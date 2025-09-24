Δύσκολα θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν – Βαρύ το πρόγραμμα του πρωθυπουργού

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ - 2023

Στον «αέρα» ειναι όπως όλα δείχνουν η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η Αθήνα υπογραμμίζει ότι η συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν στη Νέα Υόρκη ήταν κανονισμένη και ανακοινωμένη, ωστόσο παραμένει αβέβαιο αν θα γίνει λόγω του φορτωμένου προγράμματος του πρωθυπουργού. Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική πλευρά επιμένει στη διατήρηση ανοιχτών διαύλων με την Άγκυρα.

Ανώτατη κυβερνητική πηγή από τη Νέα Υόρκη, απάντησε στην αναφορά τουρκικού δημοσιεύματος ότι «η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο ακυρώθηκε, καθώς η ελληνική πλευρά παραβίασε τη συμφωνία και ανακοίνωσε τη συνάντηση».

Συγκεκριμένα, η ανώτατη κυβερνητική πηγή ανέφερε πως «κατά την οργάνωση της συνάντησης, η δική μας πλευρά ήταν σαφής. Εμείς πάντα προαναγγέλλουμε τις συναντήσεις μας, η Τουρκία συνήθως δεν τις προαναγγέλλει. Το ραντεβού ήταν απολύτως κανονισμένο, ήταν συμφωνημένο και εμείς ανακοινώσαμε τη συνάντηση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω αν τελικά θα γίνει η συνάντηση. Το βλέπω πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή, με βάση και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, το οποίο είναι εξαιρετικά βαρύ αύριο (την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου). Αλλά κι αν δεν γίνει, θα υπάρξει ευκαιρία να τα πουν οι δύο ηγέτες κάποια άλλη στιγμή. Εξάλλου, ο πρωθυπουργός έχει ήδη συναντηθεί επτά φορές με τον πρόεδρο Ερντογάν και πάντα εμείς επιδιώκουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας».