Κοντά στη Σάμο κινείται το «Πίρι Ρέις» - Σε επιφυλακή η Αθήνα

Με ιδιαίτερη προσοχή παρακολουθεί η Αθήνα τις κινήσεις του τουρκικού ερευνητικού «Πίρι Ρέις» το οποίο πλέει στο Αιγαίο από το Σάββατο και αυτήν την ώρα καταγράφεται κοντά στη Σάμο.

Ενώ κινείτο πέριξ των μικρασιατικών παραλίων περίπου στις 04.00 τα ξημερώματα έστριψε, κινήθηκε σε διεθνή ύδατα ανάμεσα σε Χίο, Ψαρά και Σάμο και τώρα καταγράφεται στους χάρτες να κινείται βορειοδυτικά κοντά στο νησί του Πυθαγόρα.

Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος «Πίρι Ρέις» κινείται μέσα στις συντεταγμένες που έχουν υποδειχθεί από την τουρκική, παράνομη, NAVTEX, που έχει εκδώσει η Άγκυρα για έρευνες από τις 4-14 Οκτωβρίου.

Μέχρι στιγμής, κινείται εκτός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή που έχει ορισθεί ως χώρος έρευνας για τουρκικό ερευνητικό εκτείνεται από τη Θάσο μέχρι τη Χίο, τον Αη Στράτη, τη Μύκονο, την Ικαρία και τους Φούρνους, στον απόηχο της πρότασης της Chevron για έρευνες σε δύο θαλάσσια οικόπεδα, νοτίως της Κρήτης.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Πολεμικό Ναυτικό παραμένει σε πλήρη επιφυλακή, καταγράφοντας πολύ στενά τις κινήσεις του «Πίρι Ρέις», αλλά και τα σημεία διέλευσής του.

Το «Πίρι Ρέις» κινείται οριακά στον 25ο Μεσηβρινό

Εν ολίγοις «Πίρι Ρέις» κινείται οριακά στον 25ο Μεσηβρινό.

Υπενθυμίζεται ότι η θεωρία των γκρίζων ζωνών που η Τουρκία έχει φέρει στην επιφάνεια από το 1996 (νησίδες ακαθορίστου κυριότητας) καθορίζει επακριβώς την οριογραμμή των διεκδικήσεων της Τουρκίας, δηλαδή τον 25ο μεσημβρινό, που αποτελεί το μέσον του Αιγαίου. Για τους περισσότερους η φράση «25ος μεσημβρινός» δεν είναι τίποτε παραπάνω από ένας γεωγραφικός προσδιορισμός.

Για την Τουρκία όμως και την αναθεωρητική της πολιτική αποτελεί τα τελευταία πενήντα χρόνια τον κύριο «στόχο», η κατάκτηση του οποίου θα της επιτρέψει να αποκτήσει τον έλεγχο του μισού Αιγαίου.

Ο 25ος Μεσημβρινός ξεκινά από τα δυτικά της Ξάνθης (στα παράλια του Νέστου Ποταμού), διασχίζει τη Λήμνο, περνά από τις νησίδες Καλόγηροι, συνεχίζει στην Τήνο και καταλήγει στο Ηράκλειο της Κρήτης, χωρίζοντας το Αιγαίο στη μέση. Aν δούμε το χάρτη από το ιδεολόγημα της Γαλάζιας Πατρίδας που έχει γίνει επίσημο δόγμα της Τουρκίας θα παρατηρήσουμε ότι στο Αιγαίο τα όρια ταυτίζονται με τον 25ο μεσημβρινό.

Διαβάστε επίσης