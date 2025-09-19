Τι θα πει σήμερα ο Μητσοτάκης στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ

Σήμερα στις 12:00 ο πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της συνεδρίασης της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, με θέμα την εκλογή Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Υπενθυμίζεται ότι για τη συγκεκριμένη θέση, πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ο βουλευτής Λάρισας, Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός στην σημερινή ομιλία του προς τους βουλευτές της ΝΔ, θα κινηθεί στο φως των ανακοινώσεων της Θεσσαλονίκης κάνοντας ειδική αναφορά στα καθήκοντα που προκύπτουν τώρα για την Κοινοβουλευτική Ομάδα, δίνοντας βάρος στην πολιτική τεκμηριωση και στη σχέση που έχουν οι πολιτικές που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ με την ιδεολογική ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να δώσει και το περίγραμμα του κομματικού προγραμματισμού για το επόμενο διάστημα (προσυνεδριακές διαδικασίες κλπ). Σίγουρα θα αναφερθεί στο στοίχημα της αμφίπλευρης διεύρυνσης προς το κέντρο.

Αναμένεται να τονίσει ότι άνθρωποι που ανήκουν σε άλλους πολιτικούς χώρους «έρχονται στην παράταξή μας, δικαιώνοντας όλα όσα λέγαμε όλα αυτά τα χρόνια».

Βεβαίως θα υπογραμμίσει ότι η ΝΔ παραμένει απολύτως πιστή σε όσα έλεγε ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής: λιγότεροι φόροι, κοινωνικό κράτος, πολλές παραπάνω δουλειές.

Άλλωστε με αφορμή την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ από το Μέγαρο Μαξίμου τονίζουν ότι «στελέχη του ΠΑΣΟΚ τα οποία "χωρούσαν¨ στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πριν από 10 και 15 χρόνια τώρα δεν χωράνε σε ένα κόμμα το οποίο συνυπογράφει πρόταση δυσπιστίας με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τα υπόλοιπα "κομματίδια" που όλα μαζί ως κόμμα πρωταγωνίστησαν στα γεγονότα του 2015».

Η σημερινή διαδικασία της ΚΟ, όπως πάντα, είναι ανοικτή για όποιον βουλευτή επιθυμεί να λάβει το λόγο και ο στόχος είναι ο κ. Χαρακόπουλος να εκλεγεί δια βοής.

Το τετ α τετ με Ερντογάν

Να σημειωθεί ότι τη Δευτέρα το μεσημέρι ο πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη για να μετάσχει στις εργασίες και τις επαφές της 80ής Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου.

Το επίσημο πρόγραμμα του πρωθυπουργού ξεκινά το πρωί της Τρίτης, ενώ η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κατά πάσα πιθανότητα θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Τρίτης (23 Σεπτεμβρίου).

