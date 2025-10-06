«Διαβολοβδομάδα» από σήμερα στο Αιγαίο με Πίρι Ρέις και άσκηση «Deniz Gordu»

Εβδομάδα για γερά νεύρα προβλέπεται το επταήμερο που ξεκινά σήμερα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αφού εκτός της παρουσίας του «Πίρι Ρέις» για επιστημονικές έρευνες στο Αιγαίο, από σήμερα μέχρι τις 10 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η τουρκική αεροναυτική άσκηση «Deniz Gordu» σε περιοχές που δεν έχουν δηλωθεί.

Ωστόσο, η τουρκική αεροναυτική άσκηση έχει δηλωθεί από την Άγκυρα στο ετήσιο πρόγραμμα των στρατιωτικών γυμνασίων για τις οποίες Ελλάδα και Τουρκία αλληλοενημερώνονται προκειμένου να μην υπάρχουν επικαλύψεις στον χρόνο και στις περιοχές διεξαγωγής των παιγνίων.

Σήμερα (6/10) περί τις μεσημβρινές ώρες θα είναι ξεκάθαρο πόσα τουρκικά πολεμικά πλοία θα αναπτυχθούν στο Αιγαίο λαμβάνοντας μέρος στα σενάρια της άσκησης «Deniz Gordu», που ξεκινά τρία 24ωρα μετά τη λήξη της μεγαλύτερης ετήσιας ελληνικής αεροναυτικής άσκησης με την επωνυμία «Παρμενίων».

Λόγω της τουρκικής στρατιωτικής άσκησης που θα διαρκέσει μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 10 Οκτωβρίου δεν θα είναι εύκολο να διασαφηνιστεί αν και πόσα τουρκικά πολεμικά πλοία θα κινούνται πλησίον του ερευνητικού Πίρι Ρέις προσφέροντας κάλυψη στο πλήρωμα του πλοίου που μπορεί να μην έχει μεγάλες επιστημονικές δυνατότητες, διεγείρει όμως αρνητικά αντανακλαστικά στην ελληνική κοινή γνώμη.

Πολύ πρόσφατα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφερόμενος στο Πίρι Ρέις δήλωσε: «Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν μας προβληματίζει». Πράγματι, η ηλικία του Πίρι Ρέις δεν επιτρέπει φοβίες για πραγματοποίηση εξειδικευμένων εργασιών που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν στην Άγκυρα μυστικά για κάποιες πετρελαιοπιθανές περιοχές στο Αιγαίο.

Το μήνυμα είναι η έξοδος του ερευνητικού και μόνο. Το Πίρι Ρέις μέχρι το Σάββατο έπλεε costa-costa κοντά στα μικρασιατικά παράλια και εντός τουρκικών χωρικών υδάτων.

Ευρισκόμενο ανατολικά της Ίμβρου κινήθηκε με νότια πορεία, πέρασε δυτικά της Τενέδου, συνέχισε νοτιοδυτικά, έπλευσε βορειοδυτικά της Μυτιλήνης, συνέχισε ανατολικά μέχρι τη νοητή ευθεία που τέμνει την Χίο στο μέσο από βορρά προς νότο, συνέχισε δυτικά και από το βράδυ της Κυριακής συνεχίζει με νότια πορεία σχεδόν στο μέσον της απόστασης μεταξύ Χίου και Ευβοίας και πάντοτε στα διεθνή ύδατα.

Αργά το απόγευμα της Κυριακής βρισκόταν μεταξύ Ψαρών και Σκύρου, σε διεθνή ύδατα και με σχεδόν σταθερή ταχύτητα από 7 μέχρι 8,5 κόμβους εκτός από τη στιγμή που ευρισκόμενο στο βορειότερο τμήμα της Χίου αλλά εκτός ελληνικής χωρικής θάλασσας έκοψε ταχύτητα κινούμενο με 3,6 κόμβους για να κατευθυνθεί νότια.

Σύμφωνα με την τουρκική Navtex -που έχει χαρακτηριστεί παράνομη από την υδρογραφική υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού που ενημερώνει τους ναυτιλλομένους για τις κινήσεις των πλοίων εντός των ελληνικών ορίων έρευνας και διάσωσης μέσα στο FIR Αθηνών- το πλήρωμα του Πίρι Ρέις θα κάνει επιστημονικές έρευνες σε στήλη ύδατος (όχι στο βυθό του Αιγαίου) μέχρι τις 14 Οκτωβρίου.

Τι θα κάνει στην πραγματικότητα το Πίρι Ρέις; Πιθανότατα θα συλλέγει δείγματα υδάτων δοκιμάζοντας παραλλήλως τις αντοχές της ελληνικής πλευράς.

Από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν δίδεται η παραμικρή πληροφορία για το αν τουρκικό ερευνητικό πλοίο παρακολουθείται διακριτικά από πολεμικό πλοίο ή πολεμικά πλοία του ελληνικού στόλου συνδυαστικά με τους παράκτιους σταθμούς ραντάρ που καταγράφουν την πορεία του Πίρι Ρέις.

Ενα κρίσιμο ερώτημα είναι αν το τουρκικό ερευνητικό θα κινηθεί με βάση τις συντεταγμένες που έχουν κοινοποιήσει οι παράκτιοι σταθμοί της γειτονικής χώρας ή θα παρεκκλίνει της πορείας που έχει δηλώσει επικαλούμενο πιθανές αλλαγές των μετεωρολογικών συνθηκών.

Σε συνδυασμό με τις κινήσεις των τουρκικών πολεμικών πλοίων που θα λάβουν μέρος στην άσκηση Deniz Gordu και τις πτήσεις τουρκικών αεροσκαφών που θα λάβουν μέρος στα σενάρια των τουρκικών γυμνασίων, το επταήμερο που ξεκινά από σήμερα θα αποδειχθεί στην πράξη αν η κατάσταση που είχε χαρακτηριστεί με τη φράση «ήρεμα νερά» στο Αιγαίο και διαρκεί εδώ και σχεδόν 30 μήνες έφτασε στο όριό της.

