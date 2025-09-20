Ο Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη - Το πρόγραμμά του στις ΗΠΑ - Η συνάντηση με Ερντογάν

Στη Νέα Υόρκη την Δευτέρα ο Κυρ. Μητσοτάκης, για τις εργασίες της 80ής εβδομάδας υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου, στη Νέα Υόρκη, για να μετάσχει στις εργασίες και τις επαφές της 80ής εβδομάδας υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου.

Στην ομιλία του, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί στο ρευστό διεθνές και περιφερειακό γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, στη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας μέσα σε αυτό, καθώς και στις προκλήσεις και στους κινδύνους, από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή.

Το πρωί της ίδιας μέρας θα έχει συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Antonio Guterres, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.

Νωρίτερα, την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην δεξίωση που παραθέτει στη Νέα Υόρκη προς τιμήν των ηγετών, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Donald Trump.

Την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει δύο παρεμβάσεις στον ΟΗΕ που αφορούν, πρώτον, στην προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο και, δεύτερον, στην τεχνητή νοημοσύνη και τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Η πρώτη θα γίνει το πρωί της Τετάρτης, σε εκδήλωση της Αυστραλίας για την προστασία των παιδιών στην ψηφιακή εποχή και η δεύτερη, το μεσημέρι της ίδιας μέρας, στην κεντρική εκδήλωση της Κορεατικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη και Ασφάλεια».

Το μεσημέρι της Τετάρτης, 24 Σεπτεμβρίου, θα απευθύνει χαιρετισμό σε ομογενειακό γεύμα που συνδιοργανώνουν 28 ομογενειακές οργανώσεις όπου -μεταξύ άλλων, θα παρευρεθούν εκπρόσωποι των AHEPA, HALC PSEKA, AHI, HANC, HACC. Στην εκδήλωση θα παρασημοφορηθούν επιφανείς ομογενείς.

Το βράδυ της Τετάρτης, 24 Σεπτεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί και θα απευθύνει σύντομο μήνυμα στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με το βραβείο Templeton. Ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί νωρίτερα με τον κ. Βαρθολομαίο.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, ο πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με σειρά επενδυτών, καθώς και με εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και της φαρμακοβιομηχανίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τις επενδυτικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, η οποία πετυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα και δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να προχωρά σε μειώσεις φόρων, σε μια περίοδο διεθνούς ρευστότητας και αστάθειας.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εβδομάδα υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με ηγέτες, μεταξύ των οποίων: με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη (Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου), με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Recep Tayyip Erdogan (Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου), με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ilham Aliyev (Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου), με τον Πρόεδρο της Υεμένης Rashad al Alimi (Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου), με τον πρίγκιπα-διάδοχο του Κουβέιτ, σεΐχη Sabah Khlaed Al-Hamad Al-Sabah (Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου), με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας Ahmed Αl-Sharaa (Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου).

Ο πρωθυπουργός, θα έχει ακόμα, όπως κάθε χρόνο, συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανο-εβραϊκών οργανώσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει ακόμα επαφές με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, είναι προσκεκλημένος στον κύκλο ειδικών συζητήσεων της «Wall Street Journal» με αφορμή τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (Journal House UNGA). «Is Greece back?», είναι ο τίτλος της συζήτησης που θα έχει ο πρωθυπουργός με την αρχισυντάκτρια της WSJ, Emma Tucker.

Την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου, θα παραχωρήσει ζωντανή συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg.

