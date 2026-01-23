Ίμια, 30 χρόνια μετά- Στην αρχή πίστευα ότι έριξαν το ελικόπτερο: Ναύαρχος Αποστολάκης στο Newsbomb

«Στην αρχή πίστευα κι εγώ πως το ελικόπτερό μας, το είχαν ρίξει οι Τούρκοι», λέει στο vidcast «Στρατόσφαιρα» με τον Μάκη Πολλάτο, ο ανεξάρτητος βουλευτής, Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης, στο αφιέρωμα του Newsbomb.gr για τα 30 χρόνια από την κρίση των Ιμίωναναφορικά με το AB-212 με τον κωδικό αριθμό ΠΝ-21 στο οποίο επέβαιναν οι ήρωες αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού Καραθανάσης, Βλαχάκος και Γιαλοψός, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους από τη συντριβή του ελικοπτέρου ανοιχτά των Ιμίων, τα ξημερώματα της 31ης Ιανουαρίου του 1996.

Το Ναυτικό είχε πάρει πλεονεκτικές θέσεις για μάχη, ο αρχηγός Στόλου είχε φροντίσει και είχαν στοχοποιηθεί κάποια από τα τουρκικά πλοία, θυμάται ο Ναύαρχος Αποστολάκης, καθώς συμπληρώνει πως οι πολύ κακές καιρικές συνθήκες και η διάταξη των νησιών στην περιοχή ενείχαν το στοιχείο του απρόβλεπτου.

Όταν άκουσα το περιστατικό, θεώρησα ότι κατερρίφθη το ελικόπτερο, αλλά είναι πλέον τελείως καθαρό πως το ελικόπτερο έπεσε, επισημαίνει ο ίδιος. Η απονήωση του ελικοπτέρου από την φρεγάτα «Ναβαρίνον» με εντολή να διασαφηνιστεί αν πράγματι Τούρκοι κομάντος είχαν φτάσει στη μικρή Ίμια. «Θεωρήθηκε ως πιο γρήγορος τρόπος για να διαπιστώσουμε αν όντως οι Τούρκοι βρίσκονταν στα δυτικά Ίμια», εξηγεί ο Ναύαρχος Αποστολάκης για την απονήωση του ελικοπτέρου ενώ οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή των Ιμίων ήταν δυσμενείς και προσθέτει: «Οι διατάξεις ασφαλείας βάζουν κάποια όρια για το πώς μπορεί να πετάξει κάθε ελικόπτερο αυτό όμως αφορά την ειρήνη. Εδώ οι συνθήκες ήταν αρκετά κρίσιμες, είχαμε μπει σε μία φάση προ του πολέμου».

Δείτε όλη τη συνέντευξη του Ναυάρχου Αποστολάκη για τα 30 χρόνια από τα Ίμια στη «Στρατόσφαιρα» του Newsbomb.gr