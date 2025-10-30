Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την ολοκλήρωση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την ολοκλήρωση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, προωθώντας παράλληλα μια φιλόδοξη και συνεκτική ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την ολοκλήρωση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων
Την ανάγκη να προχωρήσει η Ευρώπη άμεσα στην ολοκλήρωση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, συνομιλώντας με τον Διευθυντή του Bruegel, Jeromin Zettelmeyer, στο πλαίσιο κοινής εκδήλωσης για τα 20 χρόνια παρουσίας του ευρωπαϊκού think tank, αλλά και για την ένταξη της χώρας στο δίκτυο των συνεργαζόμενων χωρών.

«Πρέπει άμεσα να ολοκληρώσουμε την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Το κόστος ευκαιρίας της μη υλοποίησής της είναι το μεγαλύτερο το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε συνολικά σαν ευρωπαίοι. Οφείλουμε να στοχεύσουμε ακόμα καλύτερα την ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική εκεί όπου μπορούμε να γεννήσουμε Ευρωπαίους πρωταθλητές».

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την ολοκλήρωση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, προωθώντας παράλληλα μια φιλόδοξη και συνεκτική ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική.

«Η Ένωση Κεφαλαιαγορών, η Τραπεζική Ένωση, ό,τι από κοινού συγκροτεί την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, βρίσκονται ήδη σε προτάσεις. Οι πολιτικές έχουν καθοριστεί. Το συζητάμε κάθε μήνα στο Eurogroup και στο ECOFIN, προωθώντας αυτές τις πολιτικές, τα μέτρα, τις ιδέες», είπε, συμπληρώνοντας ότι για να αποκτήσουν αυτές οι συζητήσεις ουσιαστικό αντίκτυπο θα πρέπει να δούμε διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A) να υλοποιούνται στην πράξη.

«Αυτό θα είναι το πραγματικό τεστ αξιοπιστίας, και όχι απλώς ο θεσμικός σχεδιασμός», είπε.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η πρακτική των «εθνικών επιφυλάξεων» υπονομεύει τη συνοχή της ΕΕ και ζήτησε πραγματικές διασυνοριακές κινήσεις και συγχωνεύσεις.

«Αν αθροίσεις και τους 27 εθνικούς “αστερίσκους”, στο τέλος δεν έχεις κανένα αποτέλεσμα. Πρέπει να κινηθούμε ταχύτερα, καθαρά και με θάρρος. Χρειαζόμαστε μια ενιαία αγορά όχι 27 εκδοχές της».

Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη για περισσότερες διασυνοριακές εξαγορές και συγχωνεύσεις εντός της Ευρώπης, προβάλλοντας το παράδειγμα της UniCredit στην Ελλάδα, το οποίο, όπως είπε, «αποτελεί ένα τεστ πραγματικών προθέσεων για πολλές ευρωπαϊκές χώρες».

«Η UniCredit αυτή τη στιγμή αυξάνει την μετοχική της παρουσία στην Alpha Bank. Η Credia, εξαγοράζει μια μαλτέζικη τράπεζα. Και ταυτόχρονα, είμαστε ιδιαίτερα θετικοί απέναντι στην εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την Euronext. Και τα τρία αυτά γεγονότα συνέβησαν τους τελευταίους έξι με επτά μήνες», είπε.

Ρεαλισμός στην βιομηχανική πολιτική με βάρος στις γεωπολιτικές εξελίξεις

Αναφερόμενος στην βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ, ο κ. Πιερρακάκης είπε: «Η πιο δύσκολη συζήτηση δεν είναι η δημοσιονομική, είναι η βιομηχανική. Ποιον επιλέγουμε, πότε και γιατί. Όταν η γεωπολιτική εισέρχεται στην οικονομία, δεν μπορούμε να αγνοούμε τα προφανή μας πλεονεκτήματα. Είτε πρόκειται για ενέργεια, είτε για τεχνολογία, είτε για φυσικούς πόρους, η Ευρώπη οφείλει να δράσει».

Αναφερόμενος στην κοινή ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι η κρίση στην ασφάλεια μπορεί να αποτελέσει επιταχυντή ενοποίησης.

«Η ΕΕ έχει την ικανότητα να μεταβολίζει τις κρίσεις σε πολιτικές, είπε. Το κάναμε στη διαστημική πολιτική μέσω του ESA, μπορούμε να το κάνουμε και στην άμυνα, με κοινές προμήθειες και ευρωπαϊκό εύρος».

Η Ελλάδα αδιαμφισβήτητα success story

«Η Ελλάδα έβαλε σε τάξη τα δημοσιονομικά της και πέτυχε έναν τεράστιο ψηφιακό μετασχηματισμό μέσα σε λίγα χρόνια. Αναπτυσσόμαστε με 2,4%, αλλά πρέπει να κινηθούμε ταχύτερα», είπε ο Υπουργός, επισημαίνοντας την ανάγκη η ανάπτυξη να βρει τρόπο να μεταβολιστεί σε κάθε ελληνικό νοικοκυριό.

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για τις δημοσιονομικές προκλήσεις στη Γερμανία, ο Υπουργός στάθηκε στη σημαντική κατάκτηση της δημιουργίας Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Διεθνής αναγνώριση για το Ελληνικό recovery, παρά τις προκλήσεις

Την ανάγκη να εξελιχθεί το οικονομικό μοντέλο της Ευρώπης, ώστε να παραμείνει ανθεκτικό, καινοτόμο και ανταγωνιστικό σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, τόνισε η Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων Ζαφείρα Καστρινάκη, ανοίγοντας τις εργασίες της κοινής εκδήλωσης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με το think tank Bruegel, που έγινε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με κεντρικό θέμα «Στρατηγική Μεταμόρφωση της Ανάπτυξης στην Ευρώπη: Επενδύοντας στην ανθεκτικότητα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα».

«Για την Ελλάδα και για την Ευρώπη συνολικά, η συζήτηση δεν αφορά απλώς τους ρυθμούς ανάπτυξης. Θα έλεγα ότι το ζήτημα είναι πώς διατηρείται η ανάπτυξη, πώς μετατρέπονται οι επενδύσεις σε μακροπρόθεσμα κέρδη παραγωγικότητας και κοινωνικής ανθεκτικότητας. Η ίδια η Ελλάδα αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα μετασχηματισμού. Την τελευταία δεκαετία, η χώρα πέρασε από την κρίση στην ανάκαμψη, και από την ανάκαμψη στην ανανέωση και στην αυτοπεποίθηση».

Η Leena Mörttinen, η οποία κατέχει μόνιμη θέση Γενικής Γραμματέως για τις Διεθνείς και Χρηματοπιστωτικές Υποθέσεις του Υπουργείου Οικονομικών της Φινλανδίας, αναφέρθηκε με θαυμασμό στην ελληνική πορεία μεταρρυθμίσεων και είπε χαρακτηριστικά: «Είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένη με όσα έχετε καταφέρει στην Ελλάδα. Οι δυσκολίες σάς ανάγκασαν να μεταρρυθμίσετε, και αυτό είναι εντυπωσιακό. Στη Φινλανδία, αντίθετα, επειδή δεν βιώσαμε την ίδια πτώση, παραμένουμε σε μια πιο επικίνδυνη στασιμότητα».

Με θετικά λόγια για την Ελλάδα μίλησε και ο Jeromin Zettelmeyer, Director of Bruegel χαρακτηρίζοντας ως «πραγματικά εξαιρετικά ικανοποιητική» την πορεία της χώρας. «Είστε η πιο πρόσφατη περίπτωση στην Ευρώπη που αντιμετώπισε μια υπαρξιακή πρόκληση και επομένως ένα παράδειγμα από το οποίο όλοι μπορούμε να μάθουμε».

