Τέμπη: Πρόταση 996 σελίδων με 36 κατηγορουμένους από τον εισαγγελέα Εφετών της Λάρισας

Σε μια πολυσέλιδη πρότασή του ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών Λάρισας Λάμπρος Τσόγκας εισηγείται να παραπεμφθούν στο εδώλιο 36 μη πολιτικά πρόσωπα και αυτό που μένει πλέον είναι η σύμφωνη γνώμη του προέδρου εφετών, γεγονός που -σύμφωνα με εκτιμήσεις- σημαίνει ότι η δίκη για τα Τέμπη ενδέχεται να ξεκινήσει εντός του 2025.

Η πρόταση, η οποία αριθμεί 996 σελίδες, στηρίζεται στη μελέτη της ογκώδους δικογραφίας που περιλαμβάνει περισσότερες από 60.000 σελίδες. Ο εισαγγελικός λειτουργός παρέλαβε τη δικογραφία στις 8 Σεπτεμβρίου και μέσα σε λίγες ημέρες προχώρησε στη σύνταξη της πρότασής του.

Στην πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, περιλαμβάνονται οι κατηγορίες της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, της βαριάς σωματικής βλάβης μεγάλου αριθμού ανθρώπων και τη σημαντικής βλάβης σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας. Επίσης, της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, όπως και της παράβασης καθήκοντος τελεσθείσας και από κοινού.

Από τις 8:05 το πρωί η πρόταση άρχισε να αποστέλλεται στους διαδίκους, αφού προηγουμένως είχε κατατεθεί επισήμως στην πρόεδρο Εφετών.

Σύμφωνα με τη δικονομική διαδικασία, οι διάδικοι έχουν πλέον στη διάθεσή τους προθεσμία περίπου δέκα ημερών για να ασκήσουν ένδικα μέσα, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την είσοδο της υπόθεσης Τεμπών στην τελική ευθεία, με τις οικογένειες των θυμάτων και την κοινωνία να αναμένουν με αγωνία την έναρξη της δίκης που θα αποδώσει ευθύνες για το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην ιστορία της χώρας.

Διαβάστε επίσης