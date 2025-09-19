Αντώνης Σαμαράς για Τέμπη: «Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος εκταφής»

«Έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός

Ο Αντώνης Σαμαράς στην κηδεία της κόρης του Λένας, τον περασμένο Αύγουστο
«Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος εκταφής», δήλωσε το πρωί της Παρασκευής ο Αντώνης Σαμαράς σχετικά με τους γονείς θυμάτων στο δυστύχημα των Τεμπών που ζητούν την εκταφή των σορών των παιδιών τους.

«Έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους», συμπληρώνει ο πρώην πρωθυπουργός, παίρνοντας ξεκάθαρα θέση υπέρ των γονιών που έχασαν τα παιδιά τους.

Η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά για τα Τέμπη

Ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και πολιτικός που είχε την ευθύνη για την χώρα στην πιο κρίσιμη στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της, θεωρώ υποχρέωσή μου να επισημάνω το εξής για τις πρόσφατες εξελίξεις στην τραγωδία των Τεμπών: Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους.

Έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους. Είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.

