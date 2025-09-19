Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ : Πατριωτικές φοροελαφρύνσεις

Εφ΄όλης της ύλης τοποθετήθηκε ο πρωθυπουργός στη συνεδρίασης της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή, με θέμα την εκλογή Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Υπενθυμίζεται ότι για τη συγκεκριμένη θέση, πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ο βουλευτής Λάρισας, Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Η ομιλία του ξεκίνησε με μια ιδιαίτερη αναφορά στον Απόστολο Βεζυρόπουλο. «Το παράδειγμά του θα δείχνει πάντα τον δρόμο σε όσους ακολουθούν», είπε ο πρωθυπουργός.

Για τον Μάξιμο Χαρακόπουλο είπε ότι «έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα» και του ευχήθηκε καλή δύναμη στα νέα του καθήκοντα.

«Το δρόμο για τους επόμενους μήνες θα δείχνουν 5 σημαντικές επιλογές οι οποίες ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Πρώτη η έμπρακτη στήριξη της μεσαίας τάξης, των νέων, της ελληνικής περιφέρειας. Δεύτερη αυτήν την στήριξη να την παρέχουμε με διαρκείς μειώσεις φόρων. Τρίτη προτεραιότητα η διαρκής συνέχιση εμβληματικών μεταρρυθμίσεων με μέτρα που θα ισορροπούν με τις δημοσιονομικές δυνατότητες. Τέταρτη η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας και νομιμότητας παντού. Πέμπτη η αδιαπραγμάτευτη πυξίδα η στήριξη μιας ισχυρής Ελλάδας με προτεραιότητα το μεταναστευτικό αλλά και κινήσει στον τομέα της Άμυνας», είπε.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η ΝΔ είναι το κόμμα των πολλών "όταν προωθούμε φοροελαφρύνσεις που αφορούν 4 εκ συμπολίτες μας αλλά και η παράταξη των νέων".

Στη συνέχεια παρέθεσε τις μεταρρυθμίσεις που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ.

«Η μείωση της φορολογίας ισοδυναμεί με αύξηση μισθών, είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους προτείνουν συμπληρωματικά μέτρα, όπως πχ η μείωση του ΦΠΑ, ή 13ο μισθό για όσους απασχολούνται στο Δημόσιο. Ο δημοσιονομικός πόρος εξαντλήθηκε, είναι περιορισμένος, Μπορεί να ρωτήσει την ΕΕ όποιος θέλει αν η Ελλάδα είχε τη δυνατότητα να διαθέσει περισσότερα», υπογράμμισε τονίζοντας πως οτιδήποτε πάνω από τους πόρους αυτούς "μας βάζει σε περιπέτειες".

«Αν κάποιος έχει αντίρρηση, μπορεί να καταψηφίσει τα μέτρα μας και να αντιπροτείνει άλλα μέτρα», είπε και απάντησε εκ νέου για το κόστος του 13ου μισθού και της μείωσης του ΦΠΑ. «Ο πραγματικός μισθός – μετά φόρων – αυξάνεται με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης», πρόσθεσε.

«Έχουμε πολλά κόμματα αλλά καμία αντιπρόταση», είπε επιπλέον ο πρωθυπουργός σχολιάζοντας την στάση της αντιπολίτευσης. Δεν παρέλειψε μάλιστα να...καρφώσει την αντιπολίτευση λέγοντας: «Κάποιος πρότεινε πατριωτικούς φόρους εμείς κάνουμε πράξη τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές».

«Αυτή η παράταξη νοιάζεται τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα ανεξαρτήτως πεποιθήσεων», σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Διεμήνυσε πως εξασφαλίστηκαν οι πόροι για ανακατασκευή ακόμη 2000 σχολείων.

Μίλησε και για επιτυχίες της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής με το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, τα Θαλάσσια πάρκα, και το ενδιαφέρον της Chevron.

«Εκλογές θα έχουμε την άνοιξη του 2027, είναι πολύς χρόνος αλλά και λίγος χρόνος αν κάποιος πατήσει φρένο», είπε ο πρωθυπυοργός και πρόσθεσε: «Ο κακός μας εαυτός μπορεί να γίνεται ο μεγαλύτερός μας αντίπαλος».

«Εν κινήσει να μετεξελίξουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ καταργώντας τον και εντάσσοντάς τον στην ΑΑΔΕ. Και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε τις αρχές εκείνες που εντοπίζουν τους επιτήδειους και επιστρέφοντας τις παράνομες επιδοτήσεις. Με δικές μας ενέργειες πολύ πριν η Ευρωπαϊκή εισαγγελία ασχοληθεί η ελληνική δικαιοσύνη έχει παρέμβει. Το μήνυμά μας λοιπόν δεν μπορεί να είναι άλλο: Όπως αντιμετωπίσαμε άλλους προβληματικούς οργανισμούς, όπως τον ΕΦΚΑ, έτσι πρέπει να αλλάξει και ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο πρέπει να λειτουργήσουν με διαφάνεια και η πολεοδομίες.

«Η κοινωνία μπορεί να συγχωρήσει μια αστοχία αλλά όχι την έπαρση και ην αλαζονείες», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Και ζητησε άνοιγμα στις περιφέρειες με τοπικά σχέδια ανάπτυξης. «Να προτεραιοποιούμε ώριμα έργα ή κολλημένα στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Όταν θα πάμε στις εκλογές του 2027 οι πολίτες θα πρέπει να βλέπουν ορατά αποτελέσματα. Και πρέπει να τους ακούμε όταν μας παραπονούνται για το πρόβλημα της ακρίβειας και να εξηγούμε την ευρωπαϊκή διάσταση», είπε.

«Σύμμαχο σε αυτή τη διαδικασία θα έχουμε το κόμμα μας», είπε και διεμήνυσε:

-Εγγραφές νέων μελών τέλος Νοεμβρίου

-Άνοιξη του 2026 το συνέδριο

«Είμαστε η παράταξη που πάει πέρα από τις ετικέτες της δεξιάς, του κέντρου, της κεντροαριστέρας. Η παράταξή μας αναβαπτίζεται στις αξίες και στα δεδομένα της εποχής. Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για τις μάχες που έχουμε μπροστά μας»

Παρακολουθήσετε την ομιλία του πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας:

Ακολουθούν τα βασικά σημεία της ομιλίας του πρωθυπουργού:

1) Για ταυτότητα και προτεραιότητες κυβέρνησης και ΝΔ

Κάνουμε πράξη τις πατριωτικές ελαφρύνσεις αντί για πατριωτικούς φόρους και «πράσινα λεφτόδεντρα» Στροφή στη μεσαία τάξη, διαρκής μείωση φόρων για μόνιμη αύξηση εισοδημάτων, νομιμότητα παντού και χτίσιμο ισχυρής Ελλάδας Αποτελεσματική εξωτερική πολιτική, προτεραιότητα το μεταναστευτικό και η ασφάλεια των συνόρων, αναβάθμιση της άμυνας μέσω καλύτερων αποδοχών για τα στελέχη μας και με 4η Belh@rra

2) Γενικά πολιτικά μηνύματα

Στον 6ο χρόνο διακυβέρνησης παραμένουμε το πιο ισχυρό κόμμα της χώρας, 15 μονάδες μπροστά από το δεύτερο. Είμαστε η πιο ανθεκτική και συνεπής δύναμη της Μεταπολίτευσης. Η μόνη που μπορεί να κρατήσει το τιμόνι του εθνικού σκάφους σε ταραγμένους καιρούς, χωρίς να απειληθούν οι κατακτήσεις των Ελλήνων. Εκείνη που μπορεί να οδηγήσει την πατρίδα, με ασφάλεια και ελπίδα, στο τέλος της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Η Κοινοβουλευτική δουλειά να συνδυασθεί με δυναμικό άνοιγμα σε όλες τις περιφέρειες, ακούμε κάθε παράπονο και παρουσιάζουμε τις πολιτικές μας Οι μεγάλες νίκες μας έρχονται όταν η παράταξη αναβαπτίζει τις αξίες της στα δεδομένα της εποχής και με τη δύναμη των ιδεών της ενσωματώνει και άλλες Η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα έχει καθήκον να βρεθεί στην πρώτη γραμμή. Απαιτείται εσωτερικός διάλογος και εξωτερική πειθαρχία. Πλουραλιστικός προβληματισμός, αλλά και κοινή στάση. Και, πάνω από όλα, χαμηλό βλέμμα και υψηλούς στόχους. Είμαστε αισιόδοξοι απέναντι στις μάχες που έρχονται. Αρκεί να μείνουμε με επιμονή και συνέπεια στην μεταρρυθμιστική μας πολιτική Θα πρέπει, να είμαστε έτοιμοι για επιθέσεις που θα αμφισβητούν την ομαλότητα και τη σιγουριά που διαθέτει, σήμερα, η Ελλάδα. Είτε αυτές θα προέρχονται από τον λαϊκισμό που θα προσπαθεί με fake news να στήνει, κάθε τόσο, σενάρια συνωμοσίας. Είτε θα πηγάζουν από συμφέροντα και μέσα ενημέρωσης που θα ήθελαν αδύναμες κυβερνήσεις για να δυναμώνουν οι δικές τους πιέσεις.

3) Για το επερχόμενο Συνέδριο

Τον Νοέμβριο ξεκινά η προσυνεδριακή διαδικασία ενόψει του Συνεδρίου την άνοιξη, ευκαιρία να ξανασυναντηθούμε ακόμα πιο δυναμικά με τις τοπικές κοινωνίες και την ψυχή της παράταξης, τον καθημερινό Νεοδημοκράτη

4) ΟΠΕΚΕΠΕ και διαφάνεια

Οπως αναγεννήθηκε ο ΕΦΚΑ, έτσι θα αλλάξει και ο ΟΠΕΚΕΠΕ! Όπως το gov.gr δεν ρωτά ποιος είσαι για να σε εξυπηρετήσει, έτσι και οι Πολεοδομίες αύριο θα λειτουργήσουν σωστά! Κι αν αυτό αφορά μία φορά τους πολίτες, αφορά 2 φορές εμάς. Ας μην ξεχνάμε πως η κοινωνία μπορεί να κατανοήσει μία αστοχία. Όμως δεν συγχωρεί ποτέ την έπαρση και την αυθαιρεσία.

