδες κατέκτησαν την μουσική βιομηχανία

19:34WHAT THE FACT

Φασόλια: Ποιο είδος είναι πιο ωφέλιμο για το έντερο και την καρδιά;

17:34ΚΥΠΡΟΣ

«Κουνιέται ακόμα» - Πώς αντέδρασε ο Κύπριος υπουργός Άμυνας που έδινε live συνέντευξη την ώρα του σεισμού των 5,3R

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ