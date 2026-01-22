Δένδιας: Μονομερές δικαίωμα μας η επέκταση των χωρικών υδάτων - Δεν γίνεται αποδεκτό το casus belli

«Ναι» στον ελληνοτουρκικό διάλογο λέει ο υπουργός Άμυνας. Επιμένει όμως ότι μπροστά στις απειλές δεν μπορεί η Ελλάδα να μένει σιωπηλή

Δένδιας: Μονομερές δικαίωμα μας η επέκταση των χωρικών υδάτων - Δεν γίνεται αποδεκτό το casus belli
Για τα ελληνοτουρκικά, την επίσκεψη του υπουργού Άμυνας του Ισραήλ στην Αθήνα και την κριτική που δέχεται μίλησε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Αναφορικά με την κριτική που του ασκείται από το εσωτερικό της Τουρκίας ο Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι «αυτό που λέω όταν δέχομαι και εγώ αυτά τα ερεθίσματα από την άλλη πλευρά του Αιγαίου που λέω ότι δεν μπορούν να πετύχουν είναι να σιγήσουμε. Η Ελλάδα ούτε απειλεί ούτε θέλει να αναθεωρήσει αλλά δεν μπορεί να μένει σιωπηλή».
Εξήγησε ότι η Ελλάδα λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου όχι «μέσω της επιβολής του ισχυρού». «Η επιβολή του ισχυρού προϋποθέτει και έναν ανίσχυρο και εμείς δεν είμαστε ανίσχυροι», τόνισε ο υπουργός Άμυνας.

Σε ερώτηση για τον διάλογο Ελλάδας - Τουρκίας ο Νίκος Δένδιας τάχθηκε υπέρ της συζήτησης με την γειτονική χώρα αλλά σημείωσε ότι «πρέπει και να απαντάς. Δεν μπορεί δηλαδή απέναντι στην απειλή εσύ να μένεις σιωπηλός».

Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι απαντάμε επαρκώς. Η χώρα σε αυτά τα θέματα έχει καθαρά εθνικές γραμμές, όχι κομματικές γραμμές». Επιπλέον υπογράμμισε ότι δεν πρέπει «να επιτρέψουμε στην Τουρκία την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να μας επιβάλλει σιγή, ότι μπορούμε να δεχθούμε σιωπηλά το casus belli».

Ερωτηθείς εάν η Ελλάδα σχεδιάζει την επέκταση των χωρικών υδάτων της στα 12 μίλια στο Αιγαίο ο Νίκος Δένδιας απάντησε: «Το έχουμε κάνει στο Ιόνιο. Η Ελλάδα επιφυλάσσει στον εαυτό της το δικαίωμα της επέκτασης των υδάτων.
Το πότε θα το κάνουμε είναι μία στάθμιση εθνικού συμφέροντος. Είναι θέμα επιλογής αλλά είναι δικαίωμα κυριαρχίας, μονομερές δικαίωμα».

«Δεν μπορούμε να ανεχθούμε το casus belli ως αποδεκτό στοιχείο συζήτησης με την Τουρκία», επανέλαβε ο Νίκος Δένδιας και εξήγησε ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων είναι «δικαίωμα σκληρού πυρήνα της κυριαρχίας του κάθε κράτους». Γι’ αυτό τόνισε ότι το συγκεκριμένο θέματα δεν θα συζητηθεί με την Τουρκία. «Είναι ζήτημα της κυριαρχίας μας. Δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε για αυτό», είπε ο υπουργός Άμυνας.

Για τις ενστάσεις από τον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά στον ελληνοτουρκικό διάλογο ο υπουργός Άμυνας σχολίασε: «Έχω απεριόριστο σεβασμό στις απόψεις τους και δεν σας κρύβω ότι συνομιλώ και με τους δύο. Βεβαίως συνομιλώ με τον κ. Σαμαρά του μίλησα προχθές επ’ ευκαιρία της γιορτής του».

Σε σχέση με τις παραινέσεις των Αμερικανών πρέσβεων σε Ελλάδα και Τουρκία να τα βρουν Αθήνα και Άγκυρα ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι «οι ΗΠΑ γνωρίζουν μέχρι που μπορεί να φτάσει η Ελλάδα και τι δεν μπορεί να αποδεχτεί και γνωρίζουν πολύ καλά και το διεθνές δίκαιο. Οι ΗΠΑ γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει. Το τελευταίο που θα ήθελαν οι ΗΠΑ να συμβεί είναι αναταραχή στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο».

«Δεν θεωρώ ότι ο Τραμπ θέλει να επιβάλει το δικό του δόγμα»

Για τις γεωπολιτικές επιδιώξεις του προέδρου Τραμπ ο Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι «υπάρχει ευρύτερη ειδησεογραφία για το ‘δόγμα Ντονρόε’. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να επιβάλει κάποιο δικό του δόγμα. Η τοποθέτηση στο Νταβός επιβεβαίωσε μία τέτοια προσέγγιση».

Στη συνέχεια μίλησε για την ατζέντα εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και σχολίασε: «Όποιος θεωρεί ότι μπορεί να μας επιβάλλει κάτι θα τον παρακαλούσα να το σκεφτεί δύο και τρεις φορές».

Επιπλέον για τις δηλώσεις που έκανε ο Ισραήλ Κατζ από την Αθήνα στο πλευρό του Νίκου Δένδια και τις προειδοποιήσεις του στην Τουρκία ο υπουργός Άμυνας σημείωσε με χαμόγελο: «Ούτε τον διέκοψα ούτε διαφώνησα. Έχουμε μία κατανόηση με το κράτος του Ισραηλ. Εμείς δεν δημιουργούμε κατανοήσεις για να τις στρέψουμε κατά κάποιων αν οποιοσδήποτε βιαίως προσπαθεί να αλλάξει τους κανόνες δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι γι’ αυτό. Μακάρι να έρθει η στιγμή και η Τουρκία να είναι μέρος μίας τέτοιας κατανόησης. Καμία χώρα δεν θέλει να αποκλείσει την Τουρκία», τόνισε ο Νίκος Δένδιας.

Σε ερώτηση αν η Ελλάδα προωθεί την στρατηγική συνεργασία ή συμμαχία με το Ισραήλ ο Νίκος Δένδιας απάντησε με νόημα: «Οι δηλώσεις (σ.σ. με τον Ισραήλ Κατζ) μιλάνε από μόνες τους. Τα πράγματα ούτε λέγονται κατά λάθος ούτε μας ξεφεύγουν. Είναι σοβαρές κουβέντες που λέγονται με σοβαρό τρόπο».

Σχετικά με την κριτική που δέχεται ότι προωθεί τις προσωπικές πολιτικές φιλοδοξίες του ο Νίκος Δένδιας είπε ότι «υπερασπίζομαι το έργο μου και το έργο της κυβέρνησης». Ανέφερε ότι υπήρξε ένα παιδάκι με γαλότσες που πήγαινε σε σχολείο της Κέρκυρας όταν ο πατέρας του είχε χάσει τα πάντα και κατάφερε με υποτροφία να σπουδάσει. «Η απόσταση σήμερα είναι μεγάλη και θεωρώ ότι είναι αναγνώριση ότι οι φιλοδοξίες μιας ζωής έχουν ολοκληρωθεί. Δεν σημαίνει ότι εάν κληθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου δεν θα το κάνω. Όσον αφορά, όμως, τον δικό μου εσωτερικό κόσμο είμαι υπερπλήρης», σχολίασε ο Νίκος Δένδιας.

