Τέμπη: Καταθέτει ο Νίκος Πλακιάς στην ανάκριση για τον Χρήστο Τριαντόπουλο

Η ανάκριση για την τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, οι οποίοι έχουν δηλώσει παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η διερεύνηση τυχόν ευθυνών του πρώην υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Χρήστου Τριαντόπουλου, και ενδεχόμενων συμμετόχων του, σύμφωνα με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών.

Σήμερα κλήθηκε να καταθέσει ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος στη μοιραία σύγκρουση των τρένων έχασε τις δίδυμες κόρες του. Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, έφτασε στο Εφετείο Αθηνών όπου βίωσε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, όταν φίλος του πατέρα των δίδυμων κοριτσιών που χάθηκαν στην τραγωδία στο Μάτι, τον αγκάλιασε συγκινημένος. Όπως ανέφερε, το έκανε γιατί γνωρίζει πως είναι ο μόνος που μπορεί να συμμεριστεί πραγματικά τον ανείπωτο πόνο του Νίκου Πλακιά.