Το στοίχημα της 8ης Οκτωβρίου για τη Νέα Δημοκρατία με Σαμαρά - Καραμανλή - Οι κινήσεις Μητσοτάκη

Ένα ζήτημα που παραμένει αναπάντητο είναι τι θα γίνει με τις σχέσεις του Μαξίμου με Καραμανλή και Σαμαρά

Την γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα επιχείρησε να συσπειρώσει χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην Κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ.

Μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο τι πρεσβεύει και ποιους εκφράζει πλέον το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. «Είμαστε η παράταξη που πάει πέρα από τις ετικέτες της δεξιάς, του κέντρου, της κεντροαριστέρας. Η παράταξή μας αναβαπτίζεται στις αξίες και στα δεδομένα της εποχής. Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για τις μάχες που έχουμε μπροστά μας», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Στον 7ο χρόνο διακυβέρνησης παραμένουμε το πιο ισχυρό κόμμα της χώρας, με υπερδιπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο. Είμαστε η πιο ανθεκτική και συνεπής δύναμη της Μεταπολίτευσης. Η μόνη που μπορεί να κρατήσει το τιμόνι του εθνικού σκάφους σε ταραγμένους καιρούς, χωρίς να απειληθούν οι κατακτήσεις των Ελλήνων», είπε χαρακτηριστικά.

Το στοίχημα της 8ης Οκτωβρίου

Ένα ζήτημα που παραμένει αναπάντητο είναι τι θα γίνει με τις σχέσεις του Μαξίμου με Καραμανλή και Σαμαρά. Από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός φάνηκε να ρίχνει γέφυρες προς τον Αντώνη Σαμαρά.

Μιλώντας στο Newsbomb και στην Όλγα Τρέμη, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης εξέφρασε την άποψη ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα προχωρήσει σε ίδρυση νέου κόμματος. Επιπλέον, επισημαίνει ότι θα ήταν ευκταία η επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στη Νέα Δημοκρατία και πρόσθεσε πως «δεν υπάρχει άνθρωπος που το αρνείται». Δεν ξέρει, ωστόσο, εάν θα ήταν ρεαλιστικό ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα» πάντως στα ημερολόγια του νυν και των δύο γαλάζιων πρώην πρωθυπουργών είναι κυκλωμένη η ίδια ημερομηνία – η 8η Οκτωβρίου. Μαζί και ο ίδιος προορισμός η ιστορικής σημασίας για τη ΝΔ οδός Ρηγίλλης.

Εκεί όπου στα περσινά γενέθλια της κεντροδεξιάς παράταξης με ομιλητή τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν παρευρέθηκαν ούτε ο Κώστας Καραμανλής ούτε ο Αντώνης Σαμαράς, αναμένεται φέτος η συνύπαρξη των τριών, σύμφωνα με τις πηγές της εφημαρίδας. Όλοι τους, σίγουρα ο Μητσοτάκης και ο Καραμανλής και εκτός απροόπτου ο Σαμαράς, προτίθενται να βρεθούν απέναντι από τα ιστορικά γραφεία της ΝΔ, στο Ωδείο Αθηνών, για την παρουσίαση του συλλογικού τόμου «Τεχνική Νοημοσύνη, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία και Κράτος Δικαίου» (εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη) που επιμελήθηκε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης.
Μπορεί η εκδήλωση να είναι ουδέτερη, με τον οικοδεσπότη να επιδιώκει και έναν διακομματικό χαρακτήρα, ετοιμάζοντας σχετικές προσκλήσεις, ωστόσο υπάρχουν συγκεκριμένες παράμετροι που εντείνουν το πολιτικό ενδιαφέρον της ως προς τις ισορροπίες στην παραδοσιακή Κεντροδεξιά.

Στις 8 Οκτωβρίου, λοιπόν, αναμένεται το πρώτο καίριο σήμα: αν πράγματι το χάσμα που τους χώρισε γεφυρωθεί, οι δείκτες σταθερότητας της παράταξης θα ανεβούν, ενώ διαφορετικά το πολιτικό θερμόμετρο θα χτυπήσει κόκκινο και οι πρώην πρωθυπουργοί με τις δημόσιες παρεμβάσεις τους θα δώσουν πλήρως το στίγμα τους.

