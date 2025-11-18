«Σπίτι μου 2»: Νέα προθεσμία και αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια για τους δικαιούχους

Παράταση πέντε μηνών στο «Σπίτι μου 2» και αύξηση των εισοδηματικών ορίων για περισσότερους δικαιούχους ανακοίνωσε ο Νίκος Παπαθανάσης.

Παράταση πέντε μηνών παίρνει το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (17/11) ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Η προθεσμία υπαγωγής μετατίθεται από τις 31 Δεκεμβρίου 2025 στις 31 Μαΐου 2026, ενώ παρατείνεται και η τελική ημερομηνία εκταμίευσης, από τις 30 Ιουνίου στις 31 Αυγούστου 2026.

Παράλληλα, ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε ότι το πρόγραμμα —που υλοποιείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης— έχει ήδη φτάσει στο 65%, με 1,3 δισ. ευρώ να έχουν δεσμευθεί και περισσότερους από 11.000 πολίτες να έχουν προχωρήσει σε αγορά κατοικίας.

Όλα τα ακίνητα που έχουν εγκριθεί είναι κατασκευής έως το 2007, όπως προβλέπεται από τους κανόνες του προγράμματος.

Παράλληλα, αναμένεται διεύρυνση των εισοδηματικών και ηλικιακών κριτηρίων σε σχέση με το «Σπίτι μου 1». Το όριο εισοδήματος για άγαμο ενισχύεται από 20.000 σε 25.000 ευρώ, για ζευγάρι από 28.000 σε 35.000 ευρώ, ενώ η προσαύξηση για κάθε παιδί αυξάνεται από 4.000 σε 5.000 ευρώ. Έτσι, μια τετραμελής οικογένεια θα καλύπτεται πλέον έως τα 45.000 ευρώ (από 36.000). Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο διαμορφώνεται στα 39.000 ευρώ (από 31.000).

