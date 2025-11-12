Άνοδος της απασχόλησης στην Ελλάδα την τελευταία εξαετία: Η αγορά εργασίας ανακάμπτει μετά την κρίση

Η απασχόληση στην Ελλάδα γνωρίζει σημαντική άνοδο την τελευταία εξαετία, αποτυπώνοντας την ανάκαμψη στην αγορά εργασίας έπειτα από τη δεκαετή οικονομική κρίση και την πανδημία, ενισχύοντας παράλληλα την ανάπτυξη και τα εισοδήματα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις συνθήκες διαβίωσης, το ποσοστό απασχόλησης στην ηλικιακή ομάδα 20-64 ετών έφτασε το 71,7% το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη τιμή από την έναρξη της κρίσης. Πρόκειται για αύξηση άνω των 10 μονάδων σε σχέση με το 2019, όταν το ποσοστό ήταν 61,2%, και σχεδόν 17 μονάδων σε σχέση με το 2015.

Τα πρόσφατα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ για τον Σεπτέμβριο δείχνουν ότι οι απασχολούμενοι ξεπέρασαν τα 4,32 εκατομμύρια, αριθμός που αποτελεί την τέταρτη υψηλότερη καταγραφή από το 2010 και τις τρεις ανώτερες μηνιαίες τιμές που σημειώνονται φέτος.

Σταθερά πάνω από τα 4 εκατομμύρια

Αξίζει να σημειωθεί πως από τον Ιούλιο του 2021 οι απασχολούμενοι παραμένουν πάνω από τα 4 εκατομμύρια συνεχόμενα, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη δημιουργία σημαντικού αριθμού νέων θέσεων εργασίας μετά την πανδημία, σε συνθήκες υψηλών ρυθμών ανάπτυξης.

Την ίδια ώρα η ανεργία στη χώρα έχει υποχωρήσει κατά περίπου 10 μονάδες από τον Ιούλιο του 2019 και πλέον βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών. Ωστόσο, αυτή η μείωση μπορεί εν μέρει να οφείλεται σε συνταξιοδοτήσεις ή στην αποχώρηση ατόμων που αν και είναι σε ηλικία εργασίας, δεν αναζητούν πλέον δουλειά λόγω απογοήτευσης.

Σύμφωνα με αναλυτές στην περίπτωση της Ελλάδας, το σημαντικό άλμα στο ποσοστό απασχόλησης κατά την τελευταία εξαετία αποδεικνύει ότι η μείωση της ανεργίας συνοδεύεται πραγματικά από αύξηση των εργαζομένων και όχι μόνο από στατιστικές παραμέτρους, κάτι που καταδεικνύει την ουσιαστική ανάκαμψη της αγοράς εργασίας.

