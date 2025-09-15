Tέμπη: «Θα το πάω μέχρι τέλους», λέει ο πατέρας και απεργός πείνας στο Newsbomb

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις, ενός από τα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη προχώρησε από το πρωί της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου σε απεργία πείνας και δίψας, διαμαρτυρόμενος για την άρνηση χορήγησης άδειας εκταφής της σορού του γιου του.

Ο κ. Ρούτσι μιλώντας στο Newsbomb ανέφερε ότι «δεν υπάρχει δικαιοσύνη», ότι έχει υποσχεθεί στον γιο του πως θα παλέψει «μέχρι τέλους για όλα τα παιδιά και για τα 57 παιδιά» και επανέλαβε το αίτημα για εκταφή, υπογραμμίζοντας πως εκείνος και οι οικογένειες των υπολοίπων θυμάτων έχουν υποβάλει το αίτημα επανειλημμένα αλλά αυτό απορρίπτεται, προκαλώντας του ερωτήματα για το τι «κρύβεται».

Συγγενείς των θυμάτων σπεύδουν στο Σύνταγμα ώστε να συμπαρασταθούν στον Πάνο Ρούτσι. Newsbomb

Όπως ανέφερε θα μείνει στην Πλατεία Συντάγματος, στον χώρο όπου στο άτυπο μνημείο μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη. Εκεί υπάρχει γραμμένο το όνομα του Ντένις, εμφανιζόμενος με πανό και πλακάτ που ζητούν την άδεια εκταφής.

Μέσα στα πλακάτ του αναγράφεται: «Απαιτώ τώρα την άδεια εκταφής του παιδιού μου από τον Εισαγγελέα βάσει νόμου. Δικαιούμαι. Για τον Ντένι, για όλα τα παιδιά, για Δικαιοσύνη και Αλήθεια…».

Συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη έσπευσαν στο Σύνταγμα, προκειμένου να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον Πάνο Ρούτσι, που από το πρωί της Δευτέρας βρίσκεται σε απεργία πείνας και δίψας μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Η παρουσία τους στηρίζει το αίτημα για εκταφές για όλες τις οικογένειες που θρηνούν τα 57 παιδιά.

Συγγενείς θυμάτων ζητούν να ανοίξει εκ νέου η δικογραφία

Να ανοίξει εκ νέου η ποινική δικογραφία για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ζητούν συγγενείς των θυμάτων και των τραυματιών σε ανακοίνωσή τους.

Όπως αναφέρουν, το εσπευσμένο κλείσιμο της ανάκρισης είχε ως αποτέλεσμα η δικογραφία να έχει σημαντικά κενά και ελλείψεις καθώς δεν έχουν διερευνηθεί καθόλου ή επαρκώς στοιχεία της δικογραφίας ή δεν έχουν δοθεί απαντήσεις σε αιτήματά τους.

Την ανακοίνωση υπογράφουν 76 συγγενείς θυμάτων.

Φωτογραφία από συγκέντρωση στο Σύνταγμα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη Eurokinissi

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Στις 29-08-2025 οι συγγενείς των θυμάτων και των τραυματιών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών ενημερωθήκαμε, κυρίως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι ο κ. Εφέτης Ανακριτής Λάρισας ολοκλήρωσε την ανάκριση για το έγκλημα αυτό.

Το εσπευσμένο κλείσιμο της ανάκρισης έχει ως αποτέλεσμα η δικογραφία να έχει σημαντικά κενά και ελλείψεις καθώς δεν έχουν διερευνηθεί καθόλου ή επαρκώς στοιχεία της δικογραφίας ή δεν έχουν δοθεί απαντήσεις σε αιτήματά μας.

Ζητούμε να ανοίξει εκ νέου η Ποινική Δικογραφία προκειμένου:

«Να συμπεριληφθούν τα αποτελέσματα των αναλύσεων του Γενικού Χημείου του Κράτους των δειγμάτων που ελήφθησαν τον Μάρτιο 2025 από τα συντρίμμια που φυλάσσονται το Κουλούρι και να ληφθούν υπ’ όψη από την ΔΑΕΕ του Πυροσβεστικού σώματος ώστε να εκδώσει αυτή νέο ολοκληρωμένο πόρισμα.

Να συμπεριληφθούν τα αποτελέσματα των πιστοποιημένων μετρήσεων του πυράντοχου των καθισμάτων των βαγονιών από το εργαστήριο RSTLABS– Rail System Testing GmbH της Γερμανίας.

Να γίνει η κατάσχεση των καταγραφικών και των μέσων αποθήκευσης κάθε μορφής αρχείου από τον Εμπορικό Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.

Να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη για τους εναλλάκτες των ηλεκτρομηχανών

Να κληθούν για κατάθεση επιζήσαντες σοβαρά τραυματισμένοι

Να ταυτοποιηθούν τα οστάρια που ανακαλύφθηκαν από την ομάδα ANUBISτον Νοέμβριο 2023 και να παραδοθούν στις οικογένειες των θυμάτων.

Να παραδοθούν πιστά ψηφιακά αντίγραφα της δικογραφίας

Να προσκληθεί ο καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ κ. Αθ. Κωνσταντόπουλος για να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με την πυρόσφαιρα.

Να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά:

των εκπροσώπων της HellenicTrain

των διευθυντών της διεύθυνσης Δ14 του Υπουργείου Υποδομών κ Μεταφορών

του γενικού διευθυντή της ΡΑΣ

των προϊσταμένων κυκλοφορίας του ΟΣΕ

των εκπροσώπων αναδόχου εταιρείας ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ-ALSTROMS.A.σύμβασης 717

των γενικών γραμματέων του Υπουργείου Υποδομών κ Μεταφορών

του συμβούλου ασφαλείας του ΟΣΕ Π.ΤΕΡΕΖΑΚΗ

Να περαιωθούν οι κάτωθι ανακριτικές ενέργειες:

Να ολοκληρωθεί η απομαγνητοφώνηση σημαντικών ηχητικών πειστηρίων

Να εκτελεστή η παραγγελία κατάσχεσης όλων των αρχείων ήχου-εικόνας

Να εκτελεστή η παραγγελία κατάσχεσης 17 σκληρών δίσκων διέλευσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας

Να ολοκληρωθεί η έρευνα ύποπτων ευρημάτων θέσης ΠΗΓΑΔΙΑ

Να ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση της θέσης εύρεσης των σορών

Να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες σε ανθρωποκτονία από πρόθεση».

Kαρυστιανού: «Ο ανακριτής αρνείται να γίνει εκταφή χωρίς καμία σοβαρή και νόμιμη αιτιολογία»

Στο θέμα αναφέρθηκε με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, ρωτώντας «Η Ελλάδα ακούει;;;;».

«Προσωπικά κατήγγειλα στον Εισαγγελέα ότι αναγνώρισα οστό στην σακούλα που μου παραδόθηκε και που ΔΕΝ περιγράφεται σε καμία από τις δύο ιατροδικαστικές (διαφορετικές!) εκθέσεις που έχω για την κόρη μου! », αναφέρει στην ανάρτησή της και συνεχίζει: «Πλην όμως η εισαγγελική αρχή μου ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΦΗ και με παρέπεμψε στον Ανακριτή που επίμονα αρνείται να γίνει εκταφή χωρίς ΚΑΜΙΑ σοβαρή και νόμιμη αιτιολογία!!!! Το γνωστό: Αποφασίζω και διατάζω καταπατώντας ιερά και όσια!!».





Αναφερόμενη στην απεργία πείνας και δίψας του Πάνου Ρούτσι για τα Τέμπη, η Μαρία Καρυστιανού γράφει: «Πρέπει να θρηνήσουμε και τον γονιό, τον Πάνο, που ξεκίνησε σήμερα απεργία πείνας; Μέχρι που θα μας αναγκάσετε να φτάσουμε;;; Ντροπή επίορκοι! Μέχρι τέλους!».

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού στο facebook

«Η Ελλάδα ακούει;;;;

Στην χώρα μας, όπως την κατάντησαν, δικαστές και εισαγγελείς αρνούνται στον γονιό το πιο ιερό δικαίωμα του, την ΕΚΤΑΦΗ του παιδιού του για να μάθει από τι πέθανε και για να ελέγξει ότι τα μέρη της σωρού που έθαψε ανήκουν πράγματι στο παιδί του και όχι σε άλλον νεκρό!

Προσωπικά κατήγγειλα στον Εισαγγελέα ότι αναγνώρισα οστό στην σακούλα που μου παραδόθηκε και που ΔΕΝ περιγράφεται σε καμία από τις δύο ιατροδικαστικές (διαφορετικές!) εκθέσεις που έχω για την κόρη μου!

Πλην όμως η εισαγγελική αρχή μου ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΦΗ και με παρέπεμψε στον Ανακριτή που επίμονα αρνείται να γίνει εκταφή χωρίς ΚΑΜΙΑ σοβαρή και νόμιμη αιτιολογία!!!!

Το γνωστό: Αποφασίζω και διατάζω καταπατώντας ιερά και όσια!!

Και αυτή η χώρα αυτοαποκαλείται Κράτος Μέλος της Ευρώπης και εφαρμοστής των αρχών Κράτους Δικαίου που αυτή υπηρετεί!

Ντροπή!

Στην Ελλάδα έχει αποδειχθεί ότι είναι ΟΛΟΙ συνεννοημένοι, ΟΛΟΙ αρνούνται την εκταφή γιατί θα ΔΕΙΞΕΙ τις χημικές ουσίες που έκαψαν τα παιδιά μας!!!

Και τότε πως θα μπαζωθούν οι ευθύνες και πως θα προστατευτεί το ΚΑΚΟΨΥΧΟ αφεντικό;;;

Η Ευρώπη ακούει;;;

Γιατί οι κεραίες της Ευρώπης είναι αδρανείς στις αναφορές που έχουμε καταθέσει;

Πρέπει να θρηνήσουμε και τον γονιό, τον Πάνο, που ξεκίνησε σήμερα απεργία πείνας;

Μέχρι που θα μας αναγκάσετε να φτάσουμε;;;

Ντροπή επίορκοι!

Μέχρι τέλους!».

