Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Μόντι

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ινδό ομόλογό του, Narendra Modi.

Στη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την εμβάθυνση των ελληνοϊνδικών σχέσεων, στη βάση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που δρομολογήθηκε με την Κοινή Δήλωση του Αυγούστου 2023, κατά την επίσημη επίσκεψη του κ. Modi στην Αθήνα. Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν οι δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας σε τομείς όπως οι επενδύσεις, η τεχνολογία και η άμυνα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε ιδιαίτερη ικανοποίηση για την επικείμενη έναρξη απευθείας πτήσεων μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας από δύο αεροπορικές εταιρείες, εξέλιξη που εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω τις σχέσεις των δύο χωρών.

Διαβάστε επίσης