Διπλή παρέμβαση για το στεγαστικό: Ανακαινίσεις παλαιών ακινήτων και επέκταση του «Σπίτι μου 2»

Η κυβέρνηση προωθεί νέο πρόγραμμα επιδότησης για την ανακαίνιση παλαιών ακινήτων και επεκτείνει το «Σπίτι μου 2», επιχειρώντας να αυξήσει την προσφορά κατοικίας και να συγκρατήσει τις τιμές σε αγορά και ενοικίαση.

Διπλή παρέμβαση για το στεγαστικό: Ανακαινίσεις παλαιών ακινήτων και επέκταση του «Σπίτι μου 2»
Το κυβερνητικό επιτελείο ετοιμάζει δύο νέες παρεμβάσεις στη στεγαστική πολιτική, με στόχο να αυξηθεί η διαθέσιμη κατοικία και να περιοριστεί η πίεση στις τιμές αγοράς και ενοικίασης. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης για την ανακαίνιση παλαιών ακινήτων, που προγραμματίζεται να ξεκινήσει την άνοιξη του 2026, καθώς και η ήδη ανακοινωθείσα παράταση του «Σπίτι μου 2» με πιο διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, ανέφερε ότι το σχέδιο βρίσκεται σε ώριμη φάση. Όπως εξήγησε, η επιδότηση θα καλύπτει ενεργειακές παρεμβάσεις σε ποσοστό γύρω στο 20% — πολύ χαμηλότερα από το τρέχον 100% — ενώ το υπόλοιπο 70% έως 80% θα μπορεί να αφορά γενικές εργασίες ανακαίνισης. Το συνολικό ποσό που συζητείται φτάνει τα 500 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι κινήσεις αυτές εντάσσονται σε έναν πιο ευρύ σχεδιασμό για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, με στόχο να αξιοποιηθεί το μεγάλο αλλά γηρασμένο απόθεμα παλαιών κατοικιών και να διαμορφωθούν νέες, πιο προσιτές επιλογές στέγασης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, Στράτος Παραδιάς, επισημαίνει ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο για τις μισθώσεις. Όπως σημειώνει, η χώρα διαθέτει μεγάλο αριθμό κατοικιών που έχουν μείνει πίσω λόγω παλαιότητας και απαιτούν άμεσα ανακαίνιση για να μπορούν να επανενταχθούν στην αγορά.

Με το νέο σχήμα επιδότησης, που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από την άνοιξη, οι ιδιοκτήτες θα έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν την ανακαίνιση ακινήτων που σήμερα παραμένουν κλειστά, ώστε στη συνέχεια να διατεθούν σε μακροχρόνια μίσθωση και να ενισχυθεί η προσφορά.

Αντίστοιχα, ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Αθηνών–Αττικής, Λευτέρης Ποταμιάνος, τονίζει ότι το ενδιαφέρον αναμένεται να είναι ιδιαίτερα υψηλό, καθώς το πρόγραμμα δίνει βάρος στο πιο δαπανηρό κομμάτι μιας ανακαίνισης και όχι αποκλειστικά στην ενεργειακή αναβάθμιση, η οποία συχνά λειτουργεί ως εμπόδιο για την αξιοποίηση πολλών ακινήτων.

Τι θα προβλέπει το νέο πρόγραμμα

Το πρόγραμμα θα απευθύνεται τόσο σε κλειστά διαμερίσματα όσο και σε κατοικίες που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία, προκειμένου να αυξηθεί η διαθεσιμότητα στην αγορά. Κεντρικό κριτήριο θα είναι η παλαιότητα του ακινήτου, με πιθανή επιλεξιμότητα για όσα έχουν κατασκευαστεί πριν το 2000.

Παράλληλα, τα εισοδηματικά κριτήρια θα είναι πιο διευρυμένα από αυτά που ισχύουν στο «Σπίτι μου 2», χωρίς να προβλέπονται ηλικιακά όρια για τους δικαιούχους. Η επιδότηση θα υπολογίζεται ανά τετραγωνικό, με ανώτατο πλαφόν που θα διαφοροποιείται ανάλογα με κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως οι πολύτεκνοι ή τα νοικοκυριά με άτομο με αναπηρία.

Έμφαση θα δοθεί στις εργασίες ανακαίνισης, οι οποίες θα επιδοτούνται σημαντικά, ενώ τα κριτήρια για ενεργειακές παρεμβάσεις θα είναι πολύ πιο χαλαρά σε σχέση με προηγούμενα προγράμματα όπως το «Εξοικονομώ».

Τέλος, αναμένεται να τεθεί και όριο επιφάνειας — πιθανότατα από 100 έως 120 τ.μ. — ώστε να διαμορφωθεί το ανώτατο ύψος της επιδότησης ανά κατοικία.

Νέα προθεσμία για το «Σπίτι μου 2»

Στο μεταξύ, παράταση πέντε μηνών παίρνει το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (17/11) ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Η προθεσμία υπαγωγής μετατίθεται από τις 31 Δεκεμβρίου 2025 στις 31 Μαΐου 2026, ενώ παρατείνεται και η τελική ημερομηνία εκταμίευσης, από τις 30 Ιουνίου στις 31 Αυγούστου 2026.

Παράλληλα, ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε ότι το πρόγραμμα —που υλοποιείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης— έχει ήδη φτάσει στο 65%, με 1,3 δισ. ευρώ να έχουν δεσμευθεί και περισσότερους από 11.000 πολίτες να έχουν προχωρήσει σε αγορά κατοικίας.

Όλα τα ακίνητα που έχουν εγκριθεί είναι κατασκευής έως το 2007, όπως προβλέπεται από τους κανόνες του προγράμματος.

Παράλληλα, αναμένεται διεύρυνση των εισοδηματικών και ηλικιακών κριτηρίων σε σχέση με το «Σπίτι μου 1». Το όριο εισοδήματος για άγαμο ενισχύεται από 20.000 σε 25.000 ευρώ, για ζευγάρι από 28.000 σε 35.000 ευρώ, ενώ η προσαύξηση για κάθε παιδί αυξάνεται από 4.000 σε 5.000 ευρώ. Έτσι, μια τετραμελής οικογένεια θα καλύπτεται πλέον έως τα 45.000 ευρώ (από 36.000). Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο διαμορφώνεται στα 39.000 ευρώ (από 31.000).

