Νέα NAVTEX της Τουρκίας για άσκηση με πραγματικά πυρά σήμερα στο Αιγαίο στη σκιά της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Νέα Υόρκη.

Οι Τούρκοι φαίνεται ότι «απαντούν» και στη Chevron και στη συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν με ασκήσεις με πραγματικά πυρά ευξάνοντας με αυτό τον τρόπο την πίεση σε διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τετάρτη (17/9) η Τουρκία εξέδωσε Navtex κατά πάγια τακτική, με την οποία ζητάει την αποστρατικοποίηση 23 ελληνικών νησιών στο Αιγαίο.

Συγκεκριμένα, επαναλαμβάνοντας τις ανυπόστατες και αβάσιμες αιτιάσεις περί αποστρατιωκοποίησης 23 ελληνικών νησιών, αναφέρει ότι «οι Νήσοι Θάσος, Άγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Ικαρία, Σάμος, Αστυπάλαια, Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψοί, Σύμη, Κως, Καστελλόριζο βρίσκονται υπό καθεστώς μόνιμης αποστρατικοποίησης σύμφωνα με την απόφαση της Διάσκεψης του Λονδίνου της 13ης Φεβρουαρίου 1914, τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης του 1923 και τη Συνθήκη Ειρήνης του Παρισιού του 1947. Επομένως, δεν επιτρέπεται να διεξάγονται στρατιωτικές δραστηριότητες στα χωρικά ύδατα αυτών των νησιών».

