Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ : Πατριωτικές φοροελαφρύνσεις

Νέος Γραμματέας ο Μάξιμος Χαρακόπουλος  - «Ο πραγματικός μισθός – μετά φόρων – αυξάνεται με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης», είπε ο πρωθυπουργός 

Newsbomb

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ : Πατριωτικές φοροελαφρύνσεις

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εφ΄όλης της ύλης τοποθετήθηκε ο πρωθυπουργός στη συνεδρίασης της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή, με θέμα την εκλογή Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Υπενθυμίζεται ότι για τη συγκεκριμένη θέση, πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ο βουλευτής Λάρισας, Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Η ομιλία του ξεκίνησε με μια ιδιαίτερη αναφορά στον Απόστολο Βεζυρόπουλο. «Το παράδειγμά του θα δείχνει πάντα τον δρόμο σε όσους ακολουθούν», είπε ο πρωθυπουργός.

Για τον Μάξιμο Χαρακόπουλο είπε ότι «έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα» και του ευχήθηκε καλή δύναμη στα νέα του καθήκοντα.

«Το δρόμο για τους επόμενους μήνες θα δείχνουν 5 σημαντικές επιλογές οι οποίες ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Πρώτη η έμπρακτη στήριξη της μεσαίας τάξης, των νέων, της ελληνικής περιφέρειας. Δεύτερη αυτήν την στήριξη να την παρέχουμε με διαρκείς μειώσεις φόρων. Τρίτη προτεραιότητα η διαρκής συνέχιση εμβληματικών μεταρρυθμίσεων με μέτρα που θα ισορροπούν με τις δημοσιονομικές δυνατότητες. Τέταρτη η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας και νομιμότητας παντού. Πέμπτη η αδιαπραγμάτευτη πυξίδα η στήριξη μιας ισχυρής Ελλάδας με προτεραιότητα το μεταναστευτικό αλλά και κινήσει στον τομέα της Άμυνας», είπε.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η ΝΔ είναι το κόμμα των πολλών "όταν προωθούμε φοροελαφρύνσεις που αφορούν 4 εκ συμπολίτες μας αλλά και η παράταξη των νέων".

Στη συνέχεια παρέθεσε τις μεταρρυθμίσεις που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ.

«Η μείωση της φορολογίας ισοδυναμεί με αύξηση μισθών, είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους προτείνουν συμπληρωματικά μέτρα, όπως πχ η μείωση του ΦΠΑ, ή 13ο μισθό για όσους απασχολούνται στο Δημόσιο. Ο δημοσιονομικός πόρος εξαντλήθηκε, είναι περιορισμένος, Μπορεί να ρωτήσει την ΕΕ όποιος θέλει αν η Ελλάδα είχε τη δυνατότητα να διαθέσει περισσότερα», υπογράμμισε τονίζοντας πως οτιδήποτε πάνω από τους πόρους αυτούς "μας βάζει σε περιπέτειες".

«Αν κάποιος έχει αντίρρηση, μπορεί να καταψηφίσει τα μέτρα μας και να αντιπροτείνει άλλα μέτρα», είπε και απάντησε εκ νέου για το κόστος του 13ου μισθού και της μείωσης του ΦΠΑ. «Ο πραγματικός μισθός – μετά φόρων – αυξάνεται με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης», πρόσθεσε.

«Έχουμε πολλά κόμματα αλλά καμία αντιπρόταση», είπε επιπλέον ο πρωθυπουργός σχολιάζοντας την στάση της αντιπολίτευσης. Δεν παρέλειψε μάλιστα να...καρφώσει την αντιπολίτευση λέγοντας: «Κάποιος πρότεινε πατριωτικούς φόρους εμείς κάνουμε πράξη τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές».

«Αυτή η παράταξη νοιάζεται τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα ανεξαρτήτως πεποιθήσεων», σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Διεμήνυσε πως εξασφαλίστηκαν οι πόροι για ανακατασκευή ακόμη 2000 σχολείων.

Μίλησε και για επιτυχίες της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής με το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, τα Θαλάσσια πάρκα, και το ενδιαφέρον της Chevron.

«Εκλογές θα έχουμε την άνοιξη του 2027, είναι πολύς χρόνος αλλά και λίγος χρόνος αν κάποιος πατήσει φρένο», είπε ο πρωθυπυοργός και πρόσθεσε: «Ο κακός μας εαυτός μπορεί να γίνεται ο μεγαλύτερός μας αντίπαλος».

«Εν κινήσει να μετεξελίξουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ καταργώντας τον και εντάσσοντάς τον στην ΑΑΔΕ. Και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε τις αρχές εκείνες που εντοπίζουν τους επιτήδειους και επιστρέφοντας τις παράνομες επιδοτήσεις. Με δικές μας ενέργειες πολύ πριν η Ευρωπαϊκή εισαγγελία ασχοληθεί η ελληνική δικαιοσύνη έχει παρέμβει. Το μήνυμά μας λοιπόν δεν μπορεί να είναι άλλο: Όπως αντιμετωπίσαμε άλλους προβληματικούς οργανισμούς, όπως τον ΕΦΚΑ, έτσι πρέπει να αλλάξει και ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο πρέπει να λειτουργήσουν με διαφάνεια και η πολεοδομίες.

«Η κοινωνία μπορεί να συγχωρήσει μια αστοχία αλλά όχι την έπαρση και ην αλαζονείες», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Και ζητησε άνοιγμα στις περιφέρειες με τοπικά σχέδια ανάπτυξης. «Να προτεραιοποιούμε ώριμα έργα ή κολλημένα στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Όταν θα πάμε στις εκλογές του 2027 οι πολίτες θα πρέπει να βλέπουν ορατά αποτελέσματα. Και πρέπει να τους ακούμε όταν μας παραπονούνται για το πρόβλημα της ακρίβειας και να εξηγούμε την ευρωπαϊκή διάσταση», είπε.

«Σύμμαχο σε αυτή τη διαδικασία θα έχουμε το κόμμα μας», είπε και διεμήνυσε:

-Εγγραφές νέων μελών τέλος Νοεμβρίου

-Άνοιξη του 2026 το συνέδριο

«Είμαστε η παράταξη που πάει πέρα από τις ετικέτες της δεξιάς, του κέντρου, της κεντροαριστέρας. Η παράταξή μας αναβαπτίζεται στις αξίες και στα δεδομένα της εποχής. Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για τις μάχες που έχουμε μπροστά μας»

Παρακολουθήσετε την ομιλία του πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας:

Ακολουθούν τα βασικά σημεία της ομιλίας του πρωθυπουργού:

1) Για ταυτότητα και προτεραιότητες κυβέρνησης και ΝΔ

Κάνουμε πράξη τις πατριωτικές ελαφρύνσεις αντί για πατριωτικούς φόρους και «πράσινα λεφτόδεντρα» Στροφή στη μεσαία τάξη, διαρκής μείωση φόρων για μόνιμη αύξηση εισοδημάτων, νομιμότητα παντού και χτίσιμο ισχυρής Ελλάδας Αποτελεσματική εξωτερική πολιτική, προτεραιότητα το μεταναστευτικό και η ασφάλεια των συνόρων, αναβάθμιση της άμυνας μέσω καλύτερων αποδοχών για τα στελέχη μας και με 4η Belh@rra

2) Γενικά πολιτικά μηνύματα

Στον 6ο χρόνο διακυβέρνησης παραμένουμε το πιο ισχυρό κόμμα της χώρας, 15 μονάδες μπροστά από το δεύτερο. Είμαστε η πιο ανθεκτική και συνεπής δύναμη της Μεταπολίτευσης. Η μόνη που μπορεί να κρατήσει το τιμόνι του εθνικού σκάφους σε ταραγμένους καιρούς, χωρίς να απειληθούν οι κατακτήσεις των Ελλήνων. Εκείνη που μπορεί να οδηγήσει την πατρίδα, με ασφάλεια και ελπίδα, στο τέλος της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Η Κοινοβουλευτική δουλειά να συνδυασθεί με δυναμικό άνοιγμα σε όλες τις περιφέρειες, ακούμε κάθε παράπονο και παρουσιάζουμε τις πολιτικές μας Οι μεγάλες νίκες μας έρχονται όταν η παράταξη αναβαπτίζει τις αξίες της στα δεδομένα της εποχής και με τη δύναμη των ιδεών της ενσωματώνει και άλλες Η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα έχει καθήκον να βρεθεί στην πρώτη γραμμή. Απαιτείται εσωτερικός διάλογος και εξωτερική πειθαρχία. Πλουραλιστικός προβληματισμός, αλλά και κοινή στάση. Και, πάνω από όλα, χαμηλό βλέμμα και υψηλούς στόχους. Είμαστε αισιόδοξοι απέναντι στις μάχες που έρχονται. Αρκεί να μείνουμε με επιμονή και συνέπεια στην μεταρρυθμιστική μας πολιτική Θα πρέπει, να είμαστε έτοιμοι για επιθέσεις που θα αμφισβητούν την ομαλότητα και τη σιγουριά που διαθέτει, σήμερα, η Ελλάδα. Είτε αυτές θα προέρχονται από τον λαϊκισμό που θα προσπαθεί με fake news να στήνει, κάθε τόσο, σενάρια συνωμοσίας. Είτε θα πηγάζουν από συμφέροντα και μέσα ενημέρωσης που θα ήθελαν αδύναμες κυβερνήσεις για να δυναμώνουν οι δικές τους πιέσεις.

3) Για το επερχόμενο Συνέδριο

Τον Νοέμβριο ξεκινά η προσυνεδριακή διαδικασία ενόψει του Συνεδρίου την άνοιξη, ευκαιρία να ξανασυναντηθούμε ακόμα πιο δυναμικά με τις τοπικές κοινωνίες και την ψυχή της παράταξης, τον καθημερινό Νεοδημοκράτη

4) ΟΠΕΚΕΠΕ και διαφάνεια

Οπως αναγεννήθηκε ο ΕΦΚΑ, έτσι θα αλλάξει και ο ΟΠΕΚΕΠΕ! Όπως το gov.gr δεν ρωτά ποιος είσαι για να σε εξυπηρετήσει, έτσι και οι Πολεοδομίες αύριο θα λειτουργήσουν σωστά! Κι αν αυτό αφορά μία φορά τους πολίτες, αφορά 2 φορές εμάς. Ας μην ξεχνάμε πως η κοινωνία μπορεί να κατανοήσει μία αστοχία. Όμως δεν συγχωρεί ποτέ την έπαρση και την αυθαιρεσία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:12ΚΟΣΜΟΣ

Όργιο διαφθοράς στην Ουκρανία: Με 8 βίλες και διαμερίσματα στις ΗΠΑ ο πρώην υπουργός Άμυνας

13:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάξιμος Χαρακόπουλος: Η γαλάζια γραβάτα με τις ελληνικές σημαίες

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Γυναίκα οδηγός ταξί έπεσε θύμα επίθεσης από πελάτη - Την έδεσε με σχοινί και την εγκατέλειψε

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου: Ποια δρομολόγια εκτελούνται

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες – Γροθιές και… τραπέζια στον αέρα

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Ανείπωτος θρήνος στο τελευταίο αντίο στον εικονολήπτη του ΑΝΤ1, Γιώργο Παυλάκη - Εικόνες

12:36ΚΟΣΜΟΣ

«Είμαστε όλοι Τζίμι Κίμελ»: Αμερικανοί παρουσιαστές σπεύδουν στο πλευρό του - «Να πάει στη Γάζα» απαντούν οι επικριτές του

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Δύο βαριά τραυματίες από έκρηξη σε επιχείρηση με χωματουργικά μηχανήματα

12:20ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τον προκριματικό της Τζένγκο και το φιλικό του Ολυμπιακού

12:19LIFESTYLE

Ανδρέας Γεωργίου: «Μετά την γέννηση της κόρης μου, σέβομαι πολύ περισσότερο τις γυναίκες»

12:17ΑΘΛΗΤΙΚΑ

O Αλπερέν Σενγκούν διασκέδασε αλά ελληνικά σε ταβέρνα στο Μαρμάρι

12:12ΚΟΣΜΟΣ

20.000 άτομα εκκένωσαν το Βερολίνο λόγω «θανάσιμου κινδύνου» - Βρέθηκαν δύο βόμβες του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου

12:09ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μια ξεχωριστή εμπειρία μηχανοκίνητου αθλητισμού σε επιλεγμένα καταστήματα ΟΠΑΠ στα Ιωάννινα

12:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η μεγαλύτερη παραγωγή θεματικού πάρκου για την Αρχαία Ελλάδα σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια, έρχεται στη Θεσσαλονίκη

12:00ΑΠΟΨΕΙΣ

Λαγοκέφαλος και λιονταρόψαρο: Τα ξενικά είδη που αλλάζουν τις ελληνικές θάλασσες

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΚΟ της ΝΔ: Κάνουμε πράξη τις πατριωτικές ελαφρύνσεις ενώ άλλοι μιλούν για πατριωτικούς φόρους και «πράσινα λεφτόδεντρα»

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Μελάνια Τραμπ: Τα κρυφά μηνύματα πίσω από τις εμφανίσεις της στο Ηνωμένο Βασίλειο

11:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο πρώην υπουργός Αλέκος Ακριβάκης - Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Η αεροπορική βάση Μπαγκράμ στο Αφγανιστάν πρέπει να επιστραφεί στον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών»

11:44ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Sword of Wisdom: Μια μαγευτική πνευματική εμπειρία για πρώτη φορά στην Αθήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:34ΚΟΣΜΟΣ

Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Μπλακ άουτ, διάλυση του ΝΑΤΟ και εισβολή της Κίνας στην Ταΐβαν - Οι 5 μέρες που θα αλλάξουν τον κόσμο

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Θορυβώδεις και ενοχλητικοί γείτονες: Πώς σας καλύπτει ο νόμος – Δικηγόρος εξηγεί στο Newsbomb για τσιρίδες, γαβγίσματα, οσμές και άλλες φασαρίες

10:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Bασίλης Παπακωνσταντίνου τραγούδησε για την ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην λαϊκή αγορά

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο βόρειος πολικός στρόβιλος έρχεται και φέρνει ανατροπές τον φετινό χειμώνα

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες – Γροθιές και… τραπέζια στον αέρα

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Δύο βαριά τραυματίες από έκρηξη σε επιχείρηση με χωματουργικά μηχανήματα

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Mαρίσσα Λαιμού: Η οικογένειά της θα κινηθεί νομικά κατά του βρετανικού ΕΣΥ - «Δεν νιώθω καλά, δεν έρχεται κανείς»

11:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο πρώην υπουργός Αλέκος Ακριβάκης - Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: Συμπλοκή μεταξύ μαθητών σε σχολείο - Τραυματίστηκε 13χρονη στο πρόσωπο

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου: Ποια δρομολόγια εκτελούνται

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης: Σταματημένο το αυτοκίνητο της 64χρονης σε πράσινο φανάρι

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτή δοκιμασία για αγοράκι - Γιατροί έβγαλαν ζωντανό καβούρι από το αυτί του

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Σε διαθεσιμότητα στρατιωτικός γιατρός στη Λάρισα – «Δεν θέλω να ζήσει άλλη γυναίκα την κόλαση που πέρασα», λέει η καταγγέλλουσα

17:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «μίλησε» και... βλέπει κακοκαιρία - Τι αναφέρει η πρόγνωση των Αμερικανών

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΚΟ της ΝΔ: Κάνουμε πράξη τις πατριωτικές ελαφρύνσεις ενώ άλλοι μιλούν για πατριωτικούς φόρους και «πράσινα λεφτόδεντρα»

12:17ΑΘΛΗΤΙΚΑ

O Αλπερέν Σενγκούν διασκέδασε αλά ελληνικά σε ταβέρνα στο Μαρμάρι

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Μελάνια Τραμπ: Τα κρυφά μηνύματα πίσω από τις εμφανίσεις της στο Ηνωμένο Βασίλειο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Είναι χρήστης ουσιών» λέει η οικογένειά του!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ