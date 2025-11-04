Πιερρακάκης: «Νέες παρεμβάσεις για το στεγαστικό - Προτεραιότητα η στήριξη των πολιτών»

Τα βασικά σημεία της παρέμβασης του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στο «Athens Tax Forum 2025»

Πιερρακάκης: «Νέες παρεμβάσεις για το στεγαστικό - Προτεραιότητα η στήριξη των πολιτών»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης 

Το στεγαστικό και το δημογραφικό ως δύο από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της χώρας για τα επόμενα χρόνια, ανέδειξε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης στο 21ο Athens Tax Forum 2025 του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Ο υπουργός προανήγγειλε νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο αυξανόμενο κόστος στέγασης.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπενθύμισε τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί, όπως η επιστροφή ενός ενοικίου στο 80% των ενοικιαστών και η αναμόρφωση της κλίμακας μισθωμάτων, ενώ τόνισε ότι το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν στοχευμένες ενέργειες που θα ενισχύσουν περαιτέρω τη στεγαστική πολιτική.

«Αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι το στεγαστικό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού που δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στα ενοίκια. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του μηνιαίου προϋπολογισμού πολλών οικογενειών στη χώρα μας», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης.

Παράλληλα, ο Υπουργός αναφέρθηκε στη μεγαλύτερη μείωση άμεσων φόρων στη μεταπολίτευση, τονίζοντας ότι «αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός και ο καλύτερος τρόπος άμεσης στήριξης του εισοδήματος των πολιτών». Επίσης, στάθηκε στη δημογραφική διάσταση της νέας φορολογικής μεταρρύθμισης: «Δημογραφικό δεν είναι μόνο οι γεννήσεις, είναι και η στήριξη της Περιφέρειας και η ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας».

Τέλος, αναφερόμενος στο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, σημείωσε ότι «η Ελλάδα είναι πλέον μια χώρα που βρίσκεται σε κίνηση», επισημαίνοντας τη σημασία των διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τον Πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, Γ. Σαρακάκη και τον Πρόεδρο της φορολογικής επιτροπής του Επιμελητηρίου Ι. Σταυρόπουλο, ο Υπουργός επεσήμανε τα εξής:

Για τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση

«Συζητάμε αυτή τη στιγμή το νομοσχέδιο των μέτρων της ΔΕΘ που συνιστά τη μεγαλύτερη μείωση άμεσων φόρων που έχει συντελεστεί ιστορικά.
Το συνολικό ύψος του πακέτου είναι 1,76 δισ. ευρώ, είναι μια φορολογική μεταρρύθμιση με δημογραφικά χαρακτηριστικά και με έμφαση τη μεσαία τάξη και το σύνολο της επικράτειας, με μεσοσταθμικό κόστος 2,5 δισ. ευρώ.

Ένα πακέτο με έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα ο οποίος αποτυπώνεται στο προσχέδιου του προϋπολογισμού.

Αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός και ο καλύτερος τρόπος άμεσης στήριξης του εισοδήματος των πολιτών. Για εμάς δεν υπήρξε δίλημμα ανάμεσα σε άμεσους και έμμεσους φόρους. Θεωρούμε ότι έπρεπε εξ αρχής να πάμε απευθείας στους πολίτες, απευθείας στην κάθε την οικογένεια για να μπορέσουμε να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο πολύ αποτελεσματική υποστήριξη και είναι κάτι που θα το συζητήσουμε στη Βουλή αναλυτικά τις επόμενες μέρες».

Για το Δημογραφικό

«Χαιρόμαστε γιατί έχουμε καταφέρει για πρώτη φορά το σύνολο των μέτρων της ΔΕΘ να είναι κομμάτι ενός πολύ συμπαγούς αφηγήματος μιας και μόνο αλλαγής, της μεγαλύτερης μείωσης άμεσων φόρων στη μεταπολίτευση, αλλά με ένα κριτήριο, κοινωνικό και μεταρρυθμιστικό, το οποίο έρχεται και πατάει πάνω στο υπαρξιακό για εμάς πρόβλημα της χώρας για τις επόμενες δεκαετίες που δεν είναι άλλο από το δημογραφικό.

Δημογραφικό δεν είναι μόνο οι γεννήσεις. Δημογραφικό είναι και η ένταξη των νέων γρηγορότερα στην αγορά εργασίας. Δημογραφικό είναι και η στήριξη της Περιφέρειας - το γεγονός ότι ο ΕΝΦΙΑ σε μια διετία θα μηδενισθεί στα χωριά είναι δημογραφικό με τους όρους με τους οποίους το συζητάμε».

Θέλουμε περισσότερες επενδύσεις από τις ΗΠΑ

«Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδος ΗΠΑ είναι ισχυρότερες περισσότερο από ποτέ. Αυτό εμβαθύνεται και ενισχύεται διαρκώς. Η αλήθεια είναι αντικειμενικά ότι η Ελλάδα για το ΔΝΤ, δεν είναι αυτό που ήταν πριν από δέκα χρόνια – πόσο μάλλον πριν από δεκαπέντε χρόνια.

Άρα, γενικώς το μοντέλο της Ελλάδας είναι ένα μοντέλο κίνησης και θετικής ώθησης προς τα μπρος. Αυτό αναγνωρίζεται από όλους. Θα σας έλεγα, συνολικότερα, η Ελλάδα γίνεται αντιληπτή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως μια χώρα που βρίσκεται σε κίνηση».
Θέλουμε να έχουμε περισσότερες διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές.

Και αν δει κανείς τι έχουμε κάνει σαν χώρα το τελευταίο επτάμηνο - οκτάμηνο, δείχνουμε συνολικότερα στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είμαστε απολύτως ανοιχτοί σε αυτό. Και αυτό είναι και ένα μήνυμα όχι μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σίγουρα και ένα μήνυμα ως προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Θέλουμε περισσότερες επενδύσεις. Δεν είναι απλώς σύνθημα καμία φράση, το εννοούμε και σκοπεύουμε να κάνουμε όσο πιο πολλά μπορούμε».

Η συνταγή 3 + 1: ψηφιοποίηση, κλαδικές πολιτικές, αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και ευρωπαϊκή στρατηγική

«Υπάρχουν αναπτυξιακές δυνατότητες που η Ελλάδα μπορεί να εκμεταλλευτεί. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει μια συνταγή τρία συν ένα. Το ένα κομμάτι είναι να αφαιρέσουμε περιττή γραφειοκρατία ακόμη από ένα βαρύ ελληνικό κράτος. Η ψηφιοποίηση αυτό το πέτυχε σε μεγάλο βαθμό.

Ένα δεύτερο κομμάτι είναι κλαδικές πολιτικές σε πράγματα στα οποία μπορείς να έχεις προφανές αναπτυξιακό αποτύπωμα. Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα, είτε με δομικό advantage, εκεί που η χώρα έχει την υποδομή, είτε μιλάμε για real estate, είτε για τομείς που έχουν μια προφανή υποδομή σαν χώρα.

Το silver economy είναι κάτι τέτοιο.

Και, τρίτον, η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας η οποία έχει πολλές πτυχές. Είτε είναι η αξιοποίηση της περιουσίας του Υπερταμείου, είτε είναι τα assets για τα οποία μιλάμε με διεθνείς επενδυτές όπως αυτά που συζήτησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το συν ένα θα έλεγα ότι είναι η ευρωπαϊκή στρατηγική».

Ταμείο Ανάκαμψης: Κάθε χρηματοδότηση να συνδέεται με μια μεταρρύθμιση

«Και εδώ έρχεται και κουμπώνει αυτή η συζήτηση με το πώς διαχειρίζεται κανείς τις χρηματοδοτήσεις που έχει στα χέρια του. Εγώ προσωπικά να σας πω ότι είμαι οπαδός της αρχιτεκτονικής του Ταμείου Ανάκαμψης. Ειδικά σε σχέση με την παλιά αρχιτεκτονική του ΕΣΠΑ. Γιατί; Γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης όταν ήρθε, μας “εξανάγκασε”, τον κάθε Υπουργό, το κάθε κρατικό στέλεχος να συνδέσει τη χρηματοδότηση με μια μεταρρύθμιση».

