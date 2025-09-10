Τέμπη: Καταθέτει ο Νίκος Πλακιάς στην ανάκριση για τον Χρήστο Τριαντόπουλο

Σήμερα κλήθηκε να καταθέσει ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος στη μοιραία σύγκρουση των τρένων έχασε τις δίδυμες κόρες του

Άγγελος Βουράκης

Τέμπη: Καταθέτει ο Νίκος Πλακιάς στην ανάκριση για τον Χρήστο Τριαντόπουλο

Ο Νίκος Πλακιάς

INTIME.
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ανάκριση για την τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, οι οποίοι έχουν δηλώσει παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η διερεύνηση τυχόν ευθυνών του πρώην υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Χρήστου Τριαντόπουλου, και ενδεχόμενων συμμετόχων του, σύμφωνα με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών.

Σήμερα κλήθηκε να καταθέσει ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος στη μοιραία σύγκρουση των τρένων έχασε τις δίδυμες κόρες του. Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, έφτασε στο Εφετείο Αθηνών όπου βίωσε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, όταν φίλος του πατέρα των δίδυμων κοριτσιών που χάθηκαν στην τραγωδία στο Μάτι, τον αγκάλιασε συγκινημένος. Όπως ανέφερε, το έκανε γιατί γνωρίζει πως είναι ο μόνος που μπορεί να συμμεριστεί πραγματικά τον ανείπωτο πόνο του Νίκου Πλακιά.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:26ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Στην ανακρίτρια αξιωματικοί της ΕΛΑΣ για έλλειμμα 750.000 ευρώ που αποκαλύφθηκε μετά την αυτοκτονία υπαστυνόμου

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Αγρότης έβαλε τέλος στην ζωή του με καραμπίνα

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στη Γαλλία: Δεκάδες συλλήψεις στις διαδηλώσεις του κινήματος «Block Everything»

11:17ΕΘΝΙΚΑ

Δημήτριος Βακεντής: Ποιος είναι ο νέος διοικητής ΑΣΔΕΝ

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρίσεις από το ΚΥΣΕΑ μετά την επιλογή νέου αρχηγού ΕΛΔΥΚ: Νέοι διοικητές ΑΣΔΕΝ και ΑΣΔΥΣ

11:14ΚΟΣΜΟΣ

Εύα Χαντάβα: «Πίστευα ότι θα πεθάνω στο Νεπάλ» - Πώς γλίτωσε από τις φονικές διαδηλώσεις η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια

11:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαράντα καλλιτέχνες μετατρέπουν το «Ελ. Βενιζέλος» σε χώρο εμπειρίας στην έκθεση «all aboard»

11:01ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πώς θα πάρετε γονική άδεια για τον αγιασμό

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Έξι πράγματα που μάθαμε από το βιβλίο γενεθλίων του

10:58ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Τι ώρα είναι αύριο ο Αγιασμός

10:57ΚΟΣΜΟΣ

Live - Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια μάχη»

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Πλανήτης στο μέγεθος της Γης μόλις 40 έτη φωτός μακριά ίσως διαθέτει ατμόσφαιρα ικανή να στηρίξει ζωή

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στα Χανιά: Έφυγε από την ζωή ο καλλιτέχνης Ευτύχης Παλλήκαρης

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Volkswagen ID. CROSS Concept προλογίζει το ηλεκτρικό T-Cross

10:50ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τέμπη: Καταθέτει ο Νίκος Πλακιάς στην ανάκριση για τον Χρήστο Τριαντόπουλο

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια συμπλοκή Ρομά με πυροβολισμούς στο πάρκο Τρίτση

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο ζευγάρι απατεώνων στα Φάρσαλα: Βρήκαν τραπεζική κάρτα, αγόρασαν αλκοόλ και έπαιξαν τζόγο

10:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Γιορτάζει 130 χρόνια λειτουργίας με εντυπωσιακές παραστάσεις

10:35ΚΟΣΜΟΣ

Κάγια Κάλας: «Σκόπιμη και όχι κατά λάθος» η ρωσική επίθεση στην Πολωνία

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Η «ιδανική δουλειά»: Αυτά τα επαγγέλματα σε κάνουν πραγματικά ευτυχισμένο, σύμφωνα με έρευνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:10ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study-Βασίλης Παλαιοκώστας: Ποιος είναι ο Νο1 Έλληνας καταζητούμενος; Άκουσε τώρα την ιστορία!

09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

10:19LIFESTYLE

«Πενήντα – Πενήντα»: Πωλείται το σπίτι του Παύλου και της Ειρήνης στην Καστέλλα - Αυτή είναι η τιμή

09:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Αυτές είναι οι 4 υποθέσεις που ανοίγουν ξανά - Από βιασμό 13χρονης έως κακοποίηση αγοριού με κρεμάστρα!

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρίσεις από το ΚΥΣΕΑ μετά την επιλογή νέου αρχηγού ΕΛΔΥΚ: Νέοι διοικητές ΑΣΔΕΝ και ΑΣΔΥΣ

23:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Τουρκία στη μάχη των μεταλλίων η Ελλάδα - Πότε είναι ο ημιτελικός και οι δύο τελικοί

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο ΝΑΤΟ: «Τεράστιος αριθμός ρωσικών drones» παραβίασε τον εναέριο χώρο της Πολωνίας - Για «πράξη επιθετικότητας» μιλάει ο Τουσκ

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Νέα καταγγελία για «φακελάκι» στο Ιπποκράτειο: «Αν δεν μου δώσεις 3.000 ευρώ, δεν μπαίνει χειρουργείο»

07:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Θρίαμβος της Εθνικής: Στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 μετά από 16 χρόνια – Αντίπαλος η Τουρκία – Το ξεκάθαρο μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

08:26ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

iPhone 17: Πότε κυκλοφορεί στην Ελλάδα - Πόσο θα κοστίσει - Ποια η τεράστια αλλαγή με την κάρτα sim

09:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Κόντεψε να... γκρεμίσει τον πίνακα ο Θανάσης όταν κόλλησε το αυτοκόλλητο «Greece»

07:17ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Κατέρριψε ρωσικά drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της - «Είμαστε σε συνεχή επαφή με το ΝΑΤΟ»

08:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Το 2,5 μηνών βρέφος πήγε σακατεμένο στο ξύλο στο νοσοκομείο - Αιτία θανάτου η... μηνιγγίτιδα!

11:14ΚΟΣΜΟΣ

Εύα Χαντάβα: «Πίστευα ότι θα πεθάνω στο Νεπάλ» - Πώς γλίτωσε από τις φονικές διαδηλώσεις η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ: Πώς λειτουργεί η ρήτρα συλλογικής άμυνας - Η μοναδική φορά που επιστρατεύθηκε

10:07ΠΑΙΔΕΙΑ

Το νέο σχολείο που μπαίνουν αύριο οι μαθητές  - Τι αλλάζει με το πρώτο κουδούνι

09:08ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Guardian: Πώς το Ισραήλ αιφνιδίασε ξανά την κυβέρνηση Τραμπ με την επίθεση στη Ντόχα - «Παγιδευμένος ο Λευκός Οίκος

09:17ΕΘΝΙΚΑ

Υδρογονάνθρακες: Όλα τα βλέμματα στη Chevron - Τι θα γίνει με τις έρευνες σε Κρήτη και Πελοπόννησο

08:46TRAVEL

Αυτό είναι το «στοιχειωμένο» χωριό στους πρόποδες του Ολύμπου που τρομάζει τους επισκέπτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ