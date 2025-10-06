Κοντά στη Σάμο κινείται το «Πίρι Ρέις» - Σε επιφυλακή η Αθήνα

Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Πίρι Ρέις κινείται μέσα στις συντεταγμένες που έχουν υποδειχθεί από την τουρκική, παράνομη, NAVTEX

Μάνος Χατζηγιάννης

Κοντά στη Σάμο κινείται το «Πίρι Ρέις» - Σε επιφυλακή η Αθήνα

To τουρκικό ερευνητικό Πίρι Ρέις 

Eurokinissi
ΕΘΝΙΚΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με ιδιαίτερη προσοχή παρακολουθεί η Αθήνα τις κινήσεις του τουρκικού ερευνητικού «Πίρι Ρέις» το οποίο πλέει στο Αιγαίο από το Σάββατο και αυτήν την ώρα καταγράφεται κοντά στη Σάμο.

Ενώ κινείτο πέριξ των μικρασιατικών παραλίων περίπου στις 04.00 τα ξημερώματα έστριψε, κινήθηκε σε διεθνή ύδατα ανάμεσα σε Χίο, Ψαρά και Σάμο και τώρα καταγράφεται στους χάρτες να κινείται βορειοδυτικά κοντά στο νησί του Πυθαγόρα.

894f0f8d-be02-4b88-b7a7-9228e12822fc.jpg

Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος «Πίρι Ρέις» κινείται μέσα στις συντεταγμένες που έχουν υποδειχθεί από την τουρκική, παράνομη, NAVTEX, που έχει εκδώσει η Άγκυρα για έρευνες από τις 4-14 Οκτωβρίου.

Μέχρι στιγμής, κινείται εκτός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή που έχει ορισθεί ως χώρος έρευνας για τουρκικό ερευνητικό εκτείνεται από τη Θάσο μέχρι τη Χίο, τον Αη Στράτη, τη Μύκονο, την Ικαρία και τους Φούρνους, στον απόηχο της πρότασης της Chevron για έρευνες σε δύο θαλάσσια οικόπεδα, νοτίως της Κρήτης.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Πολεμικό Ναυτικό παραμένει σε πλήρη επιφυλακή, καταγράφοντας πολύ στενά τις κινήσεις του «Πίρι Ρέις», αλλά και τα σημεία διέλευσής του.

Το «Πίρι Ρέις» κινείται οριακά στον 25ο Μεσηβρινό

Εν ολίγοις «Πίρι Ρέις» κινείται οριακά στον 25ο Μεσηβρινό.

Υπενθυμίζεται ότι η θεωρία των γκρίζων ζωνών που η Τουρκία έχει φέρει στην επιφάνεια από το 1996 (νησίδες ακαθορίστου κυριότητας) καθορίζει επακριβώς την οριογραμμή των διεκδικήσεων της Τουρκίας, δηλαδή τον 25ο μεσημβρινό, που αποτελεί το μέσον του Αιγαίου. Για τους περισσότερους η φράση «25ος μεσημβρινός» δεν είναι τίποτε παραπάνω από ένας γεωγραφικός προσδιορισμός.

Για την Τουρκία όμως και την αναθεωρητική της πολιτική αποτελεί τα τελευταία πενήντα χρόνια τον κύριο «στόχο», η κατάκτηση του οποίου θα της επιτρέψει να αποκτήσει τον έλεγχο του μισού Αιγαίου.

Ο 25ος Μεσημβρινός ξεκινά από τα δυτικά της Ξάνθης (στα παράλια του Νέστου Ποταμού), διασχίζει τη Λήμνο, περνά από τις νησίδες Καλόγηροι, συνεχίζει στην Τήνο και καταλήγει στο Ηράκλειο της Κρήτης, χωρίζοντας το Αιγαίο στη μέση. Aν δούμε το χάρτη από το ιδεολόγημα της Γαλάζιας Πατρίδας που έχει γίνει επίσημο δόγμα της Τουρκίας θα παρατηρήσουμε ότι στο Αιγαίο τα όρια ταυτίζονται με τον 25ο μεσημβρινό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:16ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Στο Luben οι καταληψίες του ΕΠΑΛ Μεσσήνης που έκαναν δηλώσεις για τα αιτήματά τους με κουκούλες και full face

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Μην πετάτε τα «χάλκινα»: Αυτό το σπάνιο νόμισμα του ενός σεντ μπορεί να αξίζει έως 45.000 ευρώ

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Ανδρέας Θεοφίλου: Πέθανε ο διακεκριμένος πυρηνικός φυσικός και αγωνιστής της Αριστεράς

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Η μεγάλη απάτη της Γκρενόμπλ: Νεαρός έδωσε 20 φορές εξετάσεις οδήγησης με διαφορετικά ονόματα και πλαστά έγγραφα

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ορεστιάδα: Βρέφος 11 μηνών έφτασε νεκρό στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

09:42ΕΘΝΙΚΑ

Κοντά στη Σάμο κινείται το «Πίρι Ρέις» - Σε επιφυλακή η Αθήνα - Η θεωρία των «γκρίζων ζωνών» και ο 25ος Μεσημβρινός

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι Ευρωπαίοι αντιστέκονται στα μικρά ηλεκτρικά

09:36ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εικονικά τιμολόγια: Τέσσερις από τους οκτώ κατηγορούμενους οδηγήθηκαν στις φυλακές

09:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χριστοδουλίδης: «Οι σχέσεις με τον Έλληνα πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ»

09:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη 19χρονου στην Πυλαία

09:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Ψυχρό άτομο η Ζωή Κωνσταντοπούλου - Της είναι αδιάφορο αν πάθει κακό ο Πάνος Ρούτσι

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο «κόκκινο» η Αττική Οδός λόγω τροχαίου ατυχήματος - Καθυστερήσεις έως και 45 λεπτά

09:17ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γόννοι Λάρισας: Απολογούνται σήμερα τα δύο αδέρφια της ομάδας που έψαχνε για λίρες

09:15ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πόσο πιθανό είναι να προχωρήσει το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα; Τα «αγκάθια» και τα κενά

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: 200 πεζοπόροι εγκλωβισμένοι στο Έβερεστ λόγω έντονης χιονοθύελλας - 350 διασώθηκαν

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Κλήσεις ΙΧ: Στον «αέρα» οι δημοτικές κλήσεις - Ποιες διαγράφουν οι δήμοι και γιατί

09:06ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (06/10)

09:03ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε 44χρονο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο σύντροφος της Τζίνας Αλιμόνου - Γιατί τηλεφώνησε η ηθοποιός στην Αστυνομία

08:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου για ηλεκτρική διασύνδεση με Κύπρο: «Η ελληνική κυβέρνηση δεν εκβιάζει, οι σχέσεις δεν διαταράσσονται»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:29ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Πρώτα βροχές και ύστερα χειμώνας μέσα στον Οκτώβριο - Έρχεται πολική δίνη

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

09:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Ψυχρό άτομο η Ζωή Κωνσταντοπούλου - Της είναι αδιάφορο αν πάθει κακό ο Πάνος Ρούτσι

07:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Πληροφορίες πως ο δολοφόνος ήταν ανήλικος - Πυροβολισμοί στο ίδιο κάμπινγκ το καλοκαίρι

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ορεστιάδα: Βρέφος 11 μηνών έφτασε νεκρό στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο σύντροφος της Τζίνας Αλιμόνου - Γιατί τηλεφώνησε η ηθοποιός στην Αστυνομία

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Barbara - Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

06:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιερά Οδός: Από 13 ετών απασχολεί τις Αρχές ο «κατσαβιδάκιας» – Το πλούσιο ποινικό παρελθόν του

09:42ΕΘΝΙΚΑ

Κοντά στη Σάμο κινείται το «Πίρι Ρέις» - Σε επιφυλακή η Αθήνα - Η θεωρία των «γκρίζων ζωνών» και ο 25ος Μεσημβρινός

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Κλήσεις ΙΧ: Στον «αέρα» οι δημοτικές κλήσεις - Ποιες διαγράφουν οι δήμοι και γιατί

09:36ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εικονικά τιμολόγια: Τέσσερις από τους οκτώ κατηγορούμενους οδηγήθηκαν στις φυλακές

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Άγρια διπλή δολοφονία μέσα σε κάμπινγκ στην Φοινικούντα – Νεκροί ο ιδιοκτήτης και ο επιστάτης

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για τη Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Εμφανίστηκε με επίδεσμο στο πόδι και μώλωπες στα χέρια

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο «κόκκινο» η Αττική Οδός λόγω τροχαίου ατυχήματος - Καθυστερήσεις έως και 45 λεπτά

08:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί ανησυχεί την κυβέρνηση ο Πάνος Ρούτσι - Ποιοι από τη Νέα Δημοκρατία στηρίζουν το αίτημά του

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: 200 πεζοπόροι εγκλωβισμένοι στο Έβερεστ λόγω έντονης χιονοθύελλας - 350 διασώθηκαν

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι «Ζαπατίστας» της ΝΔ, οι φωτιές που άναψε ο Μπουνάκης στο ΠΑΣΟΚ, η νέα παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή, τα πονηρά σημεία της δημόσιας πρότασης για ΕΧΑΕ, τα κέρδη του ΟΤΕ και το ταμείο του μερίσματος και η Intralot που μάζεψε πάνω από 400 εκατ. ευρώ

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Η μεγάλη απάτη της Γκρενόμπλ: Νεαρός έδωσε 20 φορές εξετάσεις οδήγησης με διαφορετικά ονόματα και πλαστά έγγραφα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ