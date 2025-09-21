Τετ α τετ Μητσοτάκη - Ερντογάν: Διατήρηση των ήρεμων νερών με χαμηλές προσδοκίες

Έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο έτος οι σχέσεις Αθήνας - Άγκυρας είναι δύσκολο να πιστέψει κάποιος ότι η συνάντηση της Νέας Υόρκης μπορεί να δώσει απτά αποτελέσματα στον ελληνοτουρκικό διάλογο. Στην καλύτερη των περιπτώσεων η Αθήνα προσδοκά να διατηρηθεί το κλίμα αποσυμπίεσης χωρίς να υπάρχουν εντάσεις και... ατυχήματα. Είναι κάτι που επεσήμανε πρόσφατα ο κ. Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 όπου τόνισε ότι δεν φοβάται κάποιο θερμό επεισόδιο.

Το να βρεθούν οι δύο ηγέτες στη Νέα Υόρκη και να μην συναντηθούν θα αποτελούσε ένα σημαντικό πρόβλημα.

Το ότι θα γίνει η συνάντηση, αντίθετα, καταδεικνύει το ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές να συντηρηθεί ένα στοιχειωδώς καλό κλίμα, να διατηρηθεί η αίσθηση των «ήρεμων νερών». Με την προσδοκία πάντοτε ότι το καλό κλίμα μπορεί σε δεύτερο χρόνο να οδηγήσει και σε πιο ουσιαστική πρόοδο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Αυτό φάνηκε πρόσφατα και από το γεγονός ότι παρά τη NAVTEX που εξέδωσε η Άγκυρα, το ωκεανογραφικό «Πίρι Ρέις» δεν βγήκε στα ανοιχτά αλλά παρέμεινε στο λιμάνι της Σμύρνης.

Τούτο ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι δεν υπήρχε διάθεση περαιτέρω κλιμάκωσης, που θα υπονόμευσε από μόνη της την προοπτική μιας συνάντησης στη Νέα Υόρκη.

Με δεδομένο ότι οι σχέσεις Αθήνας - Άγκυρας το τελευταίο διάστημα, για μια σειρά από λόγους έχουν επιβαρυνθεί σε επίπεδο ρητορικής είναι σημαντικό η συνάντηση της Νέας Υόρκης να δώσει ένα μήνυμα ότι οι δίαυλοι ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένουν ανοιχτοί.

Θέματα βαριάς ατζέντας είναι μάλλον απίθανο να μπουν στο τετ α τετ των δύο ηγετών. Για παράδειγμα είναι μάλλον δύσκολο να τεθεί το θέμα του καλωδίου σε βάθος αφού η ξαφνική ένταση στις σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου μπορεί να λειτουργήσει μπούμερανγκ στον διάλογο.

Η ελληνική διπλωματία επιθυμεί να δείξει στον Ερντογάν ότι Αθήνα και Λευκωσία έχουν κοινή γραμμή σε όλα τα θέματα.

Μεγάλες προσδοκίες συνεπώς δεν υπάρχουν, και ούτε αναμένεται κάποια εξέλιξη θεαματικής βελτίωσης των σχέσεων. Άλλωστε παραμένει σε εκκρεμότητα η πραγματοποίηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να γίνει στην Άγκυρα στις αρχές του χρόνου και έκτοτε έχει πάρει διαδοχικές αναβολές, ακριβώς γιατί με διάφορες αφορμές το κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές παρέμεινε φορτισμένο.

Επίσης πολλά θα εξαρτηθούν και από την συνάντηση που θα έχει στη συνέχεια ο Ταγίπ Ερντογάν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Από αυτή τη συνάντηση θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα.

Διαβάστε επίσης