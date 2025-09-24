Η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν προκάλεσε... «εμφύλιο» στην Ελλάδα

Έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης που βλέπει πολιτικούς λόγους πίσω από το αίτημα της Άγκυρας

Αντώνης Ρηγόπουλος

Η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν προκάλεσε... «εμφύλιο» στην Ελλάδα
Πυρετός διπλωματικών επαφών φαίνεται πως επικρατεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών στη Νέα Υόρκη όπου βρίσκονται ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά το αίτημα που κατέθεσε η Άγκυρα για αναβολή της συνάντησης που ήταν προγραμματισμένο να γίνει χθες το βράδυ.

Αιτία της αναβολής της συνάντησης ήταν η συμμετοχή του Τούρκου Προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργάνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με την ελληνική πλευρά να σημειώνει ότι «αναζητείται διαθέσιμη ώρα για τις επόμενες μέρες στη Νέα Υόρκη».

Ωστόσο αυτή η λακωνική αναφορά δε φαίνεται να έπεισε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία εξέφρασαν τον προβληματισμό τους, με αποτέλεσμα να υπάρξει νέα αντίδραση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος αναρωτήθηκε γιατί παίρνουν θέση «κατά της χώρας και να επιτεθούν πριν καλά – καλά μάθουν τι συνέβη;».

ΠΑΣΟΚ: Η αναβολή στέλνει λάθος μηνύματα

Στο θέμα αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη χθεσινή του συνέντευξη στον τ/σ Action24, όπου τόνισε ότι «όταν εδώ και μέρες ανακοινώνεις "μετά βαΐων και κλάδων" ότι θα γίνει μία συνάντηση στον ΟΗΕ με τον κ. Ερντογάν και ξαφνικά αυτή αναβάλλεται, είναι ένα δείγμα ερασιτεχνισμού. Σε αυτό το επίπεδο δεν επιτρέπονται προχειρότητες».

Σε δήλωσή του ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, τονίζει ότι η αναβολή της συνάντησης «στέλνει λάθος μηνύματα σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία για τις διμερείς σχέσεις αλλά και την ευρύτερη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο». Σημειώνει δε ότι η συνάντηση, αν και οι προσδοκίες ήταν χαμηλές, «θα προσέφερε έστω το θεσμικό πλαίσιο ώστε η Ελληνική Κυβέρνηση να θέσει τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν στον σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας και στην ακώλυτη ενάσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας».

«Εφόσον πρόκειται, πράγματι, για αναβολή και όχι ακύρωση, η συνάντηση οφείλει να πραγματοποιηθεί σε κατάλληλο χρόνο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σε αντίθετη περίπτωση, αυτή θα ήταν μια ακόμη απτή απόδειξη της υποβάθμισης και της υποτίμησης της χώρας μας από την Τουρκική Κυβέρνηση, που δείχνει ότι δεν σέβεται τον διάλογο παρά μόνο όταν έχει να αποκομίσει οφέλη από αυτόν», τονίζει εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ο Δημήτρης Μάντζος.

ΣΥΡΙΖΑ: Η αναβολή φέρνει στο προσκήνιο την περιθωριοποίηση της Ελλάδας

Ακόμη εντονότερη ήταν η στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Σε δήλωση της τομεάρχισσας Εξωτερικών του κόμματος, Ρένας Δούρου, τονίζεται ότι η η αναβολή της συνάντησης «φέρνει στο προσκήνιο ξανά, την περιθωριοποίηση της Ελλάδας στην οποία έχει οδηγήσει η τυχοδιωκτική, χωρίς συνεκτική εθνική στρατηγική, εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης» και κατηγορεί την κυβέρνηση για πολιτική προβλέψιμου συμμάχου που «δέχεται εκπτώσεις στα κυριαρχικά δικαιώματα από την Τουρκία, χωρίς να τολμά να ασκήσει τη διεκδικητική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που απαιτεί σήμερα η διεθνής συγκυρία».

«Η συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό ήταν προφανώς για τον Τούρκο πρόεδρο μια ήσσονος σημασίας συνάντηση, με έναν δεδομένο συνομιλητή, που μπορεί και να αναβληθεί ενόψει σημαντικότερων συναντήσεων, με κύρια εκείνη με τον Αμερικανό πρόεδρο. Άλλο ένα “επίτευγμα” της εξωτερικής πολιτικής με... “αυτοπεποίθηση” όπως επαίρεται ο κ. Γεραπετρίτης...» καταλήγει στη δήλωσή της η Ρένα Δούρου.

ΚΚΕ: Διπλωματική επίδειξη δύναμης εκ μέρους της Τουρκίας

Από την πλευρά του το ΚΚΕ τονίζει ότι η αναβολή παραπέμπει σε «διπλωματική επίδειξη δύναμης εκ μέρους της τουρκικής κυβέρνησης, η οποία προφανώς και δεν είναι άσχετη με τα παζάρια Τραμπ-Ερντογάν» για τα εξοπλιστικά προγράμματα και τη συμμετοχή της Τουρκίας στη «μοιρασιά της λείας στη Μέση Ανατολή».

«Για μια ακόμη φορά εκτίθενται όσοι καλλιεργούν τον εφησυχασμό των “ήρεμων νερών”», καταλήγει η ανακοίνωση του Περισσού.

Νέα Αριστερά: Φιάσκο της «υπερήφανης» εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη

Στο θέμα αναφέρεται και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, μέσα στον γενικότερο σχολιασμό του για τις εξελίξεις στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο κ. Χαρίτσης, αφού πρώτα έχει αναφερθεί στις νέες προκλήσεις που προκύπτουν μέσα από την ομιλία του Αμερικανού προέδρου, τονίζει: «Κύριε Μητσοτάκη όταν συνέλθετε και από το σημερινό φιάσκο της «υπερήφανης» εξωτερικής σας πολιτικής, ίσως αξίζει τον κόπο να πάρετε θέση για όσα κοσμοϊστορικά συμβαίνουν. Πριν σας προλάβουν οι υπουργοί σας που από αύριο θα χειροκροτούν δημόσια τον τραμπισμό και θα απαγορεύουν τη χρήση της ασπιρίνης».

Βελόπουλος: Δεν έχει τέλος ο διεθνής διασυρμός

Εντονότερη απ' όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης ήταν η αντίδραση της Ελληνικής Λύσης και του προέδρου της Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος σε ανάρτησή του κάνει λόγο για διεθνή διασυρμό και κάνει λόγο για «πλήρη απαξία» και υποστηρίζει ότι «στο πρόσωπο του πρωθυπουργού τελείωσε η Ελλάδα μας».

«Βάλανε απέναντι τον Τραμπ και θα το πληρώσει η Ελλάδα. Για εμάς πλέον, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί είναι συνυπεύθυνοι.

Για εμάς είναι και ανεπιθύμητοι γιατί έκαναν εθνικό έγκλημα, λόγω της απαξίας που υπέστη η Ελλάδα με την επίθεση και τις ύβρεις εναντίον του Τραμπ», τονίζει ο κ. Βελόπουλος.

Μαρινάκης: «Δε θα απολογηθούμε εμείς»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έσπευσε απάντησε στην κριτική της αντιπολίτευσης, σχολιάζοντας:

«Να πάρουμε το ενδεχόμενο ότι είναι παρελκυστική η αναβολή για τα… μάτια του κόσμου, ότι έψαχνε να βρει δικαιολογία να το δεχθούμε και πως δεν είναι αναβολή και είναι ακύρωση.

Να μην αρνηθώ ότι μπορεί να υπάρχει. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σε μία κίνηση που θα συνιστά απρεπέστατη ενέργεια –άλλο αναβολή, άλλο ακύρωση– πρέπει να πάρουν ένα μέρος κατά της χώρας και να επιτεθούν πριν καλά – καλά μάθουν τι συνέβη;».

«Έστω ότι η Τουρκία –υποθετικά, να μην παρερμηνευτώ– ακυρώσει τη συνάντηση. Αυτό τι σημαίνει; Είναι κάτι που πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση;

Μήπως μπορεί να σημαίνει ότι η στάση και οι θέσεις μας ενοχλούν; Από τη μία μάς λένε ότι συνομιλούμε με πειρατή, εμείς λέμε: “Συνομιλούμε και κερδίζουμε”. Ρητορικά θα ρωτήσω: Θυμάστε άλλη κυβέρνηση να επεκτείνει χέρα στο Ιόνιο;», σχολίασε επιπλέον ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

