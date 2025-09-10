Τέμπη: Νίκος και Δημήτρης Πλακιάς κατέθεσαν στον Άρειο Πάγο -Τι είπαν για Τριαντόπουλο και Καραμανλή

«Η τραγωδία που ζούμε δεν επιτρέπει να μιλάμε για πλημμελήματα» δήλωσε ο Νίκος Πλακιάς μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής του στην ανακρίτρια του Αρείου Πάγου που διερευνά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς

Τέμπη: Νίκος και Δημήτρης Πλακιάς κατέθεσαν στον Άρειο Πάγο -Τι είπαν για Τριαντόπουλο και Καραμανλή

Ο Νίκος Πλακιάς μετά την κατάθεσή του στην ανακρίτρια του Αρείου Πάγου που διερευνά το έγκλημα των Τεμπών με τους 57 νεκρούς στις 28 Φεβρουαρίου 2023

Τις καταθέσεις τους ενώπιον της ανακρίτριας του Αρείου Πάγου, η οποία διερευνά τον ρόλο του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και ακόμη επτά εμπλεκομένων στην υπόθεση αλλοίωσης του τόπου του δυστυχήματος στα Τέμπη όπου έχασαν τη ζωή τους 57 συνάνθρωποί μας, ολοκλήρωσαν οι αδελφοί Νίκος και Δημήτρης Πλακιάς. Οι δύο γονείς, που έχουν χάσει παιδιά τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Μετά την κατάθεση, ο Δημήτρης Πλακιάς υπογράμμισε ότι ζητούν να αποδοθούν κακουργηματικές κατηγορίες σε όλους όσοι θεωρούνται υπεύθυνοι. «Δεν σταματάμε στον κ. Τριαντόπουλο, θα συνεχίσουμε και για τον κ. Καραμανλή. Οι ευθύνες πρέπει να αποδοθούν σε πολιτικό επίπεδο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Δημήτρης Πλακιάς μετά την κατάθεσή του στην ανακρίτρια του Αρείου Πάγου που διερευνά το έγκλημα των Τεμπών με τους 57 νεκρούς στις 28 Φεβρουαρίου 2023

Από την πλευρά του, ο Νίκος Πλακιάς που μαζί με τον αδελφό του Δημήτρη έχασαν τα τρία κορίτσιά τους Θώμη, Χρύσα και Αναστασία σημείωσε πως δεν μπορεί να γίνεται λόγος για πλημμελήματα: «Η τραγωδία που ζούμε δεν επιτρέπει να μιλάμε για πλημμελήματα. Η μόνη σωστή νομική αποτίμηση είναι το κακούργημα». Πρόσθεσε επίσης ότι η παρουσία τους στη Δικαιοσύνη θα είναι συνεχής, μέχρι να δοθεί πλήρης απάντηση στις οικογένειες των θυμάτων, ενώ ξεκαθάρισε ότι «μια δίκη με κατηγορούμενο στο σταθμάρχη, δεν με ενδιαφέρει».

Ο δικηγόρος τους, Λεωνίδας Κουμπούρας, επισήμανε ότι η παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας αφορά όλα τα εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα στη δικογραφία και έκανε γνωστό ότι οι οικογένειες προτίθενται να κινηθούν με τον ίδιο τρόπο και για τον πρώην υπουργό Κώστα Καραμανλή. Όπως εκτίμησε, η κύρια δίκη για την υπόθεση των Τεμπών αναμένεται να προσδιοριστεί στις αρχές του 2026.

