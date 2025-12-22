Μαζωνάκης: Ο 21χρονος που τον κατήγγειλε θα κατονομάσει όσους προσπάθησαν να τον δωροδοκήσουν

Για την απόπειρα δωροδοκίας στον 21χρονο τραγουδιστή που κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη για σεξουαλική παρενόχληση, μίλησε ο δικηγόρός του, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης στον Alpha το πρωί της Δευτέρας (22/12).

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος το Σαββατοκύριακο βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και αποκάλυψε πως κάποιοι προσπάθησαν να τον δωροδοκήσουν προκειμένου να μην προχωρήσει στην καταγγελία για ασέλγεια σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη. Από τη δική του πλευρά, ο δικηγόρος του νεαρού τραγουδιστή στις δηλώσεις του σήμερα στο Happy Day ανέφερε ότι ο εντολέας του είναι έτοιμος σε περίπτωση που ερωτηθεί να κατονομάσει τα πρόσωπα που θέλησαν να τον δωροδοκήσουν.

«Η καταγγελία του εντολέα μου είναι συγκεκριμένη με πληθώρα αποδεικτικών μέσων και έχουν προκύψει κι άλλοι άνθρωποι που θέλουν να καταθέσουν και να συνδράμουν. δημιουργούνται βάσιμες υποψίες ότι αυτή η καταγγελία θα προχωρήσει και θα ριχθεί άπλετο φως από τη δικαιοσύνη. Αν ερωτηθεί προφανώς και θα κατονομάσει ποιός προσπάθησε να τον δωροδοκήσει. Ο ίδιος πάντα κατονομάζει και ποτέ δεν έκρυψε την αλήθεια. Βγήκε με το πρόσωπό του να καταγγείλει όλα αυτά που γίνονται», δήλωσε αρχικά ο δικηγόρος του 21χρονου.

«Πρώτοι δώσαμε τα τηλέφωνα για να ελεγχθούν από τις αρχές για να δούμε ποιός λέει την αλήθεια και τι πραγματικά κρύβεται πίσω από αυτό. Δε διακρίνω την ίδια ευαισθησία σε αυτή την καταγγελία σε σχέση με άλλες που υπήρχαν πολύ λιγότερα αποδεικτικά στοιχεία. Προφανώς και μου κάνει εντύπωση αυτό» πρόσθεσε ο Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης.

Διαβάστε επίσης