Tέμπη: «Θα το πάω μέχρι τέλους», λέει ο πατέρας και απεργός πείνας στο Newsbomb

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας θύματος των Τεμπών ξεκίνησε απεργία πείνας και δίψας στο Σύνταγμα - Τι λέει στο Newsbomb

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Tέμπη: «Θα το πάω μέχρι τέλους», λέει ο πατέρας και απεργός πείνας στο Newsbomb

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις

Newsbomb
ΕΛΛΑΔΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις, ενός από τα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη προχώρησε από το πρωί της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου σε απεργία πείνας και δίψας, διαμαρτυρόμενος για την άρνηση χορήγησης άδειας εκταφής της σορού του γιου του.

Ο κ. Ρούτσι μιλώντας στο Newsbomb ανέφερε ότι «δεν υπάρχει δικαιοσύνη», ότι έχει υποσχεθεί στον γιο του πως θα παλέψει «μέχρι τέλους για όλα τα παιδιά και για τα 57 παιδιά» και επανέλαβε το αίτημα για εκταφή, υπογραμμίζοντας πως εκείνος και οι οικογένειες των υπολοίπων θυμάτων έχουν υποβάλει το αίτημα επανειλημμένα αλλά αυτό απορρίπτεται, προκαλώντας του ερωτήματα για το τι «κρύβεται».

Tεμπη

Συγγενείς των θυμάτων σπεύδουν στο Σύνταγμα ώστε να συμπαρασταθούν στον Πάνο Ρούτσι.

Newsbomb

Όπως ανέφερε θα μείνει στην Πλατεία Συντάγματος, στον χώρο όπου στο άτυπο μνημείο μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη. Εκεί υπάρχει γραμμένο το όνομα του Ντένις, εμφανιζόμενος με πανό και πλακάτ που ζητούν την άδεια εκταφής.

Μέσα στα πλακάτ του αναγράφεται: «Απαιτώ τώρα την άδεια εκταφής του παιδιού μου από τον Εισαγγελέα βάσει νόμου. Δικαιούμαι. Για τον Ντένι, για όλα τα παιδιά, για Δικαιοσύνη και Αλήθεια…».

ΤΕΜΠΗ

Τα πλακάτ γράφουν: «Απαιτώ τώρα την άδεια εκταφής του παιδιού μου από τον Εισαγγελέα βάσει νόμου. Δικαιούμαι. Για τον Ντένι, για όλα τα παιδιά, για Δικαιοσύνη και Αλήθεια».

Newsbomb

Συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη έσπευσαν στο Σύνταγμα, προκειμένου να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον Πάνο Ρούτσι, που από το πρωί της Δευτέρας βρίσκεται σε απεργία πείνας και δίψας μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Η παρουσία τους στηρίζει το αίτημα για εκταφές για όλες τις οικογένειες που θρηνούν τα 57 παιδιά.

Συγγενείς θυμάτων ζητούν να ανοίξει εκ νέου η δικογραφία

Να ανοίξει εκ νέου η ποινική δικογραφία για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ζητούν συγγενείς των θυμάτων και των τραυματιών σε ανακοίνωσή τους.

Όπως αναφέρουν, το εσπευσμένο κλείσιμο της ανάκρισης είχε ως αποτέλεσμα η δικογραφία να έχει σημαντικά κενά και ελλείψεις καθώς δεν έχουν διερευνηθεί καθόλου ή επαρκώς στοιχεία της δικογραφίας ή δεν έχουν δοθεί απαντήσεις σε αιτήματά τους.

Την ανακοίνωση υπογράφουν 76 συγγενείς θυμάτων.

Σύνταγμα-Τέμπη

Φωτογραφία από συγκέντρωση στο Σύνταγμα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη

Eurokinissi

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Στις 29-08-2025 οι συγγενείς των θυμάτων και των τραυματιών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών ενημερωθήκαμε, κυρίως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι ο κ. Εφέτης Ανακριτής Λάρισας ολοκλήρωσε την ανάκριση για το έγκλημα αυτό.

Το εσπευσμένο κλείσιμο της ανάκρισης έχει ως αποτέλεσμα η δικογραφία να έχει σημαντικά κενά και ελλείψεις καθώς δεν έχουν διερευνηθεί καθόλου ή επαρκώς στοιχεία της δικογραφίας ή δεν έχουν δοθεί απαντήσεις σε αιτήματά μας.

Ζητούμε να ανοίξει εκ νέου η Ποινική Δικογραφία προκειμένου:

«Να συμπεριληφθούν τα αποτελέσματα των αναλύσεων του Γενικού Χημείου του Κράτους των δειγμάτων που ελήφθησαν τον Μάρτιο 2025 από τα συντρίμμια που φυλάσσονται το Κουλούρι και να ληφθούν υπ’ όψη από την ΔΑΕΕ του Πυροσβεστικού σώματος ώστε να εκδώσει αυτή νέο ολοκληρωμένο πόρισμα.

Να συμπεριληφθούν τα αποτελέσματα των πιστοποιημένων μετρήσεων του πυράντοχου των καθισμάτων των βαγονιών από το εργαστήριο RSTLABS– Rail System Testing GmbH της Γερμανίας.

Να γίνει η κατάσχεση των καταγραφικών και των μέσων αποθήκευσης κάθε μορφής αρχείου από τον Εμπορικό Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.

Να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη για τους εναλλάκτες των ηλεκτρομηχανών

Να κληθούν για κατάθεση επιζήσαντες σοβαρά τραυματισμένοι

Να ταυτοποιηθούν τα οστάρια που ανακαλύφθηκαν από την ομάδα ANUBISτον Νοέμβριο 2023 και να παραδοθούν στις οικογένειες των θυμάτων.

Να παραδοθούν πιστά ψηφιακά αντίγραφα της δικογραφίας

Να προσκληθεί ο καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ κ. Αθ. Κωνσταντόπουλος για να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με την πυρόσφαιρα.

Να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά:
των εκπροσώπων της HellenicTrain
των διευθυντών της διεύθυνσης Δ14 του Υπουργείου Υποδομών κ Μεταφορών
του γενικού διευθυντή της ΡΑΣ
των προϊσταμένων κυκλοφορίας του ΟΣΕ
των εκπροσώπων αναδόχου εταιρείας ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ-ALSTROMS.A.σύμβασης 717
των γενικών γραμματέων του Υπουργείου Υποδομών κ Μεταφορών
του συμβούλου ασφαλείας του ΟΣΕ Π.ΤΕΡΕΖΑΚΗ

Να περαιωθούν οι κάτωθι ανακριτικές ενέργειες:

Να ολοκληρωθεί η απομαγνητοφώνηση σημαντικών ηχητικών πειστηρίων

Να εκτελεστή η παραγγελία κατάσχεσης όλων των αρχείων ήχου-εικόνας

Να εκτελεστή η παραγγελία κατάσχεσης 17 σκληρών δίσκων διέλευσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας

Να ολοκληρωθεί η έρευνα ύποπτων ευρημάτων θέσης ΠΗΓΑΔΙΑ

Να ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση της θέσης εύρεσης των σορών

Να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες σε ανθρωποκτονία από πρόθεση».

Kαρυστιανού: «Ο ανακριτής αρνείται να γίνει εκταφή χωρίς καμία σοβαρή και νόμιμη αιτιολογία»

Στο θέμα αναφέρθηκε με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, ρωτώντας «Η Ελλάδα ακούει;;;;».

«Προσωπικά κατήγγειλα στον Εισαγγελέα ότι αναγνώρισα οστό στην σακούλα που μου παραδόθηκε και που ΔΕΝ περιγράφεται σε καμία από τις δύο ιατροδικαστικές (διαφορετικές!) εκθέσεις που έχω για την κόρη μου! », αναφέρει στην ανάρτησή της και συνεχίζει: «Πλην όμως η εισαγγελική αρχή μου ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΦΗ και με παρέπεμψε στον Ανακριτή που επίμονα αρνείται να γίνει εκταφή χωρίς ΚΑΜΙΑ σοβαρή και νόμιμη αιτιολογία!!!! Το γνωστό: Αποφασίζω και διατάζω καταπατώντας ιερά και όσια!!».

maria-karystianou



Αναφερόμενη στην απεργία πείνας και δίψας του Πάνου Ρούτσι για τα Τέμπη, η Μαρία Καρυστιανού γράφει: «Πρέπει να θρηνήσουμε και τον γονιό, τον Πάνο, που ξεκίνησε σήμερα απεργία πείνας; Μέχρι που θα μας αναγκάσετε να φτάσουμε;;; Ντροπή επίορκοι! Μέχρι τέλους!».

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού στο facebook

«Η Ελλάδα ακούει;;;;
Στην χώρα μας, όπως την κατάντησαν, δικαστές και εισαγγελείς αρνούνται στον γονιό το πιο ιερό δικαίωμα του, την ΕΚΤΑΦΗ του παιδιού του για να μάθει από τι πέθανε και για να ελέγξει ότι τα μέρη της σωρού που έθαψε ανήκουν πράγματι στο παιδί του και όχι σε άλλον νεκρό!
Προσωπικά κατήγγειλα στον Εισαγγελέα ότι αναγνώρισα οστό στην σακούλα που μου παραδόθηκε και που ΔΕΝ περιγράφεται σε καμία από τις δύο ιατροδικαστικές (διαφορετικές!) εκθέσεις που έχω για την κόρη μου!
Πλην όμως η εισαγγελική αρχή μου ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΦΗ και με παρέπεμψε στον Ανακριτή που επίμονα αρνείται να γίνει εκταφή χωρίς ΚΑΜΙΑ σοβαρή και νόμιμη αιτιολογία!!!!
Το γνωστό: Αποφασίζω και διατάζω καταπατώντας ιερά και όσια!!
Και αυτή η χώρα αυτοαποκαλείται Κράτος Μέλος της Ευρώπης και εφαρμοστής των αρχών Κράτους Δικαίου που αυτή υπηρετεί!
Ντροπή!
Στην Ελλάδα έχει αποδειχθεί ότι είναι ΟΛΟΙ συνεννοημένοι, ΟΛΟΙ αρνούνται την εκταφή γιατί θα ΔΕΙΞΕΙ τις χημικές ουσίες που έκαψαν τα παιδιά μας!!!
Και τότε πως θα μπαζωθούν οι ευθύνες και πως θα προστατευτεί το ΚΑΚΟΨΥΧΟ αφεντικό;;;
Η Ευρώπη ακούει;;;
Γιατί οι κεραίες της Ευρώπης είναι αδρανείς στις αναφορές που έχουμε καταθέσει;
Πρέπει να θρηνήσουμε και τον γονιό, τον Πάνο, που ξεκίνησε σήμερα απεργία πείνας;
Μέχρι που θα μας αναγκάσετε να φτάσουμε;;;
Ντροπή επίορκοι!
Μέχρι τέλους!».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:38ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE Εμμανουήλ Καραλής: Δύο αποτυχημένες στα 5.95, μια ευκαιρία για... μετάλλιο

15:35ΚΟΣΜΟΣ

Η πολιτική βία στις ΗΠΑ και οι Αμερικανοί πρόεδροι που δολοφονήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Νεκρός ένας 46χρονος τουρίστας

15:23ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε στη Λάρισα μετά από 10 μέρες η 16χρονη που είχε εξαφανιστεί στα Φάρσαλα

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε 14χρονος που εγκλωβίστηκε στα λατομεία στο Ασβεστοχώρι

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετωπική κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ για το «πράσινο» κυβερνητικό πρόγραμμα

14:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ξέρετε τι είναι οι τρύπες του κινητού δίπλα στην είσοδο του φορτιστή και σε τι χρησιμεύουν;

14:57ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Μακρόν ποντάρει στον Λεκoρνί για να σώσει τη Γαλλία - «Είναι ο άνθρωπος με τον οποίο πίνει ουίσκι στις 3 το πρωί...»

14:46ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Απολαυστικός Τεντόγλου: «Αυτό το άλμα ήταν… τίποτα για εμένα» - Η μέρα και ώρα του τελικού στο μήκος

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Tέμπη: «Θα το πάω μέχρι τέλους», λέει ο πατέρας και απεργός πείνας στο Newsbomb

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Αναβλήθηκε για 24 Οκτωβρίου η δίκη που θα κρίνει την τύχη του Οζγκιούρ Οζέλ

14:23TRAVEL

Σύρος: Τα ισπανικά μέσα εξυμνούν την «διαχρονική βασίλισσα των Κυκλάδων»

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Δήλωση «βόμβα» από το Κρεμλίνο: Το ΝΑΤΟ βρίσκεται de facto σε πόλεμο με τη Ρωσία

14:03LIFESTYLE

H Ζήνα Κουτσελίνη έκανε πρεμιέρα με το δεξί στην 11η χρονιά

13:49LIFESTYLE

Η Eθνική Oμάδα Mπάσκετ χάρισε στην ΕΡΤ1 το «χρυσό»

13:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Θερμή υποδοχή στο Ελευθέριος Βενιζέλος για την Εθνική Ομάδα μπάσκετ

13:47ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Απίθανος Τεντόγλου: Πέρασε στον τελικό του μήκους με το πρώτο άλμα του - Στο... χαλαρό έκανε 8.17μ.!

13:47WHAT THE FACT

Κουάλα Λουμπούρ: Η viral «τρύπα στον τοίχο» - To ασυνήθιστο cafe

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται για δεύτερη φορά το σπίτι της στην Στησιχόρου

13:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το σχόλιό του για τις τουρκικές σημαίες στο live του - «Φύγετε από εδώ τώρα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:38ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE Εμμανουήλ Καραλής: Δύο αποτυχημένες στα 5.95, μια ευκαιρία για... μετάλλιο

13:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το σχόλιό του για τις τουρκικές σημαίες στο live του - «Φύγετε από εδώ τώρα»

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Tέμπη: «Θα το πάω μέχρι τέλους», λέει ο πατέρας και απεργός πείνας στο Newsbomb

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα ξανά στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά το «φθινοπωρινό καλοκαίρι»

12:42ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, αξίας 1.500.000 ευρώ από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Porta potty party: Ο «εγκέφαλος» πίσω από τα πάρτι διαστροφής στο Ντουμπάι - Ποιος είναι ο οδηγός λεωφορείου που παγιδεύει ευάλωτες γυναίκες από την Ουγκάντα

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Δήλωση «βόμβα» από το Κρεμλίνο: Το ΝΑΤΟ βρίσκεται de facto σε πόλεμο με τη Ρωσία

13:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Θερμή υποδοχή στο Ελευθέριος Βενιζέλος για την Εθνική Ομάδα μπάσκετ

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Σατανικό σχέδιο εκδίκησης: Ζευγάρι βασάνισε τους εραστές της γυναίκας

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Καλογήρου: «Του έκοψαν το δάχτυλο εν ζωή» - Ξεσπάει η μητέρα του με ανάρτησή της

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Πατέρας θύματος σε απεργία πείνας και δίψας στο Σύνταγμα - Ζητά εκταφή του παιδιού του

11:26ME TO N & ME TO Σ

Γιος επιχειρηματία, γιος υπουργού και… γιος του Μάλαμα!

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Στο στόχαστρο το όνομα του διοικητή του νοσοκομείου Χανίων - Η δική του εξήγηση

14:46ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Απολαυστικός Τεντόγλου: «Αυτό το άλμα ήταν… τίποτα για εμένα» - Η μέρα και ώρα του τελικού στο μήκος

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται για δεύτερη φορά το σπίτι της στην Στησιχόρου

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Ο αρτοποιός του Τιτανικού: Η απελπισμένη επιλογή και η απίστευτη ιστορία επιβίωσης στον Ατλαντικό

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

15:35ΚΟΣΜΟΣ

Η πολιτική βία στις ΗΠΑ και οι Αμερικανοί πρόεδροι που δολοφονήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ